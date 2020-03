Galaxy-Fold-Betrug: Tech-YouTuber enttarnt dreisten Schwindel

Die Macher hinter Escobar sind Betrüger. Tech-YouTuber Marques Brownlee enttarnte den Schwindel jüngst in einem Online-Video unter dem Titel "Die Wahrheit hinter dem Escobar Fold 2". Darin erzählt er, dass er bereits im vergangenen Jahr die erste Version des Falt-Smartphones bestellt habe, die jedoch nie bei ihm angekommen war. Auch die zweite Version bestellte der YouTuber aus Neugier – diesmal unter einem anderen Namen – erfolglos. Dass es sich bei dem Escobar-Smartphone um dreisten Betrug handelt, war somit schnell klar. Brownlee erhielt Ende Januar allerdings aus heiterem Himmel ein Paket des vermeintlichen Herstellers mit einer Entschuldigung und einem "Upgrade" seiner ersten Bestellung, da das erste Escobar-Falthandy nicht mehr verfügbar sei.

Das Escobar Fold 2 ist ein Smartphone, das dem Samsung Galaxy Fold zum Verwechseln ähnlich sieht. Einzig der protzige goldene Lack samt Edel-Logo scheinen das Escobar-Handy vom Galaxy-Vorbild zu unterschieden. Die Wahrheit: Das Escobar Fold 2 ist ein Samsung Galaxy Fold – mit einer goldenen Folie auf dem Gehäuse. Wieso also nicht sofort zuschlagen, wenn das über 2.000 Euro teure Galaxy Fold für knapp 350 Euro erhältlich ist? Die Sache hat natürlich einen Haken.

Neben Brownlee erhielten zahlreiche weitere YouTuber, darunter Lewis George Hilsenteger von "Unbox Therapy", das goldene Falt-Handy. Besonders bitter: Der YouTube-Channel Unobox Therapy weist 16,3 Millionen Abonnenten auf, rund drei Millionen Menschen schauten sich das Escobar-Video des bekannten YouTubers an und ließen sich täuschen. Denn der eigentlich sehr erfahrene Tech-Reviewer erkannte den Betrug nicht und schwang aufgeregt mit Aussagen wie "Das Ding geht in die Geschichte ein" die Werbetrommel für die Handy-Betrüger.

Einzig Marques Brownlee stellte Fragen. Er zeigt in seinem Video, was unter der Oberfläche der goldenen Folie liegt: ein Samsung-Logo. Und schnell war ihm klar: Nur Tech-Influencer sollten ein Schwindel-Handy erhalten, um andere Menschen begeistert zum Kauf zu raten. Die bezahlten Bestellungen werden jedoch niemals ausgeliefert. Mittlerweile kann man das Escobar Fold 2 auf der Webseite der Betrüger-Firma nicht mehr in den Warenkorb legen. Wie viele Menschen auf den Escobar-Betrug reingefallen sind, und 399 Dollar verloren haben, ist noch unklar.