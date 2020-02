Spotify: Diese Funktionen sollte jeder kennen

Springe direkt zu:

Was kostet Spotify? Spotify-Tarif Free Premium Family Studenten Preis / Monat kostenlos 9,99 € 14,99 € 4,99 € Testphase - 30 Tage - - Werbefrei nein ja ja ja Offline-Funktion nein ja ja ja Sound-Qualität 128 kBit/s (Webplayer) bis zu 160 kBit/s über App 320 kBit/s 320 kBit/s 320 kBit/s Geräte pro Account 1 Stream gleichzeitig 1 Stream gleichzeitig, 3 Offline-Geräte 1 Stream gleichzeitig, 3 Offline-Geräte 1 Stream gleichzeitig, 3 Offline-Geräte Hinweise Nur Zufallswiedergabe Playstation-User können zwei Test-Monate für 1,99 € buchen Bis zu 5 unabhängige Premium-Accounts Registrierung bei Unidays notwendig

Man kann Spotify kostenlos nutzen. Die Gratis-Ausgabe ist aber massiv im Funktionsumfang beschnitten. So könnt Ihr nicht auf einzelne Tracks tippen, um diese abzuspielen. Stattdessen gibt es nur eine Künstler- oder Listen-spezifische Zufallswiedergabe. Außerdem hört Ihr Werbung zwischen den einzelnen Liedern. Um diese und andere Einschränkungen dauerhaft aufzuheben, braucht es die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft.

Spotify-Playlisten bearbeiten

Die mobilen Apps von Spotify hatten lange Zeit eigentlich ganz simples Feature nicht mit an Bord: Ihr konntet Playlisten nicht bearbeiten und die Position von Liedern ändern. Einzig das Hinzufügen und Entfernen von Liedern war möglich. Mittlerweile hat Spotify nachgelegt. Tippt auf die drei Punkte und dann auf Playlist bearbeiten. Jetzt könnt Ihr Lieder nach Lust und Laune verschieben und entfernen.

Ganz neu: Ihr könnt jetzt Playlists bearbeiten. / © Screenshots: AndroidPIT

Spotify offline nutzen: Nur heruntergeladene Songs abspielen

Musik-Streaming verbraucht Datenvolumen. Wie viel davon, hängt von der Zahl und der Qualität der Songs ab, die Ihr unterwegs gestreamt habt. Dank der Standard-Einstellung verbraucht Spotify offline genutzt gar kein Datenvolumen.

Ab Werk verbraucht Spotify Euer mobiles Datenvolumen nicht. / © ANDROIDPIT

Wenn Ihr mobiles Streaming zulassen wollt, könnt Ihr natürlich Über Mobilnetzwerk herunterladen einschalten. Anhand der Qualitätsstufe der Tracks reguliert Ihr, mit wie viel Datenverbrauch Ihr rechnen müsst. Kalkuliert zwischen einem (normale Qualität) und vier MByte (Extreme Qualität) pro Minute ein.

Spotify-Daten auf der Speicherkarte lagern

Spotify-Playlisten oder -Alben für den Offline-Zugriff herunterzuladen ist eine einfache Übung: In der jeweiligen Ansicht einfach auf "Herunterladen" tippen. Denn wenn Euer Smartphone nur über wenig Speicherplatz verfügt, sollte die Musik nach Möglichkeit auf der Speicherkarte landen. Schaut einmal in die Einstellungen von Spotify, ob das richtige Speicherziel angewählt ist.

Spotify Autoplay: Nützlich oder nervig?

Wer sich darüber wundert, warum am Ende einer Playlist plötzlich unbekannte Lieder laufen, hat wohl das Feature Autoplay aktiviert. In den Einstellungen könnt Ihr dem Treiben ein Ende bereiten. Leider vergisst Spotify die Einstellung gerne, wenn ein App-Update ausgeführt wird.

Spotify Autoplay: Nicht jeder mag die automatischen Empfehlungen. / © Screenshots: AndroidPIT

Künstler blockieren

Wenn Ihr automatisch generierte Playlisten hört, dann schlägt Euch Spotify unter Umständen auch Künstler vor, die Ihr nicht ausstehen könnt. Wenn Ihr auf deren Seite geht und die drei Punkte oben rechts klickt, könnt Ihr auswählen, dass diese nicht mehr gespielt werden und tauchen dann für euch nicht mehr in Playlists auf. Auf dieselbe Art könnt Ihr sie anschließend auch wieder freigeben. Wenn Ihr die Option in Eurer App noch nicht seht, seit geduldig, Spotify hat erst vor einer Weile damit begonnen, das Feature auszurollen.

Mit Spotify einschlafen

Schlaft Ihr gerne mit Musik oder einen Hörbuch ein? Dann ist diese Funktion etwas für Euch, denn wenn Ihr den Sleep Timer nutzt, dann läuft Spotify nicht die ganze Nacht durch. Wenn Ihr einen Song oder eine Playlist spielt, dann könnt Ihr auf die drei Punkte oben tippen und anschließend den Sleeptimer auswählen und die gewünschte Zeit einstellen. Gute Nacht.

App-Zugriffe verwalten

Mögt Ihr Shazam? Den Dienst, der die Umgebung abhört, um Lieder zu erkennen? Shazam kann das erkannte Lied gleich einer Spotify-Playlist hinzufügen, benötigt dafür aber Zugriff auf Euren Spotify-Account. Es gibt eine Vielzahl solcher Integrationen und Ihr solltet von Zeit zu Zeit einmal nachsehen, welche Apps auf Euren Spotify-Account zugreifen.

Mit einem Klick könnt Ihr den Zugriff widerrufen.

Gezielter Suchen mit erweiterter Suchfunktion

Ihr sucht ein ganz bestimmtes Lied eines Künstlers, könnt Euch aber nur noch an ein Wort aus dem Titel erinnern? Kein Problem. Bei Spotify nutzt Ihr einfach die erweiterte Suche. Gebt zuerst den Künstler ein, anschließend UND und dann das Wort aus dem Titel, das Ihr noch kennt. Jetzt werden Euch alle Lieder des Interpreten angezeigt, bei dem Euer eingegebenes Wort im Titel auftaucht. Ähnlich könnt Ihr auch mit den Eingaben OR und NOT verfahren.

Sucht Ihr Alben eines Künstlers aus einer bestimmten Zeit, gebt Ihr einfach den Künstlernamen und dann year:2008 (oder welches Jahr Ihr sucht) ein.

"Spotify wurde angehalten"

Ihr bekommt die Meldung: "Spotify Wiedergabe unterbrochen"? Die Fehlermeldung liegt einmal ganz banal daran, dass Euer Spotify-Account nur einen Stream gleichzeitig abspielt. Habt Ihr im Wohnzimmer einen Amazon Echo oder Google Home stehen, der vielleicht von einem Familienmitglied aktiviert wurde? Dann habt Ihr die wahrscheinlichste Erklärung.

Wenn Eure Musik ständig abbricht, hat sich vielleicht einer an Eurem Konto vergriffen. / © ANDROIDPIT

Die besten Smartphones für Spotify

Spotify funktioniert natürlich mit jedem Smartphone, einige sind aber besonders für den Streaming-Dienst geeignet. Vor allem sollte Euer Smartphone über einen hochwertigen Audioverstärker verfügen. Vor allem bei günstigen Geräten kommt oft nur Standardware zum Zug. Es gibt aber auch Smartphones für Audiophile, so hat das LG G8 ThinQ einen Hifi-Quad-DA-Wandler.

Nutzt Ihr eher Bluetooth-Kopfhörer? Dann solltet Ihr darauf achten, dass das Smartphone zum Beispiel aptX verwendet oder zumindest mit Android 8.x Oreo ausgestattet ist. Seit dieser Android-Version unterstützt Android nämlich hochwertige Audio-Codecs - natürlich muss Euer Kopfhörer diese ebenfalls kennen.

Spotify für ältere Smartphones

Mit Spotify Lite bietet der Streaminganbieter auch eine App für ältere Smartphones an. Auch der Datenverbrauch soll mit der Lite-Variante sinken. Man braucht mindestens Android 4.3, aber keinen Premium-Account. Eine Betaversion ist ab sofort im Play Store erhältlich.

Euer Smartphone sollte über eine gute Audioqualität verfügen. / © AndroidPIT

Spotify-Gutschein einlösen

Eine der Zahlungsmethoden für Spotify ist der Gutscheincode. Über ihn gelangt Ihr an ein Prepaid-Zahlungsmodell. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass Euer kostenpflichtiger Premium-Zugang nicht automatisch verlängert wird. Der Nachteil ist, dass Ihr damit den Probezeitraum nicht nutzen dürft, also schon vom ersten Tag an den Vollpreis zahlt.

Spotify: Weitere Tipps

