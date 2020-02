Google Stadia: Kostenlose Version der Gaming-Plattform soll bald starten

42 Spiele sind mittlerweile über Google Stadia im Streaming-Abo verfügbar. Dazu gehören Titel wie Tomb Raider, Red Dead Redemption II oder Asassin’s Creed Odyssey. Bislang zahlen Nutzer knapp 130 Euro und erhalten unbegrenzten Zugriff auf die verfügbaren Spiele. Bereits während der Vorstellung von Stadia im vergangenen Jahr hatte Google jedoch eine “Basis”-Version des Gaming-Dienstes in Aussicht gestellt.

Zum Nulltarif soll nach belieben Gezockt werden – leider nicht ganz. Denn in der Basis-Version, die in den kommenden Wochen verfügbar sein soll, müssen Nutzer dann für jedes Game einzeln zahlen. Ein weiterer Haken ist die Streaming-Qualität in der Basis-Version. Während über Stadia Pro mit bis zu 60 Fps in 4K und 5.1-Surround-Sound gezockt werden kann, müssen sich die Basis-Gamer mit 60 fps und einer maximalen Auflösung von 1080p mit Stereo-Sound begnügen.

Wann kommt die kostenlose Version von Google Stadia?

Nach dem anfänglichen Hype und der Begeisterung über das neue Gaming-Modell, hatte sich in den vergangenen Wochen Unzufriedenheit bei Stadia-Nutzern breitgemacht. Vor allem der Turnus, in dem neue Spiele integriert werden, scheint die Gemüter hier zu erhitzen. Googles Abo-Modell wird wohl in den "kommenden Monaten" eingeführt, wie Google-Manager Phil Harrison in einem Interview verraten haben will. Eine Aussage, die viel Raum für Spekulationen lässt. Sobald Google Stadia im Abo verfügbar ist, zahlen Pro-Nutzer 9,99 Euro im Monat und haben kostenlosen Zugriff auf alle verfügbaren Spiele in bester Streaming-Qualität. Ob das kostenlose Basis-Modell eine gute Alternative darstellt, muss sich erst noch zeigen. Denn wie teuer der Zugang zu einem einzelnen Spiel sein wird, steht bislang noch in den Sternen. Nicht zufrieden mit dem Gaming-Dienst? Wenn Ihr Euer Google Stadia-Konto löschen wollt, folgt unserer Anleitung.