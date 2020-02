Soundcore Liberty 2 Pro im Test: Treue Begleiter mit gutem Sound

Hersteller wie Apple und Sony sind zurecht wichtige Größen auf dem Markt der True-Wireless-Kopfhörer. Leider liefern die Kopfhörer dieser Unternehmen nicht nur sau guten Klang, sondern auch einen Preis, der sich gewaschen hat. Alternativen müssen her und zwar schnell. Mit seinen Soundcore Liberty 2 Pro liegen Ankers True-Wireless-Ohrstöpsel in der Mitte dieser Kopfhörer-Sparte. Bevor Ihr aber zuschlagt, solltet Ihr Euch sicher sein, ob diese Ohrhörer auch das bieten, was Ihr Euch von Euren nächsten In-Ear-Kopfhörern wünscht. Wir haben sie eine Woche lang getestet und zeigen Euch hier unser Urteil.

Soundcore drückt Euch seine hauseigenen True-Wireless-Kopfhörer nicht einfach so in die Hand. Und ehrlich gesagt, war ich beim ersten Auspacken von der Aufmachung der In-Ear-Kopfhörer schon ziemlich beeindruckt. Die Verpackung ist aus hartem Karton, der an der Seite per Magnet geschlossen wird. Aufgeklappt seht Ihr auf der linken Seite erst einmal die Abbildung der Technologie, die Soundcore bei diesen Kopfhörern nutzt: Die Astrial Coaxial Acoustic Architecture. Auf der rechten Seite liegen, unter einem Klappdeckel aus Kunststoff begraben, die Kopfhörer und das Aufladecase.

Positiv aufgefallen sind mir die Magnete an der Seite. Mit diesen fügen sich die Kopfhörer nicht nur perfekt in das Aufladecase ein, sondern lassen sich auch zusammenstecken. So konnte mir keiner der beiden Kopfhörer verloren gehen, was mir bei anderen schnell passiert.

Angenehm ist auf jeden Fall, dass Euch die Kopfhörer beim Einschalten ansagen, ob der Akku voll oder leer ist. So könnt Ihr schnell entscheiden, ob Ihr sie für eine kurze Pause in die Aufladebox stecken wollt. Was mich hier irritiert und nach kurzer Zeit stark genervt hat, war der durchgängige Audio-Ton. Startet Ihr die Kopfhörer, hört Ihr die „Hochfahr-Musik“, dann den Hinweis zum Akku. Schaltet Ihr Sie aus bekommt Ihr wieder diese schreckliche „Hochfahr-Musik“. Das mag im ersten Moment sinnvoll sein, um akustisch anzuzeigen, ob die Kopfhörer an oder aus sind, auf Dauer wird das aber wirklich anstrengend.

Soundcore Liberty 2 Pro: Audio

Soundcore hatte sich mit diesen Kopfhörern ein hohes Ziel gesteckt: Für einen relativ günstigen Preis, einen spitzen Klang zu liefern. Um diesen zu testen, habe ich den Klang in drei Punkte aufgeteilt: Musik, Hörbuch und Telefon. Das Gute Vorweg, das hat der Hersteller in zwei von drei Punkten auch gut hinbekommen.

Musik

Die Musikwiedergabe hat mich bei den Liberty 2 Pro wirklich positiv überrascht. Wenn man wie ich bisher nur günstigere kabelgebundene Kopfhörer getragen hat, dann läuten diese Ohrstöpsel eine grandiose Wende ein. Die Klangwiedergabe ist bei diesen Kopfhörern wirklich klar und es werden weder Höhen noch Tiefen besonders bevorzugt. Daneben genieße ich es, dass man den Bass zwar hört, dieser aber nicht prominent hervorsticht. Ich denke für jeden, der ein gutes Klangerlebnis beim Pendeln oder im gemeinen Alltag genießen will, sind diese Kopfhörer eine gute Wahl.

Für Musik und Höhrbücher bieten die Liberty 2 Pro einen umfassend guten Klang./ © AndroidPIT

Hörbuch

Natürlich muss man mit diesen Ohrstöpseln nicht ausschließlich Musik hören. Hörbuch-Fans dürfen sich freuen, dass die Kopfhörer auch in diesem Bereich eine gute Figur machen. Die Stimme klingt bei der Wiedergabe klar und deutlich. Über verwaschene oder dumpfe Stimmen müsst Ihr Euch also keine Sorgen machen. Den einzigen Minuspunkt, den ich hier vergeben kann, geht ein weiteres Mal an die Bauform. Für ein angenehmes Hörbuch-Schmökern im Bett, störte mich der klobige Aufsatz doch zu sehr.

Telefon

Während die Kopfhörer sowohl in Sachen Musik- als auch Stimmwiedergabe punkten konnten, mussten sie beim Telefonat leider eine Schlappe erleben. Hier ist die Stimme meines Gesprächspartners nur dumpf zu mir durchgekommen und wirkte ein wenig so, als würde ich unter Wasser sitzen. Positiv möchte ich an dieser Stelle aber hervorheben, dass mein Gegenüber meine Stimme durchaus klar verstehen konnte. An dem Mikrofon per sé, kann das Manko auf meiner Seite also nicht ausschließlich gelegen haben.

Zusammengefasst halte ich die Kopfhörer in Sachen Klang für ein wirklich gutes Produkt. Wer allerdings nicht nur Musik, Podcast oder Hörbücher hören will, sondern auch Telefonieren will, der sollte die Finger von diesen Geräten lassen.

Mit der Soundcore-App stellt Ihr die Kopfhörer noch individueller ein

Zusätzlich zu den Kopfhörern kann man die Soundcore-App nutzen. Diese ist nicht zwingend nötig, damit man die Kopfhörer aktivieren kann, aber sie macht einige Dinge doch sehr viel einfacher. Nachdem ich mir die App kostenlos runtergeladen hatte, wollten sie zunächst dass ich mich anmelde. Diesen Punkt kann man aber zum Glück ohne weiteres überspringen. Habt Ihr dies getan, dann werdet Ihr nach Eurem Soundcore-Gerät befragt. Gebt das entsprechende ein und lasst es sich mit der App verbinden. Schon kann der Antipp-Spaß beginnen (meine ich ernst – ich habe mich bescheuert-begeistert durch die ganzen Möglichkeiten getippt).

Auf dem Display wird zunächst ein Bild der beiden Ohrstöpsel angezeigt – jeweils mit „R“ und „L“ beschriftet. Ein „Tipp“ auf die Buchstaben und schon wusste ich, wie viel Akku mir noch zur Verfügung stand. Im unteren Bereich des Displays wird rechts der Bereich für die „Steuerung“ angezeigt, links findet man den „Equalizer“. Bei der „Steuerung“ seht Ihr, welche Aktion am Aus- und Einschaltknopf ausgeführt werden können und könnt diese manuell festlegen.

Über die Soundcore-App, könnt Ihr die Tasten manuell belegen und den Akkustatus anzeigen lassen. / © AndroidPit

Die Möglichkeit, die Taste selbst zu belegen finde ich super, hat aber auch hier einen Haken: Man kann neben dem Start lediglich eine weitere Aktion einstellen. Es geht also nicht, dass ich über den Knopf gleichzeitig die Musik Vorwärts stelle und die Lautstärke anpasse.

Wo die Ohrstöpsel ohnehin schon relativ groß sind, hätte sich Soundcore hier einen Gefallen getan, eine zweite Taste anzubringen. So wirkt es für mich, wie ein schöner Versuch, aber nicht wie eine durchdachte Lösung für mein Bedienungsproblem.

Über die HearID-Funktion stimmt Ihr den Kopfhörer-Klang noch besser auf Eure Ohren ab. / © AndroidPit

Über den „Equalizer“ konnte ich meine persönliche „HearID“ einstellen. Sprich, das Gerät hat mit einem kleinen Test geprüft, welche Lautstärke usw. für meine Ohren am günstigsten ist. Der Test dauerte 3 Minuten – was ein akzeptabler Zeitaufwand für angenehmes Hören ist. Persönlich fand ich die App ein nettes kleines Spielzeug wirklich bereichert hat sie mich allerdings nicht. An dieser Stelle solltet Ihr aber selbst ausprobieren, ob sich die App für Euch und Eure Ohren lohnt.