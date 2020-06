So könnte Apple Google 15 Mrd. Dollar kosten und etwas für den Datenschutz tun

DuckDuckGo nämlich ist eine Suchmaschine, die sich ganz und gar dem Datenschutz verschrieben hat und von sich selbst behauptet, niemals persönliche Daten zu sammeln und schon gar nicht zu speichern. Apple wiederum hat das Thema Datenschutz seit einigen Jahren auch für sich entdeckt und arbeitet hier ganz bewusst daran, private Daten ihrer Kunden zu schützen.

Google sei die klar dominante Kraft bei den Suchmaschinen, wird der Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi von Forbes zitiert. Allerdings sei Apple in einer stärkeren Position als auf den ersten Blick angenommen. Denn Apple kontrolliert, wer die iOS-Suche monetarisieren kann.

Google zahlt an Apple jährlich 7 Milliarden US-Dollar für die iOS-Suche. Mindestens.

Genau das lässt sich Apple aktuell sehr gut entlohnen. Dafür, dass Google die vorinstallierte Suchmaschine auf allen iOS-Devices ist, kassiert Apple mindestens 7 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Dem stehen unglaubliche 25 Milliarden US-Dollar gegenüber, die Google durch Werbeumsätze im Zusammenhang mit Suchanfragen auf Apple-Produkten erlöst.

Apple könne zwar nicht alle Werbeerlöse selbst erzielen, meint Sacconaghi. Aber er sei sich sicher, dass Apple einen Großteil dieser Umsätze selbst einstreichen könne, sollte man eine eigene Suchmaschine betreiben.

Der Einsatz für Apple wäre erst mal nicht viel: Der Cashflow einer Woche

Apple könnte eine solche Akquisition ganz leicht schultern. Es bräuchte gerade mal den Cashflow einer Woche, um eine Suchmaschine wie DuckDuckGo zu übernehmen – oder mit anderen Worten:

Eine Milliarde US-Dollar.

Allerdings ist diese Rechnung so einfach nicht. Viele Menschen sind so sehr an Google gewöhnt, dass sie nicht ohne Weiteres auf andere Suchmaschinen vertrauen. Auch dann nicht, wenn diese bereits voreingestellt und damit schnell zu erreichen wären.

Außerdem bleibt noch die Frage, ob Apple sich neuen „Beef“ mit Google leisten möchte. In der Vergangenheit hat man sich des Öfteren behakelt, was insgesamt für beide Unternehmen ein teures Unterfangen war. Vor allem als Google im Jahr 2008 mit Android zum Hauptkonkurrenten wurde, brachen die einst alten Bande beider Unternehmen.

So bleibt die Frage, die man sich in Mountain View stellen müsste: Ist der Mehrwert einer eigenen Suchmaschine in Form von DuckDuckGo, die zweifelsohne gut zum eigenen Unternehmen passen könnte, größer als die vielen Risiken, die einem solchen Deal gegenüberstehen?

Meine Meinung dazu:

Eine sehr schwierige Frage. Je mehr man sich damit befasst, desto interessanter ist sie. Auf der einen Seite wäre ein Gleichgewicht im Suchmaschinenmarkt wünschenswert – vor allem mit einer Suchmaschine, die wirklich auf Datenschutz wert legt und dabei vielleicht auch darauf abgestimmte Geschäftsmodelle für Publisher wie uns im Gepäck hat. Ergo: Die Kunden würden gewinnen.

Auf der anderen Seite sind die Risiken für Apple immens. Es drohen Klagen, dass man die eigene Marktmacht ausnutze und auch direkte Scharmützel mit Google. Schwer abzusehen, ob man ein solches Risiko wirklich eingehen würde. Tendenziell würde ich aber sagen, nein.

Schade eigentlich.