iPhone-Displays plötzlich im Retro-Style: Update kann Probleme bringen

Woran es liegt, dass iPhone-Displays nach dem Update plötzlich ganz in Grün gehüllt sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Eigentlich spricht vieles für ein Software-Problem – nicht ganz ungewöhnlich nach einem Update. Allerdings ist offenbar auch nicht ganz auszuschließen, dass es sich bei diesem Phänomen um einen Hardware-Defekt handelt.

Vor allem die iPhones der neuesten Generation scheinen betroffen. Sowohl auf Reddit, Twitter und anderen Blogs beziehungsweise Magazinen berichten betroffene Besitzer nach dem Update auf iOS 13.5.1 von diesen Problemen, aber auch nach einem Update auf 13.4 und 13.5.

Es gibt aber auch iPhone Xs und iPhone X, die offenbar betroffen sind. Alle diese Geräte haben OLEDs. Bei iPhones mit normalem LC-Display, wie beispielsweise dem iPhone SE 2020, dem iPhone Xr oder dem iPhone 8 gibt es keinerlei Probleme. Oder besser gesagt: Es finden sich keine Beschwerden im Netz.

Die einfachste Erklärung für das neue Display-Grün wäre ein Softwarefehler. Ganz so einfach verhält es sich aber nicht. Auf der einen Seite sind die Grün-Tönungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Das spräche eher für einen Hardware- denn für einen Softwarefehler.

Ganz im Gegensatz zu diesem Punkt: Auf der anderen Seite gab es laut Forbes-Bericht Nutzer, die einen Screenshot machten, das Bild auf einem anderen Display öffneten – und das Grün noch immer zu sehen war. Am Wahrscheinlichsten ist eine Kombination aus beidem.

We’d like to help get the screen working right. To start, we’d like to confirm a few things to better understand what’s happening. Are there any coverings on the screen, like a case, or screen film?



