Samsung Galaxy S11: Neue Bilder zeigen gigantische Kamera

Was neben dem Kamera-Design noch auffällt: Das Samsung Galaxy S11 ist in den Konzeptbildern in der Farbe Grau ausgeführt und mit einem matten Finish versehen. Das etwas zurückhaltender designte Smartphone dagegen besitzt ein schwarzes und glänzendes Design auf der Rückseite.

Galaxy S11e: So soll es aussehen

Samsung will das Galaxy S10e ebenfalls neu auflegen und mit einigen Änderungen bestücken. Die technischen Daten sollen mit Ausnahme der Displaygröße wohl den größeren Brüdern ähneln. Die Optik wird ebenfalls an die Familie angepasst: So soll das Galaxy S11e gekrümmte Display-Ränder haben und von 5,8 auf satte 6,4 Zoll wachsen. Ferner wird wohl die Kamera auf der Rückseite neu angeordnet und die Frontkamera rückt in die Mitte des Displays.

So soll das Samsung Galaxy S11e aussehen / © Onleaks

20:9-Display beim Galaxy S11 möglich: Diese Größen soll es geben

Das Samsung Galaxy S11 wurde auch in einer Datenbank mit HTML-5-Benchmarks gesichtet. Dort ist ein Gerät mit der Modellnummer SM-G416U aufgetaucht. Dies entspricht dem Muster, das Samsung normalerweise für die neuen Galaxy-S-Modelle nutzt.

Nach diesen Angaben würde das Galaxy S11 nicht nur mit Android 10 erscheinen, sondern auch einen Bildschirm im 20:9-Format haben. Das geht aus der simulierten Auflösung von 384 x 854 Pixel hervor. Simuliert, da das Galaxy S11 natürlich eine höhere Auflösung haben wird!

Bekommt das Samsung Galaxy S11 einen Bildschirm im 20:9-Format? / © Galaxy Club

Bislang haben Samsungs Flaggschiffe 19:9-Displays verwendet. Mittelklasse-Smartphones wie das Galaxy A80 und A70 bieten jedoch schon 20:9-Displays.

Die Displays der drei neuen Modelle sollen auf die Diagonalen von 6,4, 6,7 und 6,9 Zoll bauen. Damit würde sich die ganze Reihe um einiges vergrößern. Wie hoch die Panels auflösen ist bislang nicht durchgedrungen. Man kann aber von QHD-Auflösungen ausgehen. Zusätzlich sollen alle Modelle mit gekrümmten Rändern auf den Markt kommen.

Technische Daten des Galaxy S11: Das ist zu erwarten

Irrungen und Wirrungen um den Prozessor. Erst stellte Samsung offiziell einen Exynos 990 vor, der Flaggschiff-Daten bietet, dann findet ein Entwickler in der S10-Beta einen anderen Prozessor namens Exynos 9830 - angesichts der Galaxy-S-Historie die deutlich wahrscheinlichere Wahl. Am Ende könnte es sich auch einfach um jeweils andere Bezeichnungen für ein und dasselbe Stück Technik handeln.

Je nach Spezifikationen und je nachdem, was Samsung aus dem Prozessor herausholt, können wir uns unter anderem auf ein 120-Hertz-Display beim S11 gefasst machen. Dafür spricht auch ein weiterer Leak, der den Qualcomm Snapdragon 865 als Prozessor für Südkorea ankündigt. Die Entscheidung wäre jedoch ungewöhnlich. Samsung hat in der Vergangenheit nur auf einigen westlichen Märkten den Spitzenprozessor von Qualcomm benutzt. In Asien und Europa dagegen baut man schon seit Langem auf die eigene Exynos-Reihe.

This may be good news for Korean friends.

Samsung has determined to use the Snapdragon 865 processor in the Galaxy S11 series in South Korea. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

Galaxy S11: eine neue Kamera

Neben der Anbindung an das neue 5G-Netzwerk wird Samsung wohl vor allem an der Kamera arbeiten. Schließlich bieten viele Hersteller mittlerweile gute Kameras - Samsung will sich sicher abheben.

The S11 camera will bring something that has never been seen before. Samsung fans, if you care about the camera, please skip Note10 — Ice universe (@UniverseIce) August 26, 2019

Laut einem Bericht unserer südkoreanischen Kollegen von The Elec könnte das Galaxy S11 einen 5-fachen optischen Zoom bieten. Eine Premiere für den Hersteller. Samsung hat in der Tat die Produktion eines neuen optischen Zoom-Moduls gestartet, das sein Debüt im nächsten Flaggschiff geben könnte. Laut dem gleichen Bericht würde dieser Zoom in den neuen Sensor mit 108 Megapixel integriert, der in Zusammenarbeit mit Xiaomi entwickelt wurde. Dies wäre eine kleine Überraschung, da Samsung sich bisher immer geweigert hat, um Megapixel zu konkurrieren.

Jedenfalls zeigt ein von Samsung auf YouTube veröffentlichtes Video das neue optische x5-Modul in Aktion. Es wird sichergestellt, dass das Modul dünn genug ist (5 mm), um nicht zu sehr aus der Rückseite des Gerätes vorzustehen. Ihr könnt es hier sehen: