Roborock S6 MaxV: Saugroboter der Extraklasse endllich erhältlich

Der bekannte Saugroboter-Hersteller Roborock schickt einen neuen Haushaltsgehilfen aus der S-Serie in die deutschen Haushalte. Neu ist an dem Roborock S6 MaxV die intelligente Hinderniserkennung mit Hilfe von Kameras und Künstlicher Intelligenz. Ganz besonders Haustierbesitzer dürften vom neuen S6 MaxV fasziniert sein – denn der Saugroboter erkennt und umfährt selbst unliebsame Objekte bereits vor einer Kollision.

Was passiert, wenn ein Saugroboter auf einen frischen Hundehaufen trifft? Wer es sich nicht vorstellen kann, findet bei YouTube zahlreiche Videos, die dieses Horror-Szenario eindrücklich wiedergeben. Für Haustierbesitzer ist ein Saugroboter oft ein Risiko, wenn das Gerät auch bei Abwesenheit des Besitzers saugt. Zwei Kameras im Roborock S6 MaxV eliminieren dieses Problem.

Stereo-Kameras und LiDAR-Navigation

Normalerweise tastet sich ein Saugroboter mithilfe einer Stoßlippe durch die Wohnung und erkennt so Hindernisse, die umfahren werden müssen. Der neue Roborock S6 MaxV soll schon vor einer Kollision dem Objekt ausweichen können. Denn das neue Premium-Modell verfügt über eine Doppelkamera mit Laser-Navigation. Softwareseitig hat der Hersteller die neue Technologie "ReactiveAI" aufgespielt, die auf Deep-Learning basiert. Möglich macht’s der neue Qualcomm® APQ8053-Prozessor.

In der Front schauen zwei Kameras, ob sich in Fahrtrichtung Hindernisse befinden. / © Roborock

So wird sich der neue Saugroboter nicht mehr wie ein blinder Maulwurf per Stoßlippe durch die Wohnung tasten – das dürfte zu einer deutlich angenehmeren Geräuschkulisse führen. Richard Chang, CEO von Roborock ist besonders stolz auf den neuesten Spross der Roborock Familie und sagt:

Die nahtlose Integration von "ReactiveAI" mit unserer fortschrittlichen Laser-Navigationstechnologie ermöglicht es dem S6 MaxV, gängige Hindernisse sowie dessen Größe und die Position im Raum einzuschätzen und daraufhin seine Reinigungsstrategie anzupassen. Damit setzt er einen neuen Maßstab im Bereich innovativer Navigation bei unseren Saug- und Wischrobotern.

Die zwei Kameras an der Front des Saugroboters nehmen Bilder mit 30 fps auf und verarbeiten diese in Echtzeit, um nicht nur Hundekot, sondern auch Schuhe oder Steckerleisten zu erkennen. Wer der neuen Haushaltshilfe aufgrund der Kameras zurecht skeptisch gegenübersteht, muss sich laut Roborock keine Sorgen machen. Das Unternehmen sagt: "Wenn es um eine Kamera in der Wohnung geht, sind Privatsphäre und Sicherheit entscheidend. Deshalb werden alle Bilder, die für die Objekterkennung- und Vermeidung gemacht werden, auf dem Gerät selber verarbeitet und wieder gelöscht."

Hindernisse werden frühzeitig erkannt und geschickt umschifft. / © Roborock

Neben der neuen Kamera-Laser-Einheit besitzt der Roborock S6 MaxV eine um 25 Prozent gesteigerte Saugleistung (2500Pa) im Vergleich zum Vorgänger, dem Roborock S6. Der 5.200-mAh-Akku soll eine Laufzeit von bis zu drei Stunden im leisen Modus ermöglichen. Neu ist außerdem die Multi-Etagen-Kartierungstechnologie, die es dem Roboter erlaubt, automatisch verschiedene Ebenen eines Hauses oder einer Wohnung zu erkennen. Hier können Besitzer für jede Ebene virtuelle verbotene Zonen einrichten, in die der Roboter nicht eindringen soll. Die automatische Raumerkennung kann mit dem S6 MaxV auf mehrere Etagen ausgedehnt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort ist der Roborock S6 MaxV in Deutschland erhältlich. Bei den drei Online Shops Media Markt, Saturn und Cyberport könnt Ihr den neuen Roborock S6 MaxV zum Einführungspreis von 599 Euro statt für 649 Euro erwerben.

Wir haben mit der hier besprochenen Firma eine Kooperation. Dieser Artikel wurde ohne jeglichen Einfluss erstellt und gibt die Meinung des Autors wieder.