PS5 & Xbox Series X: Der Preisanstieg von Videospielen ist nicht gerechtfertigt

"NBA 2K21 wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 70 Euro auf den Plattformen der aktuellen Generation erhältlich sein. Die PlayStation 5 und Xbox Series X-Versionen von NBA 2K21 werden zum empfohlenen Verkaufspreis von 75 Euro erhältlich sein", heißt es in der von 2K Games veröffentlichten Pressemitteilung.

Ich werde mich in diesem Artikel nicht mit der Thematik beschäftigen, dass Sportsimulationsspiele wie Fifa und NBA2K seit eh und je eine sehr geringfügige Aufwertung des vorherigen Werkes darstellen. Dabei war ich selbst lange ein Sklave dieser Machenschaften der Gamingstudios. Diese geringfügigen Aufwertungen werden jetzt aber noch teurer.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Preise für Konsolen-Videospiele überhöht sind, wenn es um die nächste Generation geht. 2006 ging der Übergang zur PS3/Xbox 360-Ära mit einer Preiserhöhung für Triple-A-Spiele (das Flaggschiff der Spiele) von 60 auf 70 Euro einher.

Aber dieser Preis war bei der Einführung der PS4 und Xbox One beibehalten worden. Und der gegenwärtige Stand der Monetarisierung von Videospielen rechtfertigt es absolut nicht, auch nur einen einzigen Euro mehr für unsere Konsolenspiele zahlen zu müssen.

NBA-2K21-Preise für Next-Gen-Konsolen / © Take-Two

Produktionskosten: Haltet ihr uns für dämlich?

In den Jahren 2005/2006, als neue Konsolen wie die Xbox 360 von Microsoft und die PS3 von Sony auf den Markt kamen, erfuhren die Preise für Triple-A-Spiele eine fast allgemeine Preiserhöhung von durchschnittlich zehn Euro. Der Technologiesprung war im Vergleich zur vorherigen Konsolengeneration so groß, dass die Größe der Spiele oft zwei DVDs auf der Xbox 360 erforderte, während die PS3 direkt auf das Blu-ray-Format umstellte.

Allein dieses neue Format kann eine Erhöhung der Produktionskosten rechtfertigen, die die Verlage an die Verbraucher weitergeben, indem sie den empfohlenen Verkaufspreis ihrer Spiele erhöhen. Okay, gut. Es ist auch denkbar, dass sich die Forderung der Spieler nach immer längeren Spielzeiten auf die Entwicklungskosten auswirkt.

Wie meine Kollegen bei Frandroid schreiben, sagte Shawn Layden, ehemaliger Chef von PlayStation, im Juni vergangenen Jahres, dass das Geschäftsmodell von The Last Of Us 2 nicht tragfähig sei. Die Entwicklung des Spiels dauerte sechs Jahre, im Vergleich zu dreieinhalb Jahren für den ersten Teil.

Je länger ein Spiel entwickelt werden muss, desto mehr Budget ist logischerweise für seine Entwicklung erforderlich. Laut Shawn Layden haben die Produktionskosten der größten Triple-A-Spiele 80 bis 150 Millionen Dollar erreicht, ohne Berücksichtigung des Werbebudgets. The Last of Us 2 stellt allerdings auch eine große Ausnahme auf dem Markt der "Spiele als Dienstleistung" dar.

Der Begriff "Spiele als Dienstleistung" oder "Games-as-a-Service" bezieht sich auf die Monetarisierung von Spielen über Mikrotransaktionen, In-App-Käufe, Lootboxen, Abonnements, Updates, DLC und andere Saisonkarten.

Es entsteht so eine Reihe von digitalen Nebenprodukten, die die Veröffentlichung eines Spiels begleiten und seine Rentabilität während der gesamten Lebensdauer sicherstellt, indem Spieler für alle Inhaltsaktualisierungen bezahlen müssen. So kann man Call of Duty oder Fifa das ganze Jahr über spielen, ohne dass das Spiel drei Monate nach seiner Veröffentlichung stirbt, da es regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert wird.

Videospiele sind bereits rentabel genug

Diese zusätzlichen Inhalte, für die Gamer bezahlen müssen, sind ein großer Gewinn für die Verlage. Schauen wir uns Take-Two an, das Unternehmen, das unter anderem die NBA-2K-Spiele vertreibt. Im ersten Quartal 2020 machten die wiederkehrenden Einkäufe seiner Kunden 40 Prozent seines Gesamtumsatzes aus. Das sind 410 Millionen Dollar bei Gesamteinnahmen von 760,5 Millionen Dollar.

All diese Transaktionen nach der Markteinführung der Spiele bringen daher fast so viel ein wie die Verkäufe der Spiele selbst. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, das nächste 2K21 zu entwickeln, aber wenn man sich die oben erwähnte Preisspanne von 80 bis 150 Millionen Dollar ansieht, ist es schwer zu glauben, dass ein Spiel als Dienstleistung nicht rentabel genug sein soll und einen höheren Preis haben muss.

Yoshio Osaki, CEO des renommierten Technikmagazins IDG, erklärt, dass die Produktionskosten für Konsolenspiele der nächsten Generation um 200-300 Prozent gestiegen seien, die Preise aber bei 59,99 Dollar geblieben sind. In der Zwischenzeit sind die Kinokartenpreise um 39 Prozent und die Abonnementkosten für Netflix um 100 Prozent gestiegen.

Selbst mit der Erhöhung auf 69,99 US-Dollar (75 Euro) für die nächste Generation beträgt diese Preiserhöhung also nur 17 Prozent, was im Vergleich zu anderen Beispielen viel geringer ist.

Abgesehen davon, dass sich ein Spiel heute nicht nur durch seine Verkäufe bezahlt macht, wenn es veröffentlicht wird. Wie erläutert, wird es während seiner gesamten Lebensdauer bis zum Kern monetarisiert. Wenn ich also damals Fifa 15 für 70 Euro auf der PS4 bezahlt habe, habe ich leicht mehr als hundert Euro für Mikro-Transaktionen ausgegeben (ich weiß, ich schäme mich). Und das war im Jahr 2015.

Im Jahr 2020 ist der Anreiz für den integrierten Einkauf noch aggressiver, und ein gesetzlicher Rahmen ist so gut wie nicht vorhanden – wobei sich die in der Pflicht stehenden Regierungen weigern, den Suchtcharakter von Lootboxen und ihre starke Ähnlichkeit mit Glücksspielen anzuerkennen.

In jedem Fall liegt die Entscheidung für oder gegen eine Preiserhöhung vorerst bei Verlagen wie Take-Two Interactive. Aber es ist sicher, dass dieser erste Schritt andere Akteure der Branche veranlassen wird, diesem Beispiel zu folgen.