Oppo Find X2: Das neue 1000-Euro-Smartphone

Bereits das Oppo Find X wurde vor knapp zwei Jahren zum damals wirklich utopischen Preis von 999 Euro angeboten. Ihr habt damals schon bei uns abgestimmt, dass das ein zu hoher Preis für eine weitestgehend unbekannte Marke ist. Doch anscheinend war Oppos Preisgestaltung von Erfolg gekrönt. Denn das Oppo Find X2 steigt ebenso bei 999 Euro ein. Das Pro-Modell kostet sogar 1.200 Euro.

Tatsächlich zeigt sich Oppo mit seinen neuen Smartphones sehr selbstbewusst. Die Pressemitteilung zum neuen Gerät umfasst rund sieben Seiten mit kleiner Schrift und insgesamt 16.439 Zeichen – zum Vergleich: Unser Kamera-Test des iPhone 11 Pro Max ist rund 17.000 Zeichen lang. Wir haben uns durch die Infos gewühlt und Euch die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

Oppo Find X: Die Basis-Version mit TÜV-Siegel

Das Find X2 und die Pro-Version verfügen beide über ein 120 Hz Ultra-Vision-Display. Das 6,7 Zoll OLED-Panel bietet eine Screen-To-Body-Ratio von satten 93,1 Prozent. Auf den Pressebildern erkennt man die sehr gut an den super-schmalen Display-Rändern. Die Auflösung liest sich auf Papier beeindruckend: 3.168 x 1.440 Pixel entsprechen gestochen scharfer QHD+. Das Oppo Find X2 wird wohl dank 800 Nits beziehungsweise 1.200 Nits dank HDR Peak Brightness eine sehr hohe maximale Helligkeit bieten. Ein TÜV-Rheinland-Siegel bescheinigt dem Display zudem einen effektiven Blaulichtfilter.

Das neue Oppo Find X2 Pro. / © Oppo

Oben links unterbricht eine Selfie-Kamera das Display im Punch-Hole-Design. Oppo verabschiedet sich beim Find X2 von einem fehleranfälligen mechanischem Bauteil: Das Oppo Find X verbarg die Hauptkamera in einem Pop-Up-Mechanismus. Stattdessen befindet sich auf der Rückseite des Geräts die neue Triple-Kamera mit 48-Megapixel-Sensor von Sony. Beim Find X2 nennt Oppo das Kamera-System "Versatile Triple Camera System". Das Pro-Modell erhält hier die Bezeichnung "Ultra Vision Camera System". Der Unterschied zwischen den Kamerasystemen ist also in den einzelnen Sensoren zu finden. Die Basis-Version erhält das folgende Setup:

48 Megapixel Weitwinkel-Sensor (Sony IMX586) mit 1/2" Sensorgröße, f/1.7, OIS

12 Megapixel 120-Grad-Ultra-Weitwinkel-Sensor (Sony IMX708) mit 1/2.4" Sensorgröße, f/2.2

13 Megapixel Telephoto mit f/2.4, 5x Hybrid Zoom und bis zu 20x Digital-Zoom

Beim Oppo Find X2 Pro legt der Hersteller noch mal ordentlich drauf:

48 Megapixel Weitwinkel-Sensor (Sony IMX689) mit 1/1,4" Sensorgröße, f/1.7, OIS

48 Megapixel 120-Grad-Ultra-Weitwinkel-Sensor (Sony IMX586) mit 1/2" Sensorgröße, f/2.2

13 Megapixel Periscope-Telephoto mit f/3.0, OIS, 10x Hybrid Zoom und bis zu 60x Digital-Zoom

Das Kamera-Setup klingt gigantisch und bedarf auf jeden Fall eines Tests. Frontal bieten beide Modell-Versionen eine 32 Megapixel Selfiekamera mit f/2.4-Blende. Softwareseitig warten Features wie Nachtmodus, Ultra-Makro-Modus oder Videoaufnahmen in 4K-Qualität auf Nutzer des Oppo Find X2 (Pro).

OPPO Find X2 vs. OPPO Find X2 Pro: Technische Daten OPPO Find X2 OPPO Find X2 Pro Abmessungen: 164,9 x 74,5 x 8 mm 165,2 x 74,4 x 8,8 mm (Ceramic)

165,2 x 74,4 x 9,5 mm (Vegan Leather) Gewicht: 196 g (Cermaic)

187 g (Glass) 207 g (Ceramic)

200 g (Vegan Leather) Akkukapazität: 4200 mAh 4260 mAh Display-Größe: 6,7 Zoll 6,7 Zoll Bildschirm: 3168 x 1440 Pixel (519 ppi) 3168 x 1440 Pixel (519 ppi) Kamera vorne: 32 Megapixel 32 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel 48 Megapixel Android-Version: 10 - Q 10 - Q Benutzeroberfläche: ColorOS ColorOS RAM: 12 GB 12 GB Interner Speicher: 256 GB 512 GB Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Anzahl Kerne: 8 8 Max. Taktung: 2,84 GHz 2,84 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0 HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Prozessor, Akku und Speicher

Der leistungsstarke Snapdragon 865 mit einer Taktrate bis zu 2,84 GHz arbeitet Hand in Hand mit der Grafikeinheit Adreno 650. Üppige 12 GB Arbeitsspeicher sind in beiden Smartphones verbaut. Die Basis-Version des Oppo Find X2 kommt mit 256 GB internem Speicher, während die Pro-Version hier 512 GB ab Werk mitbringt. Ihr könnt den integrierten Speicher nicht per Micro-SD-Karte erweitern, was in dem Preissegment eher schade, aber wohl auch alltäglich geworden ist. Dual-SIM-fähig ist das Oppo Find X2 ebenfalls nicht. Obwohl das hierzulande recht uninteressant ist, supported der Qualcomm-Chip 5G-Mobilfunk.

Die Akkus gibt Oppo im Find X2 mit einer Kapazität von 4.200 mAh an; beim Pro-Modell sind es mit 4.260 mAh nur marginal mehr. Beide Handys lassen sich per SuperVOOC 2.0 Flash Charge bis 65 Watt zügig aufladen. Einen Fingerabdrucksensor suchen Nutzer des Smartphones scheinbar vergebens – dieser befindet sich unsichtbar unter dem Display-Glas.

Das Oppo Find X2 Pro in Schwarz und Orange. / © Oppo

Software und Sonstige Features

Oppo spielt ab Werk ColorOS 7.1, basierend auf Android 10 auf die Geräte auf. ColorOS zeichnet sich vor allem durch vielfältige Energiespar- und Personalisierungsmodi aus. Die besten Features und Funktionen in ColorOS haben wir Euch übersichtlich zusammengefasst. Das Oppo Find X2 ist wasser- und staubgeschützt nach IP54. Die Pro-Version ist nach IP68 auch gegen anderweitige Flüssigkeiten und tiefere Tauchgänge gewappnet.

Oppo Find X2 (Pro): Preise und Verfügbarkeit

Das Oppo Find X2 kommt in den Farben Black Ceramic und Ocean Glass. Beim Pro-Modell steht neben der schwarzen Version auch ein knalliges Orange mit Kunstlederbezug zur Auswahl. Das Oppo Find X Pro kommt zum Preis von 1.199 Euro auf den Markt, während das Find X2 999 Euro kosten wird. Beide Modelle sind ab Mai im hiesigen Handel erhältlich.