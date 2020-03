Disney+ vs. Apple TV+ – Wer bietet mehr?

Der Wettbewerb der Anbieter für Video-Streaming wächst weiter. Dank zunehmender Abgrenzung der Plattformen durch eine wachsende Zahl exklusiver Inhalte wird es schwieriger, sie fair zu vergleichen. Ende März 2020 startet Disney+ in Deutschland. Dabei ist der Prozess noch nicht abgeschlossen, bei dem das Unterhaltungs-Imperium den bisherigen Lizenznehmern – allen voran Netflix – die Vermarktungsrechte entzieht beziehungsweise Verträge nicht verlängert.

Wenig davor, Ende 2020, startete Apple seinen eigenen Video-Streaming-Abo-Dienst Apple TV+. Käufer eines neuen Apple-Gerätes erhalten seit September 2019 einjährige Gratis-Abos (Bedingungen im PDF). Auch Apple tut sich neuerdings als Produzent hervor und finanziert zahlreiche Eigenproduktionen. Vergleichen wir die zwei neuen Netflix-Alternativen einmal direkt miteinander.

Disney+ vs. Apple TV+ Disney+ Apple TV+ Verfügbar 24. März 2020 November 2019 €/Monat 6,99 4,99 €/Jahr 59,99 bis 23. März, 69,99 danach 49,99 Kündigung Jederzeit zum Ende des vorausbezahlten Zeitraums Jederzeit zum Ende des vorausbezahlten Zeitraums Probe-Abo 7 Tage 7 Tage Nutzer/Geräte 7/4 6 (Familie)/6 Kindersicherung ja ja Mehrsprachig ja ja Untertitel ja ja Geräte iOS, Apple TV, Android, Google (Chrome)cast, FireTV Stick, Smart TV, Web-Browser, PlayStation 4, Xbox One iOS, Apple TV, FireTV Stick, Smart TV (Liste), Web-Browser Qualität 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Voraussetzungen) Offline-Funktion Ja Ja

Sowohl Disney als auch Apple starten mit fairen Konditionen. Der monatliche Betrag ist niedrig und ein Abo lässt sich jeweils von vielen Nutzern parallel verwenden. Apple TV+ verweigert die Kooperation mit Spielkonsolen sowie Android-Geräten und Chromecast-Sticks bzw. Cast-fähigen TV-Geräten. Beide Dienste lassen sich am einfachsten mit einem FireTV-Stick von Amazon verwenden. Disney+ wird entgegen der Meldungen in der vergangenen Woche mit Fire TV kompatibel sein.

Disney vs. Apple: Streaming-Angebot im inhaltlichen Vergleich

Das Disney-Imperium schlägt zurück

Kollegin Kirsten hatte in unserem Artikel zum Deutschland-Start von Disney+ schon gezeigt, auf welche Inhalte wir uns bei den Mickeymaus-Erfindern einstellen dürfen:

"Disney"-Produktionen: Aladdin, Chip & Chap, etc.

"Pixar": Findet Nemo, Toy Story, Teilweise wolkig, etc.

"Marvel": Black Panther, Doctor Strange, X-Men, etc.

"Star Wars": Alle Episoden, Solo, Mandalorian, etc.

National Geographic

The Verge hatte im November einen Auszug aus dem Disney+-Katalog für die USA veröffentlicht. Da jedoch die Vermarktungsrechte der Titel für jedes Lang einzeln ausgehandelt werden müssen, kann der deutsche Katalog deutlich kleiner ausfallen. So hält Netflix noch einige Rechte an Marvel- sowie Produktionen. Diese Verträge müssten zunächst auslaufen.

Der Trend geht langfristig dahin, dass Disney sämtliche seiner Produktionen exklusiv im eigenen Dienst anbietet. Auch aus Netflix bekannte Franchises wie "Jessica Jones" werden bald nur noch auf Disney+ gezeigt, da der Medien-Riese Marvel laut Bloomberg offenbar das bessere Angebot unterbreitet hatte. Wenn Disney auf diese Weise genug exklusiv Hits in seinem Dienst vereint, wird sich das voraussichtlich auch preislich bemerkbar machen.