Jetzt geht es los: Woche für Woche tolle Gewinne hier auf AndroidPIT

Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn Du noch kein Mitglied in unserem Channel bist, abonniere ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Jeden Freitag um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht auf unseren Magazinseiten erscheint. Hinterlasst dort einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr der perfekte Gewinner für diesen Preis seid. Den oder die Gewinner/in ziehen wir dann am darauffolgenden Mittwoch und geben diesen bei Telegram bekannt. Im Falle, dass Ihr den tollen Preis gewonnen habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Preis nach Hause. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

Der Preis in dieser Woche ist...

Jede Woche gibt es etwas Anderes zu gewinnen. Mal sind die Preise kleiner, mal größer. In jedem Falle aber sind es tolle Gadgets und das Mitmachen lohnt sich jede Woche.

Diesmal gibt es etwas für alle, die es gerne warm haben – selbst dann, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Die Wärmeweste spendet Euch immer dann wohlige Temperaturen, wenn Ihr sie draußen braucht – und zwar in drei Heizstufen. Diese lassen sich über einen Knopf vorne an der Weste einstellen. Je nach Stufe erreicht die Temperatur dann einen Punkt zwischen 30 Grad und 50 Grad. Auch Hitzköpfe kommen also auf ihre Kosten.

Ein warmer Rücken ist ganz entzückend. / © Coolstuff

Die Energie spendet eine handelsübliche Powerbank, die allerdings nicht inbegriffen ist. Mit einer 5.500 mAh-Powerbank bekommt Ihr aber etwa 5 Stunden einen warmen Rücken. Jäger, Angler und Wanderer und alle, die gerne draußen sind, wissen das ganz bestimmt zu schätzen.

Wem wir den Preis zu verdanken haben

Ihr vertraut nicht auf Euer Glück oder wollt die Wärmeweste auf jeden Fall kaufen? Bitte unterstützt unseren Sponsor Coolstuff, der uns diesen Preis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die Wärmeweste und viele weitere Gadgets, Geschenkideen und Produkte findet Ihr hinter dem Link.