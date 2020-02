Apple-Keynote Ende März: Diese Neuheiten erwarten wir

Die World Wide Developers Conference (WWDC) wird von Apple seit mittlerweile über 30 Jahren im Mai oder Juni abgehalten. Rund 6.000 Entwickler nehmen an dem mehrtägigen Event teil, das traditionell mit einer Apple-Keynote feierlich eröffnet wird. Im Rahmen dieser Präsentation hat Apple schon so manches neue Gerät aus dem Hut gezaubert, auch neue iPhones, obwohl die Herbst-Keynote traditionell für die Vorstellung neuer Flaggschiffe genutzt wird.

Gerüchten zufolge soll es aber schon Ende März 2020 ein Apple-Event geben, auf dem neue Produkte vorgestellt werden. Apple könnte somit seine frühen Hardware-Vorstellungen separat von der WWDC abhalten – wir glauben das aber nicht wirklich. Klar ist, dass wir uns zwischen Anfang April und Juni über Neuheiten aus Cupertino freuen dürfen. Zum Beispiel über das “iPhone für Jedermann”, das iPhone SE 2.

iPhone SE 2: Einsteiger-Handy im modernen Look

Im Jahr 2016 hat Apple mit der Vorstellung des iPhone SE einen Volltreffer gelandet. Das günstige iPhone entpuppte sich als Verkaufsschlager und ist auch heute noch in zahlreichen Händen zu finden, auch wenn es seit 2018 nicht mehr offiziell von Apple vertrieben wird. Was Apples Einsteiger-Handy so beliebt gemacht hat, war vor allem der attraktive Preis, den es so bei einem iPhone zuvor noch nie gegeben hatte. Apple holte sein iPhone damit ein Stückweit vom Podest der Luxus-Geräte und machte sein Telefon für eine breitere Masse zugänglich.

Da wundert es kaum, dass seit nunmehr drei Jahren immer wieder Gerüchte und Spekulationen zu einem Nachfolger in Umlauf sind. In diesem Jahr soll es tatsächlich so weit sein. Und obwohl Apple mit dem iPhone XR bereits eine vergleichsweise günstige Alternative zum Pro-Modell im Portfolio hat, könnte das iPhone SE 2 den Unterschied machen. Denn das iPhone XR ist ab 700 Euro (UVP) erhältlich, was für viele Smartphone-Käufer immer noch zu viel des Guten ist. Analysten spekulieren beim iPhone SE 2 Preise unter 500 Euro.

Das neue Einsteigergerät von Apple wird vermutlich im 2017 eingeführten iPhone-X-Design erscheinen. Also mit Notch, ohne Home Button und mit Face ID. Während Apples Smartphones mit bis zu 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale durchaus für große Hände geeignet sind, könnte das iPhone SE 2 mit kompakterem 4,7-Zoll-Display erscheinen. Im Inneren erwarten wir den Apple A13 Bionic-Prozessor und vorinstalliertes iOS 13. Bei der Speichergröße wird es wohl erneut lange Gesichter geben. Apple geht im niedrigen Preissegment keine großen Schritte und wird beim iPhone SE 2 wohl entweder 64 GB oder 128 GB anbieten. Letztere Speichergröße ist realistischer, wenn Apple das Gerät in den kommenden zwei Jahren vertreiben will. Denn wie jedes iPhone bisher, wird sich das Einsteiger-Modell wohl nicht per Micro-SD erweitern lassen.

Neues iPad: Pro oder neuer Einsteiger?

Die Meinungen teilen sich in Bezug auf Apples neues iPad 2020. Denn wie beim iPhone obliegt die Vorstellung der teuren iPads dem Herbst-Event im September. Wir haben in der Vergangenheit trotzdem neue iPads im Frühjahr zu Gesicht bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple schon so früh im Jahr das neue iPad Pro vorstellt, ist gering, aber vorhanden. Denn Gerüchten zufolge soll das iPad Pro Ende März mit Triple-Kamera des iPhone 11 Pro kommen. Verrückte Spekulationen, denn die Kamera ist wohl eines der unwichtigsten Merkmale eines Tablets, oder? Gut möglich, dass Apple sein ARKit aber entsprechend angepasst hat und das iPad Pro künftig weitere Features in diesem Bereich bietet.

Besonders interessant dürfte beim neuen iPad Pro 2020 der Einsatz eines sogenannten Mini-LED-Displays sein. Ähnlich wie OLED-Panels bieten Mini-LEDs eine hohe, kontrastreiche Auflösung, sind aber wohl in der Fertigung aufgrund ihrer Größe besser zu handhaben und sollen vor allem im Bereich Helligkeit begeistern. Das iPad Pro 2020 wird wohl mit 12-Zoll-Display kommen, wobei das Gehäuse nur marginal größer wird. Es könnte auch sein, dass Apple einen echten Knaller im Gepäck hat. Denn das iPad wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Ihr erinnert Euch sicher, was Apple zum zehnjährigen Jubiläum des iPhones präsentiert hat: Ein gänzlich überarbeitetes Gerätedesign und für ein iPhone vergleichsweise innovative Features.

Apple AirPods Studio: Haut Apple jetzt Over-Ears raus?

Angesichts der Tatsache, dass Apple mit Tochterunternehmen Beats by Dre im Over-Ear-Segment bereits seit längerer Zeit Fuß gefasst hat, ist diese Spekulation gar nicht so weit hergeholt. Denn nachdem Apple mit den AirPods Pro jüngst für Begeisterung bei Fans von kabellosen In-Ear-Kopfhörern mit ANC gesorgt hat, sollen in diesem Jahr ein Paar Over-Ear-Kopfhörer folgen. Die Zielgruppe für Apples mutmaßliche “AirPods Studio” sind, wie der spekulierte Name schon verrät, Profis aus dem Film- oder Musik-Business, die zu hochwertigen Kopfhörern bei der Audio-Produktion greifen. Doch auch für den Otto-Normal-Verbraucher, der Musik liebt, könnten die Apple Over-Ears eine interessante Investition sein. Aber auch teuer: Gerüchten zufolge sollen die Apple-Kopfhörer 399 Dollar kosten, also umgerechnet rund 370 Euro. Wir können also davon ausgehen, dass die Kopfhörer hierzulande die 400-Euro-Barriere brechen werden.

Viel mehr wissen wir zu Apples neuen Kopfhörern noch nicht. Auch hier wird der Launch-Termin für den 31. März erwartet, sodass die neuen Produkte Anfang April bereits in den Verkauf gehen können.

Apple TV 2020: Schnellerer Chip erwartet

Apples Set-Top-Box namens Apple TV hat seit dem vergangenen Jahr Zugriff auf Apples Streamingdienst. Mit Apple TV+ macht das kalifornische Unternehmen Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video Konkurrenz. Nun könnte das iPhone-Unternehmen mit neuer Hardware daherkommen. Das Apple TV 2020 soll mit A12-Chip kommen. Die aktuelle Set-Top-Box arbeitet mit A10-Prozessor.

Ob Apple das Event nun am 31. März abhält, oder ob wir die oben genannten Produkte erst zur WWDC 2020 im Mai zu Gesicht bekommen, ist unklar. Für gewöhnlich schickt Apple einige Wochen vor dem Start der Entwickler-Konferenz die Infos zur Teilnahme an Entwickler und Medien raus. Eine kurzfristige Apple-Keynote könnte der Konzern rund zwei Wochen vorher ankündigen.