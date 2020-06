Neu bei Disney+ im Juli: Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten kommt

Im Juni waren viele Inhalte für die kleineren Zuschauer von Disney+ hinzugefügt worden und der Streamingdienst wurde dafür von Euch in den Kommentaren kritisiert. Es sieht auch im Juli nicht wirklich rosig aus – kein Artemis Fowl – aber mit der vierten und fünften von insgesamt sieben Staffeln von Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D startet eine auf IMDB sehr gut bewertete Action-Serie für Erwachsene. Ab dem 10. Juli sind beide Staffeln bei Disney+ verfügbar.

Die Eiskönigin 2: Erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten

So ganz kann man "Die Einskönigin" nicht als Kinderfilm einordnen, wenn ich mir die Anzahl an glitzernden Augen in meinem Freundeskreis ansehe, wenn Elsa auf einer Kaffeetasse abgebildet ist. Tatsächlich habe ich den offiziell erfolgreichsten und Oscar-prämierten Animationsfilm noch nicht gesehen. Falls ich mich und Ihr Euch dazu entscheiden solltet das nachzuholen, können wir "Die Einskönigin 2" ab dem 10. Juli auf Disney+ streamen.

Das sind die beiden "großen" Neuerungen auf Disney+ im Juli. Hier kommt die gesamte Liste der neuen Disney+-Inhalte für Euch in der Übersicht:

Neue Katalog-Titel

3. Juli

DuckTales (2018, Staffel 2)

Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3)

Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy (Staffel 2)

Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2)

17. Juli

Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2)

Marvel Rising: Operation Shuri

Wildes Chile (Staffel 1)

24. Juli

Wild Japan: Snow Monkeys

31. Juli

Auf Yetis Spuren

Die verschwundene Zivilisation

Get a Horse! (Kurzfilm)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1)

Im Flug erobert (Kurzfilm)

John Henry (Kurzfilm)

King Fishers (Staffel 1)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm)

Lorenzo (Kurzfilm)

Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm)

Tick Tock Tale (Kurzfilm)

Wettstreit der Raubkatzen

Disney+ Originals

Freitag, 03. Juli

Disneys Familiensonntag - Episode 35: „Peter-Pan-Schattenspiel”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer - Episode 8: „Hunde-Filmstars & Jagdhunde”

Ein Tag bei Disney - Episode 31: „Zama Magudulela: Der König der Löwen, Madrid, Spanien”

Marvel's Hero Project - Episode 16: „Tierfreundin Genesis”

Pixar in Real Life - Episode 9: „Oben: Luftiger Ballonstand”

Freitag, 10. Juli

Disneys Familiensonntag - Episode 36: „Lilo-&-Stitch-Familienbaum”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer - Episode 9: „Lawinenrettungshunde & Beagle Brigade”

Ein Tag bei Disney - Episode 32: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Marvel's Hero Project - Episode 17: „Der lichtbringende Salvador”

Freitag, 17. Juli

Staffel-Finale -> Ein Hundeleben mit Bill Farmer - Episode 10: „Hawaiianische Naturschutzhunde“

Disneys Familiensonntag - Episode 37: „Vaiana Fotohalter”

Ein Tag bei Disney - Episode 33: „Mike Davie: Hauptprojektleiter ‚Imagineering‘”

Marvel's Hero Project - Episode 18: „Die genial Gitanjali”

Freitag, 24. Juli

Disneys Familiensonntag - Episode 38: „Dschungelbuch-Fingerpuppen”

Ein Tag bei Disney - Episode 34: „Chris Cristi: Helikopter-Reporter”

Marvel's Hero Project - Episode 19: „ Der erstaunliche Austin”

Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

Freitag, 31. Juli

Staffel-Finale -> Marvel's Hero Project - Episode 20: „Die hochfliegende Hailey”

Disneys Familiensonntag - Episode 39: „Micky- und Minnie-Kissen”

Ein Tag bei Disney - Episode 35: „Laura Cabo: Kreative Leitung”

Nichts für Euch dabei? Disney+ kündigen – so geht's