Motorola Edge im Test: Willkommen zurück in der ersten Reihe

Interessant ist auch die Rückseite des Motorola Edge. Ok, ein faszinierendes Design oder Layout gibt es dort nicht zu sehen, auch hält sich Motorola bei den Farben sehr zurück. Aber was mir gefällt ist die Tatsache, dass die Kameras beim Edge kaum hervorstehen. Es ist spürbar um die Objektive ein Ring gelegt worden, aber die moderne Smartphone Kippel-Krankheit hat das Motorola Edge zum Glück nicht.

Leider kämpft man im Alltag manchmal mit den außergewöhnlich stark um die Seiten herumgezogenen Display. Hin und wieder löst man Fehleingaben aus. Gerade wenn man umgreift und mit den Handballen versehentlich den Edge-Kanten zu nahe kommt. Motorola weiß anscheinend von dieser Problematik und bietet in den Einstellungen die Möglichkeit an, die Edge-Kanten für kompatible Apps zu deaktivieren.

Liest man sich die technischen Daten zum Display des Motorola Edge durch, dann stellt man zunächst fest, dass das OLED-Panel keine Besonderheiten aufweist. Die stark gebogenen Kanten kennt man schon von Huaweis Mate 30 Pro. Eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz haben wir schon seit 2019 im OnePlus 7 , Google Pixel 4 und anderen gesehen. In 2020 gibt es sogar schon Smartphones mit 120-Hertz-Displays, so wie das OnePlus 8 Pro oder auch Samsung Galaxy S20-Reihe.

Da Motorola im Edge den Qualcomm Snapdragon 765G verbaut – G steht dabei für Gaming – ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Software auch Gametime zu finden ist. Solch eine spezielle Zone für Games-Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten, wie die Schultertasten beim Motorola Edge, gibt es aber auch schon bei den anderen Herstellern. Das ist also keine wirklich überraschende Neuerung, aber eine schöne Bereicherung für den gewillten Motorola-Edge-Nutzer.

In Sachen Software ist das Motorola Edge dicht an Stock-Android dran. Motorola spendiert selbstverständlich dem Edge auch die hauseigene Moto-Software-Kur mit den Moto Actions. Neu hinzugekommen sind aber Personalisierungsoptionen. Man kann nun ähnlich wie bei Oxygen OS von OnePlus Akzentfarben und Styles auswählen und konfigurieren. Auch die Edge Kanten können zur Personalisierung herangezogen werden und Euch den Ladezustand, den Eingang von Benachrichtigungen und auch Anrufe und Alarme optisch anzeigen.

Motorola Edge: Performance

Motorola verbaut erstmals in einem seiner Smartphones Qualcomms 7er-Serie ein. Bisher war dieser SoC hauptsächlich nur bei chinesischen Herstellern wie OPPO, Xiaomi und Co. zu finden. Aber in den letzten Monaten scheinen auch Smartphone-Hersteller wie Nokia mit dem 8.3 und auch LG mit dem kürzlich präsentierten Velvet, an Qualcomms Spitzenmodell aus der Mittelklasse gefallen gefunden zu haben.

Im Inneren steckt mit dem Snapdragon 765G der SoC mit dem besten Preis-Leitungs-Verhältnis aus dem Hause Qualcomm. / © AndroidPIT

Eines der Gründe liegt sicherlich in dem Umstand, dass dieser Prozessor aus der aktuellen Qualcomm-Linie der einzige ist, der über ein integriertes 5G-Modem verfügt. Der große und teurer Bruder, der Snapdragon 865 muss teuer mit einem zusätzlichem Modemchip funkfähig gemacht werden. Die Entscheidung zu Gunsten des Snapdragon 765G ist sicherlich die vernünftigere. Klar, im Vergleich mit den Flaggschiff-Smartphones kann das Motorola Edge in Benchmarks nicht mithalten. Aber im Alltag ist die Ausstattung des Motorola Edge mit dem Snapdragon 765G, mit 6 GByte LPDDR4X RAM,128GByte UFS 2.1 Speicher, der via microSD Karten erweitert werden kann, durchweg überzeugend.