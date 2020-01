microSD-Karte beschädigt? So rettet Ihr Eure Daten und Bilder!

Wenn Ihr diesen Artikel öffnet, steckt Ihr wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Eure microSD-Karte lässt sich nicht mehr mit dem Smartphone auslesen und Eure Daten oder Fotos scheinen verloren. Nicht verzagen: Auch wenn die microSD-Karte augenscheinlich nicht mehr funktioniert oder Ihr versehentlich eine Datei gelöscht habt, haben wir eine Lösung. Wir zeigen Euch, wie Ihr eine beschädigte microSD-Karte reparieren oder zumindest Eure Daten retten sowie Bilder wiederherstellen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Finger weg von der microSD!

Habt Ihr bloß einige Dateien versehentlich gelöscht? Dann solltet Ihr unter keinen Umständen weiter Daten auf Eure microSD-Karte schreiben. Denn dabei könnten die Bereiche mit den versehentlich gelöschten Bildern überschrieben werden. Das senkt die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung.

Schnelle Hilfe mit SanDisk RescuePRO

microSD-Karten-Hersteller SanDisk hat in Partnerschaft mit der Software-Firma LC Technology die Datenrettungs-Software RescuePRO entwickelt. Das inzwischen rund acht Jahre alte Windows- oder Mac-Programm stellt Daten auch von microSD-Karten anderer Hersteller wieder her. Die Software wurde im August 2019 aktualisiert, ist also etabliert aber keineswegs alt. Sie kostet einzeln zwischen 40 und 60 US-Dollar. Kauft Ihr jedoch eine microSD-Karte der Marke SanDisk Extreme zum Preis von zehn Euro, liegt ein Lizenzschlüssel für die 60-Dollar-Variante der Software der Packung bei.

Das Tool hat mir jetzt schon 2x den Arsch gerettet.



Danke @SanDisk, dass ihr das gratis zu euren SD-Karten dazu gebt ❤️ pic.twitter.com/x9pBKwZ9Lh — Gilly 🐈 ツ (@GillyBerlin) December 22, 2019

Bevor Ihr Geld ausgebt, könnt Ihr die Software kostenlos herunterladen und installieren. Nach einem Scan seht Ihr, ob Eure versehentlich gelöschten oder verlorengeglaubten Dateien auf der microSD-Karte lesbar sind. Für die eigentliche Wiederherstellung jedoch braucht Ihr den Lizenzschlüssel.

Mit einem Mac oder einem Windows-Computer sowie einem Kartenleser könnt Ihr also die Software herunterladen, mit Administrator-Rechten installieren und Eure Daten von der vermeintlich kaputten microSD-Karte retten. Warnung: Nach dem Einlegen der Karte wird Windows den "Datenträger formatieren" wollen. Unterlasst dies, da das die Datenrettung mit der microSD-Karte unnötig erschwert. Folgt stattdessen den Schritten in der Software: