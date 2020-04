Samsung-Kopfhörer geleakt: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder über zahlreiche neue Ohrstöpsel im Bereich der kabellosen In-Ear-Kopfhörer freuen. Neben den Google Pixel Buds 2 sind nun von Samsungs Kopfhörern Leaks aufgetaucht. Der Hersteller scheint sich hier vom alten Design gänzlich zu verabschieden.

Als Google seine Pixel Buds 2 ankündigte, stand Frühjahr 2020 als Veröffentlichungszeitpunkt im Raum. Und auch wenn von Google selbst in dieser Zeit noch nichts Konkretes zu hören ist, deutet doch einiges darauf hin, dass wir nicht mehr all zu lange auf die neuen In-Ears warten müssen. So verwies GoogleWatchBlog darauf, dass einige Onlineshops die neuen drahtlosen Kopfhörer bereits kurzzeitig gelistet hatten.

Und ebenso wie bei Google deuten auch bei Samsung Leaks auf neue drahtlose In-Ear-Kopfhörer hin. 3D-Renderings zeigen die Galaxy-Buds- und Galaxy-Buds-Plus-Nachfolger in einem gänzlich neuen Design.

Samsung Galaxy Buds: Nachfolger werden zur Ohr-Bohne

Der Leak stammt von unseren Teach-Kollegen von WinFuture, die die Renderbilder veröffentlicht haben. Diese zeigen die neue In-Ear-Version von Samsung in einem ganz neuen Design. Die bisherige Ohrstöpsel-Form wird von Samsung anscheinend für eine Bohnenform verworfen, wobei ebenfalls die Gumminoppen wegfallen. Wie Samsung hierbei die Geräuschunterdrückung umsetzen möchte, ist bisher noch unklar. Das 3D-Renderbild seht Ihr hier:

Renderbild der neuen Kopfhörer von Samsung / © WinFuture

Gerüchten zufolge sollen die neuen drahtlosen Kopfhörer unter dem Codenamen "Beans" laufen. Im Hinblick auf die geleakten Renderbilder könnte dies durchaus der Wahrheit entsprechen.

Samsungs Ear Beans: Das wissen wir bereits über die neuen Kopfhörer

Abgesehen von den Bildern und dem Codenamen ist noch nicht besonders viel bekannt. Laut WinFuture sollen die Kopfhörer eine Länge von etwa 2,8 cm haben und damit in so gut wie jedes Ohr passen. Das ist auch nötig, wenn man bedenkt, dass Silikonaufsätze für einen besseren Sitz fehlen werden.

Wie auf dem Renderbild zu sehen, sind sowohl Lautsprecher als auch Mikrofone in den neuen In-Ear-Ohrstöpseln verbaut. Dabei sollen die Lautsprecher angeblich für einen besseren Klang sorgen. Inwieweit das zutrifft, wird in einem späteren Test noch zu überprüfen sein.

Akkulaufzeit und anstehende Preise für die neuen drahtlosen Kopfhörer sind bisher noch nicht bekannt. Die Galaxy Buds kosteten beim damaligen Start 149 Euro, während die Plus-Version bei einer UVP von 169 Euro lag. Ob Samsung den Preis bei seinen neuen Kopfhörern noch weiter anziehen wird, bleibt abzuwarten.