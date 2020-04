iPhone 9: SE-Nachfolger taucht im Apple Store auf

Das iPhone 9 wird einen Home Button besitzen und im "Old-School"-Look des iPhone 8 kommen. Das gilt spätestens jetzt als sicher, obwohl wir intern bereits angeregt darüber diskutiert hatten, ob Apple diesen Weg wirklich gehen wird. 1:0 für Shu, der mal wieder recht hat.

Denn Apple selbst verkauft auf seiner US-Website das InvisiGlass von Belkin für das iPhone 8, iPhone 7 und … iPhone SE. Da das Schutzglas nicht auf das kleine iPhone SE passt und es auch keine Auswahlmöglichkeit für dieses Gerät gibt, gehen wir stark davon aus, dass es sich um das neue Apple-Smartphone handelt. Und obwohl bereits angeregt über den "Shop-Fail" diskutiert wird, hat Apple die Bezeichnung bisher noch nicht entfernt.

So wird das iPhone 9 wohl aussehen. / © Apple / Screenshot AndroidPIT

Was wir uns daraus zusammenreimen können, ist die Tatsache, dass das iPhone 9 mit 4,7 Zoll-Display kommen wird. Insider hatten in der vergangenen Woche zudem über eine zweite 5,5-Zoll-Version geplaudert. Das iPhone 9 könnte also als Plus-Version kommen – wie in guten alten Zeiten, als es sowas wie eine Display-Notch noch nicht gegeben hat. Auch der haptische Home Button soll Teil der Neuauflage des iPhone 9 (Plus) sein.

Im Inneren werden wir vermutlich Apples aktuellen A13-Bionic-Chipsatz vorfinden. In Sachen Speicher könnten die obligatorischen 64, 256 und 512 GB kommen; wünschenswert wäre eine 128 GB-Version, da die klaffende Lücke zwischen 64 GB und 256 GB den einen oder anderen Käufer des iPhone 11 Pro zur Vorstellung verärgert hatte.

Wir sind bereits für die Vorstellung des iPhone 9 gewappnet und dürften noch im Laufe dieses Tages eine Mail im Postfach haben, wenn man den Spekulationen glaubt. Demnach wird es heute so weit sein und nicht, wie kürzlich angenommen, am 14. April zur Vorstellung des neuen OnePlus 8.