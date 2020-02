Fünf Jahre Updates, einfache Reparatur: Das Smartphone wird ökologisch

Um also das Machtgefälle zwischen Industrie und Käufer wieder etwas auszugleichen und den Wegwerf-Wahnsinn der Smartphone-Industrie zumindest etwas zu bremsen, verdichten sich in jüngster Zeit die Hoffnung weckenden Nachrichten. Zwei davon kommen sogar aus Deutschland.

Seitdem wir den Artikel: Wege in die Nachhaltigkeit: Wie der Smartphone-Markt sich bessern kann veröffentlicht haben, scheinen sich die guten Nachrichten also zu überschlagen. Aber …

Smartphones reparieren: Worum geht es konkret?

iFixit spricht die Problematik konkret an:

Gesprungene Bildschirme, schwache Akkus, kaputte Ladebuchsen... Wir würden sie gerne reparieren, aber am Ende kaufen wir doch ein neues Smartphone, weil Reparaturen zu teuer, schwierig oder unmöglich sind.

Eine kürzere Lebensdauer von Produkten fördert zwar die Umsätze der Hersteller, geht aber auf Kosten der VerbraucherInnen, der ArbeitnehmerInnen und des Planeten.

Deshalb fordern wir von der Europäischen Union das Recht, unsere Smartphones zu reparieren. Dafür muss sie Hersteller wie Samsung, Huawei und Apple dazu verpflichten, reparierbare Smartphones zu entwickeln und allen Reparaturwerkstätten und VerbraucherInnen Ersatzteile und Reparaturinformationen zur Verfügung zu stellen.

Denn aktuell sieht es so aus, dass Hersteller die Ersatzteile nur beschränkt und teuer bereitstellen und Fachleute in (nicht lizenzierten) Werkstätten oft erraten müssen, wie sie Smartphones reparieren sollen. Dass Smartphones immer komplizierter versiegelt werden, macht die Reparatur ungleich komplizierter.

Da viele Verbraucher im Angesicht dieser Hürden und Kosten stattdessen das Gerät teuer ersetzen und so den Umsatz der Hersteller befördern, liegt es nahe, Samsung, Huawei und Co. böswillige Absicht zu unterstellen.

Was hat das mit Updates zu tun?

Ähnlich prekär ist die Lage mit Software-Updates. Auch wenn sie sich in vielen Fällen gebessert hat, hat sie sich nicht fundamental verändert. Wovon ich spreche? Smartphone-Hersteller haben ganz ähnlich zur Ersatzteil-Situation als einzige die Kontrolle darüber, ob, wann und wie die Software auf Eurem Smartphone aktualisiert wird. Anders als bei einem alten Windows-Computer könnt Ihr nicht einfach einen USB-Stick anschließen und ein neues Windows oder Linux installieren.

Da Smartphones oft bloß zwei Jahre lang benutzt werden, wird dieses Problem nicht für jeden Nutzer sichtbar. Spätestens aber, wenn das Gerät drei oder gar vier Jahre in Verwendung ist, treten erste Symptome vernachlässigter Software zum Vorschein. Bestimmte Apps funktionieren nicht mehr. Unter Malware-Entwicklern ausgetauschte Schadsoftware macht sich durch Werbeeinblendungen bemerkbar. Schlimmstenfalls stiehlt ein Gauner Eure Zahlungsinformationen und richtet finanziellen Schaden an.

Inzwischen liefern die großen Hersteller Huawei, Samsung und Apple für die meisten neuen Geräte bis zu vier Jahre lang Software-Updates – zumindest Sicherheits-Patches. Die BSI empfiehlt, alle Smartphone-Hersteller diesbezüglich in die Pflicht zu nehmen. Der Verbraucher soll schon beim Kauf sehen, bis wann er das Gerät sicher verwenden kann. Der Forderungskatalog sieht neben der beschriebenen Kennzeichnung vor, dass …

Smartphones beim Verkauf die neuste Betriebssystem-Hauptversion haben (das wäre derzeit Android 10) oder zumindest installieren können,

Ab Veröffentlichung fünf Jahre lang Sicherheitsupdates bekommen,

Sicherheitsupdates maximal einen Monat nach Bekanntwerden der Sicherheitslücke ausliefern.

Beide Forderungen müssen noch zueinander finden

Während die Forderungen von iFixit und die des BSI gleichermaßen die Nutzungsdauer von Geräten verlängern sollen – was Umwelt und unsere Geldbeutel schonen würde – könnte die Behörde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Denn was tun wir mit Smartphones, die nach fünf Jahren keine Sicherheitsupdates mehr erhalten?

Wir brauchen auch ein Recht auf Nachnutzung, damit wir die Geräte auch nach ihrem Lebenszyklus noch selbstbestimmt einsetzen können. Bisher ist es meist so, dass sich die Software in den Geräten nicht oder nur mangelhaft austauschen lässt. So ist eine sichere Verwendung in den Bereichen Self-Hosting oder Heim-Automatisierung nicht möglich, wobei die Geräte Hardware-seitig für derlei Einsätze prädestiniert wären.

In dieser Reihenfolge: Wiederverwenden, Reduzieren, Wiederverwerten. / © Wikimedia Commons

Denn so lange ein altes Smartphone nicht komplett in die Elemente seiner Herstellung aufgebrochen und aus ihm ein neues Gerät gebaut werden kann (Smartphone-"Recycling" existiert nicht), müssen wir die Produktion und damit den Raubbau reduzieren und gleichzeitig alte Geräte wiederverwenden.

Und damit das wieder Spaß macht, hoffe ich, dass die Projekte von iFixit und die Forderungen vom BSI baldige Wirkung zeigen.

Titelfoto: © iFixit