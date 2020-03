Gewinner und Verlierer: Huawei unabhängig, PayPal unzuverlässig

Die Welt der Technik steht ein wenig Kopf. In den letzten sieben Tagen hätte sich eigentlich alles um den Mobile World Congress 2020 in Barcelona drehen sollen, aber der ist ja bekanntermaßen ausgefallen. Dem so entstandenen Chaos trotzte zu aller Ironie ein chinesischer Konzern. Zwei Software-Konzerne haben hingegen in derselben Woche das Vertrauen vieler ihrer Kunden gebrochen. Erfahrt mehr in der dieswöchigen Ausgabe: Gewinner und Verlierer.

Am meisten war ich jedoch von den dieswöchigen News zu den Huawei Mobile Services beeindruckt. Der neue HMS Core soll es App-Entwicklern einfacher als bisher machen, ihre Apps in der Huawei-AppGallery zu vermarkten. Huawei präsentiert stolz seine neuen Partner; darunter einige der größten Nachrichtenagenturen Großbritanniens sowie der Kartendienst TomTom .

Trotz der virusbedingten Absage der Mobilfunkmesse Mobile World Congress mit ihren über 100.000 Gästen hielten Huawei und Honor vor Ort tapfer ihre Pressekonferenzen ab. Dank der spontanen Ausweich-Konferenzen, von denen eine auch in Berlin stattfand, konnten wir das neue Mate Xs in gleich zwei Hands-ons aus der Nähe begutachten. Mein Kollege Shu war von der Hardware beeindruckt und hat es – ohne zu viel versprechen zu wollen – für alltagstauglich befunden. Ein Novum für ein Foldable!

Bevor ich loslege, möchte ich noch auf meinen ganz persönlichen Gewinner der Woche zu sprechen kommen. Mit seiner neu gestalteten App ist Spotify meines Erachtens ein großer Wurf gelungen. Ich bin ein großer Fan des Musik-Streaming-Dienstes und nutze seine Anwendungen auf all meinen mobilen Geräten und Computern. Trotz all meiner Liebe für den Dienst war ich nie ein großer Fan der mobilen App. Die neue Oberfläche ist nun endlich schlanker und viel einfacher zu bedienen. Aber die Spotify-App ist für mich nicht der Gewinner der Woche.

Sowohl Huawei als auch Honor sind bei ihren Einführungsveranstaltungen selbstbewusst aufgetreten; deutlich mehr als bisher. Das war nicht immer der Fall; man denke nur an die verpatzte Einführung des Mate 30 Pro. Inzwischen zeigen sich die Schwesterunternehmen deutlich emanzipierter. Wollen sie mit Google weiter zusammenarbeiten? Ja, absolut! Sind sie noch abhängig von Googles lizenziertem Android, seinen Apps oder Diensten? Nein, nicht mehr.

Verlierer der Woche: PayPal; der Freund, der uns im Stich ließ

Es war eine harte Woche für PayPal. Hacker konnten sich einen Fehler in der Google-Pay-Integration von PayPal zunutze machen, um nicht-autorisierte Transaktionen durchzuführen. Sowohl in Russland als auch in Deutschland berichteten die Nutzer von den Problemen auf Reddit und Twitter, nachdem sie merkwürdige Aktivitäten auf ihren Konten bemerkt hatten.

Hackern gelang es, über ihre Google Pay-Konten auf die PayPal-Konten ihrer ahnungslosen Opfer zugreifen. So konnten sie in Geschäften wie Target in New York einkaufen gehen. Die Schäden sollen in die Zehntausende gegangen sein, wobei einige Einzelkäufe von Produkten im Wert von mehr als 1.000 Euro getätigt wurden.

Der deutsche Sicherheitsexperte Markus Fenske geht davon aus, dass die kriminellen sowohl die Nummer, Ablaufdatum als auch das CVC der virtuellen Visa-Karte ermitteln konnten, die PayPal bei der Verknüpfung mit Google Pay erstellt. Derzeit wird das Problem noch genauer analysiert. Bis dahin solltet Ihr gegebenenfalls die Verknüpfung zwischen Google Pay und PayPal aufheben und einen Blick in Eure vergangenen PayPal-Transaktionen werfen. Sicherlich ist das Problem behebbar, der Schaden am Vertrauen der Nutzer wird jedoch noch einige Zeit fortbestehen.

Wer waren Eures Erachtens die Gewinner und Verlierer der vergangenen Woche? Hinterlasst gerne einen Kommentar und diskutiert mit.