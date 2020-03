Multilingual: So wechselt Ihr die Tastatur-Sprache für iPhone und iPad

Ihr möchtet Euch mit Euren Freunden in einer anderen Sprache unterhalten, die nicht zwingend das deutsche Schriftsystem hat? Oder Ihr wollt die automatische Sprachkorrektur für die entsprechende Unterhaltung anwenden? Auch bei iOS-Geräten ist das kein Problem. Wir zeigen Euch, wie Ihr Eure Sprach-Tastatur auf iPhone und iPad wechselt.

Die Welt ist vielfältig und das ist auch gut so. Fremde Länder und Kulturen bringen aber auch oft nicht nur andere Sprachen, sondern auch andere Zeichensysteme mit sich. Wollt Ihr Euch per iPhone oder iPad in diesen unterhalten, müsst Ihr nicht nur die Sprach-Tastatur wechseln, sondern zunächst ebenfalls eine neue Sprache einspeichern. Wir zeigen Euch, wie Ihr beides schnell hinbekommt.

Alles will gelernt sein: Neue Sprache für Euer iOS-Gerät

Nicht alle Sprachen sind auf Eurem iPhone ab Werk verfügbar. Wollt Ihr auf eine spezielle Schrift zugreifen, müsst Ihr diese also zunächst speichern. Und so gehts:

Geht zunächst in den Bereich "Einstellungen" und dort auf den Punkt „Allgemein“

Tippt hier auf den Bereich „Tastatur“ und dann auf den Punkt „Tastaturen“

Klickt auf den Abschnitt "Tastatur hinzufügen“

Wählt aus der angezeigten Liste die gewünschte Sprache aus

Die Sprache ist nun in die Liste der Tastatur eingefügt

Unter dem Bereich Tastaturen könnt Ihr Euch frei für eine oder mehrere Sprachen entscheiden. / © AndroidPit

Statisch ist in der Liste zum Glück nichts. Ob neu anordnen oder ganz löschen – über den Bereich „Bearbeiten“, habt Ihr freie Hand. Mit diesen paar Klicks könnt Ihr die Tastatur-Liste so gestallten, wie Ihr es möchtet:

Geht auf den „Bearbeiten“-Button, der sich in der Ecke oben rechts befindet

Nutzt Drag and Drop um über das Symbol neben der Sprache, die Tastatur-Sprachen neu anzuordnen (So werden die Tastaturen auch in Chat-Programmen erscheinen beim Wechsel)

Zum Löschen:

Tippt auf das Minus-Symbol, neben der entsprechenden Sprache

Klickt auf den „Löschen“-Knopf, um die Sprache gänzlich aus Eurer Liste zu entfernen

Über "Bearbeiten" könnt Ihr die Sprachen in der Liste verschieben oder löschen. / © AndroidPit

Zwischen Deutsch bis Wechselhaft: So tauscht Ihr die Tastaturen auf iPad und iPhone

Habt Ihr die Sprache gefunden, die Ihr nutzen wollt, müsst Ihr diese nur noch mit der jetzigen Sprach-Tastatur auswechseln. Hier seht Ihr, wie Ihr das macht:

Ruft eine Seite mit Textfeld auf, um über dieses Eure Tastatur einzublenden

Drückt das Globus-Symbol (und haltet es gedrückt), das sich links unten befindet

Wählt auf der nun eingeblendeten Liste die Sprache-Tastatur aus, die Ihr nutzen möchtet

Nun könnt Ihr auf der neuen Sprach-Tastatur schreiben

Wenn Ihr das Symbol nicht gedrückt haltet, werden die Tastaturen nach der oben festgelegten Reihenfolge gewechselt

Wechselt Ihr häufig zwischen den Tastatur-Sprachen hin und her? Benutzt Ihr gesonderte Emoji-Tastaturen oder SwiftKey? Welche Sprache nutzt Ihr besonders gerne? Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Japanisch.