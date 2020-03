Marshall Monitor II A.N.C. im Test: Für Liebhaber gemacht

Wenn man ein paar gute Over-Ear-Kopfhörer mit ANC sucht, dann denkt man nicht zwangsweise an Kopfhörer von Marshall. Aber mit den neuen Monitor II A.N.C. will der Hersteller nun in das Revier von Sony und Bose vorstoßen. Ob man mit den Marshall eine dritte ANC-Option bei den Kopfhörern hat, finden wir für Euch in diesem Test heraus.

Klassischer Marshall-Look

Auf den ersten Blick sehen die neuen Monitor II A.N.C. Kopfhörer wie die Schwestermodelle aus der Monitor-Serie aus, aber das Top-Modell unterscheidet sich in ganz vielen Eigenheiten von den günstigeren Modellen. Es fängt schon bei Kleinigkeiten an wie den Plaketten für Links und Rechts. Diese sind nicht mehr aus Messing sondern aus schwarzem Plastik. Außerdem sind die Anschlüsse und der goldfarbende Bedienknopf vertauscht worden. Alles was beim Monitor Bluetooth auf der rechten Ohrmuschel angebracht war, befindet sich nun auf der Linken und andersherum.

Kompletter Lieferumfang, aber wo ist das In-Line-Remote mit Mikros? / © AndroidPIT

Sehr kreativ sind die Designer von Zound industires, dem Hersteller der Marshall Headphones, bei der Unterbringung von zwei weiteren Tasten gewesen. Die ANC Taste, mit der Ihr zwischen Geräuschunterdrückung an und aus und Monitor umschalten könnt befindet sich in der linken Aufhängungsachse der Ohrmuschel. Auf der gegenüberligenden Seite, ebenfalls in der Achse gibt es noch die M-Taste. Via der Marshall-App, kann die Taste entweder dazu genutzt werden um Google Assistant, einen anderen auf dem Smartphone installierten Sprachassistenten zu starten oder zwischen drei unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen umherzuschalten. Sämtliche Tasten machen dabei einen sehr soliden Eindruck.

Marshall hat den M-Button und ... / © AndroidPIT

Bequemer Tragekomfort

Der Tragekomfort ist mit dem dick gepolsterten Bügel und den weichen Ohrpolstern sehr angenehm. Als Brillenträger wird es im allgemeinen mit Over-Ear-Kopfhörern problematisch, so auch hier bei den Marshall Monitor II ANC. Sehr solide mutet auch das Kopfband, die Aufhängungen und die Gelenke an, wobei letztere für meinen Geschmack doch eine Spur zu leichtgängig sind. Dafür mag ich, das sich die Ohrmuscheln um 180 Grad drehen und die Ohrpolster sich einfach abnehmen und austauschen lassen.

... auch die Taste für ANC ist geschickt in das Gelenk eingearbeitet. / © AndroidPIT

Schade ist nur, das Marshall beim im Lieferumfang enthaltenden Audiokabel die Fernbedienung inklusive Mikrofon weggelassen und stattdessen nur ein Audiokabel beigelegt hat. Sollte also unterwegs dem Monitor II A.N.C. mal der Saft ausgehen, dann könnt Ihr zwar noch klassisch via Kabel Musik hören, aber telefonieren geht leider nicht, obwohl es mit einem entsprechenden Kabel gehen würde. Das ist besonders unverständlich, da bei dem Monitor BT solch ein Kabel beigelegt wurde und die Mehrkosten sich häufig nur in Cent Region bewegen. Also Marshall, legt bei eurem teuersten Kopfhörer doch wieder ein Kabel mit Fernbedienung und Mikros hinein.

Wie auch schon beim MID A.N.C. wird auch der Monitor II A.N.C. über den Vier-Wege-Schalter an der linken Seite aus bedient. Diese Lösung ist pfiffig, da der Schalter schnell auffindbar ist und intuitiv genutzt werden kann.