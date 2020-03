Schmuddel-Phone: So befreit Ihr Euer Handy von Viren und Bakterien

Die Coronavirus-Epidemie hat Deutschland erreicht. Wer noch keine Hamsterkäufe getätigt hat oder mit Gasmaske in der Öffentlichkeit auftritt, konnte der Panikmache anscheinend widerstehen. Doch es gibt wirklich sinnvolle Tipps, wie sich jeder vor einer Infektion schützen oder die Verbreitung eindämmen kann. Während die WHO eine Reihe von Ratschlägen zum Schutz vor dem Virus herausgegeben und vor falschen Informationen im Netz gewarnt hat, sind sich alle Gesundheitsbehörden einig, dass Mobiltelefone nach wie vor Viren- und Bakterienschleudern sind. In den vergangenen Tagen kam das Thema immer wieder in sozialen Medien auf. Smartphone-Besitzer greifen teilweise zu aggressiven Desinfektionsmitteln, um das Handy von Keimen zu befreien. Doch Vorsicht ist geboten. Mit diesen Reinigungsmitteln könnt Ihr Euer Smartphone säubern, ohne es zu beschädigen.

Zusammenfassung

Reinigungsmittel fürs Smartphone / © AndroidPIT

Das Smartphone ist immer am Start: In der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, im Restaurant oder auf der Toilette zum Zeitvertreib während jeglicher Geschäfte. Mit unseren Händen fassen wir zudem alles an: Im Supermarkt, der U-Bahn oder öffentlichen Toiletten. Das Händewaschen danach ist wichtig, aber was wir oft vergessen: Das Smartphone sammelt munter alle Keime und Bakterien, mit denen unsere Hände tagtäglich in Berührung kommen. Grippeviren, Durchfallbakterien, Krankheitserreger: Die Liste der unliebsamen Smartphone-Bewohner ist lang.

Diese Produkte solltet Ihr nicht verwenden

Es gibt eine Reihe von skurrilen Reinigungsmethoden fürs Smartphone, die Ihr auf keinen Fall beherzigen solltet. So fand ich zum Beispiel in einem Forum einen Internetnutzer, der die Verwendung von Coca-Cola empfahl, weil sich das beliebte Getränk beim Reinigen von Silberbesteck bewährt hatte. Im Ernst, es gibt Flüssigkeiten, die Ihr zwar für die Reinigung des Metall-Gehäuses verwenden könnt, aber nicht besonders zuträglich für den Bildschirm sind. Zudem sind die meisten Smartphones zwar mittlerweile wasserdicht. Aber viele Smartphones können Flüssigkeiten wie Getränken oder anderen Lösungen nicht standhalten. Reinigungstücher eignen sich hier eher: Lysol- oder Clorox-Tücher können für die Rückseite des Geräts verwendet werden, aber ihre Wirksamkeit endet dort. Vermeidet in allen Fällen die Verwendung von Bleichmitteln, Essig (für die Reinigung im Haushalt sehr beliebt, da er ökologischer ist), Brennspiritus oder noch strengeren Desinfektionsmitteln. Diese Produkte könnten das Display beschädigen, da sie die fettabweisende Beschichtung (oftmals von Herstellern gegen Fingerabdrücke eingesetzt) angreifen.

Reinigung eines Silikon-Cases mit Zahnpasta – nicht zu empfehlen / © AndroidPIT

Jeder kennt die Brillenputztücher, die man in Supermärkten kaufen kann. Sie werden gerne auch zweckentfremdet, um Tablets, Smartphones oder Laptop-Bildschirme zu reinigen. Doch gegen Keime können die kleinen Tücher nichts ausrichten. Andere Internet-Nutzer empfehlen den Gebrauch von Druckluft. Bei dieser ungewöhnlichen Art der "Reinigung" ist jedoch große Vorsicht geboten, da Druckluft Lautsprecher- und Mikrokomponenten beschädigen kann.

Wir räumen mit zwei Missverständnissen auf, die im Netz kursieren: Zunächst einmal die Idee, dass man nur den Bildschirm reinigen sollte. Dieser Vorschlag ist völlig falsch, denn warum sollte die Rückseite eines Smartphones nicht schmutzig werden? Dann die These, dass das Smartphone unter Wasser gereinigt werden sollte. Auch diese Theorie ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, denn Seifenwasser könnte auch bei einem wasserdichten Gerät eindringen.

Günstige Reinigungssets

Es gibt verschiedene Produkte, die Ihr zur Reinigung Eures Smartphones verwenden könnt. Es gibt kein Wundermittel, aber einige Produkte passen vielleicht besser zu dem von Euch verwendeten Modell als andere.

CAMKIX Reinigungsset

Dieses Kit wird mit Anleitung geliefert, die Euch hilft, Staub und Schmutz in den Ecken und Winkeln Eures Telefons besser zu erkennen. Es umfasst antistatische Schwämme und Wattestäbchen.

Zeiss-Smartphone-Tücher

Diese Packung mit 60 Tüchern kann als Ergänzung zu dem oben genannten Kit verwendet werden. Jedes Wischtuch ist recht wirksam gegen Fingerabdrücke und greift die Schutzschicht dabei nicht an.

Schritt für Schritt zum sauberen Smartphone

Entfernt etwaige Hüllen, unter denen sich Keime sammeln können

Wenn das (wasserdichte!) Gehäuse aus Kunststoff oder Glas besteht, spült es einmal mit Wasser (ohne Seife) und lasst es an der Luft trocknen (kein Föhn, Hitze beschädigt das Smartphone). Bei Smartphones mit Leder-Rückseite sollten vorsichtig spezielle Reinigungsmittel für (Kunst-) Leder eingesetzt werden

Verwendet ein Smartphone-Reinigungsmittel und ein Wattestäbchen, um die Ränder des oberen Lautsprechers, die Lautsprechergitter zu reinigen

Mit einer weichen Zahnbürste solltet Ihr USB-C- oder Lightning-Anschluss reinigen, damit keine Fasern des Wattestäbchens zurückbleiben

Das Display reinigt Ihr am besten mit Smartphone-Reiniger und einem Mikrofasertuch

Das Telefon sollte vollständig trocken sein, bevor Ihr es zurück in eine Schutzhülle steckt

Klassisches Reinigungsset / © AndroidPIT por Stella Dauer

Die oben genannten Methoden töten hartnäckige Bakterien und Keime unter Umständen leider nicht ab, sondern reinigen nur oberflächlich. Das funktioniert mit dem folgenden Produkt: Die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus hat die Bürger dazu veranlasst, sich mit Masken, antibakteriellen Gelen, Desinfektionsmitteln und mehr auszurüsten. Reinigungsprodukte für Smartphones sind relativ billig im Vergleich zu zertifizierten Masken (die zudem wenig bringen) in medizinischer Qualität. In diesem Jahr ist ein neuer Artikel erschienen, der für diejenigen geeignet sein könnte, die für die Reinigung des Smartphones Geld auf den Tisch legen möchten. Es handelt sich um ein Ultraviolett-Reinigungsset, das das Display nicht beschädigt, aber das Smartphone von jeglichen Keimen und Bakterien befreien soll. Das Versprechen lautet: Ultraviolettes Licht kann Bakterien abtöten und das Telefon innerhalb von Minuten desinfizieren.

Smilewx-Reiniger / © Amazon

Das Gadget erinnert ein wenig an ein Sonnenbankstudio. Tatsächlich soll das Handy mithilfe von UV-Strahlung desinfiziert werden. Die "Handy-Dusche" reinigt das Gerät und eine Leuchte zeigt an, wenn der Prozess abgeschlossen oder noch im Gange ist. Sobald das Licht ausgeht, ist das Telefon laut Hersteller sauber und einsatzbereit. Einige Nutzer verwenden dieses Gerät sogar zum Reinigen ihrer Schlüssel.

Laut einer britischen Studie fassen wir unser Smartphone am Tag durchschnittlich 221 Mal an. Und wie oft reinigen wir das Handy? Diskutiert mit uns: Habt Ihr andere Methoden zur Reinigung Eures Smartphones oder macht Ihr es nie sauber?