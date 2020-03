Huawei P40 Pro: So seid Ihr beim Launch-Event dabei

Nachdem Redmi bereits am Montag (23. März) sein Note 9S präsentierte, steht als nächstes der große Launch von Huawei an. Am Donnerstag stellt das Unternehmen seine P40-Serie vor. Das Event wird bei uns in Deutschland um 14 Uhr übertragen.

Huawei P40 Pro: Livestream via YouTube

Das Global-Launch-Event könnt Ihr auf zwei mögliche Arten verfolgen. Eine Möglichkeit ist die Übertragung per Facebook. Wer lieber via YouTube dabei sein möchte, kann den entsprechenden YouTube-Kanal direkt hier unten im Video verfolgen.