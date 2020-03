Ende der Smartphone-Ära? Huawei setzt Fokus auf 5G

Huawei will sich wieder aufs Kernbusiness Netzausbau konzentrieren und reduziert seine Bestellungen von Teilen zum Bau neuer Smartphones. Diese Entscheidung würde ein gewaltiges Loch in die Kassen der Zulieferer reißen; zu denen auch LG und Samsung zählen. Doch wie sähe so eine Kettenreaktion aus? Ich sage: Hurra, die Smartphone-Welt geht unter!

In den kommenden Monaten wird das Smartphone-Business voraussichtlich deutlich schwächer ausfallen als sonst üblich. Warum das so ist, hatten wir schon im separaten Artikel Wird der Smartphone-Markt zum Krisenopfer? behandelt. Huawei ist nun einer der ersten Hersteller, dessen entsprechende Maßnahmen durchgesickert sind (Asian Review).

Dass Huawei sich so entscheidet, ist in vielerlei Hinsicht gut begründet:

Nach der Krise geben die Leute ihr Geld vorerst nicht für teure Smartphones aus

Neue Huawei-Smartphones sind mangels Google-Diensten im Westen unattraktiv

Chinas Regierung bezuschusst zurzeit verstärkt den (5G-)Netzausbau

Huawei hat weltweit 90 5G-Ausbau-Verträge; mehr als der größte Konkurrent Ericsson mit 79

Huawei würde damit zu seinen starken Wurzeln zurückkehren. An diesen wollten die USA dauerhaft sägen, indem sie den Chinesen unentwegt Spionage unterstellten. Leider haben die Amerikaner seit den Snowden-Enthüllungen bezüglich Privatsphäre keinen Leumund mehr, sodass die EU sich am Ende ungeachtet der Warnungen/Unterstellungen aus Washington D.C. für Huaweis Beteiligung am 5G-Ausbau entschloss (Netzpolitik).

Funkzellen sind voller teurer Huawei-Technik. / © O2

Netzwerke sind etwas Solides

In dem Bericht von Nikkei Asian Review wird einer der Informanten wie folgt zitiert:

Die Nachfrage im Netzwerk-Geschäft ist krisenfest und war von der Corona-Situation quasi nicht betroffen. Dazu kommt, dass China jetzt alles auf 5G setzt. Smartphones hingegen sind nicht lebensnotwendig, wie die Kunden in Zeiten der Not feststellen werden.

Huawei habe sein Verkaufsziel für Smartphones um ein Viertel reduziert: Peilte man 2019 noch an, 240 Millionen Geräte zu verkaufen, sinkt diese Marke nun auf 180 Millionen Geräte. Hält man den von Strategy Analytics unlängst vermeldeten, tatsächlichen Rückgang der Smartphone-Verkäufe um 40 Prozent dagegen, erscheint Huawei noch immer optimistisch.

Anders sieht es im Netzausbau mit 5G sowie der Wartung des 4G-Netzes aus. China fördert den Ausbau staatlich, hat schon 50 große Städte im neuen Netz und will dieses Jahr weitere 700.000 Basisstationen verbauen. Trotz der Schmäh-Versuche durch die USA hat Huawei mit 90 Kunden weltweit mehr 5G-Verträge offen als Ericsson mit 79.

Huawei kauft viele Smartphone-Teile bei Samsung. / © AndroidPIT

Der Domino-Effekt für die Smartphone-Industrie

Zwar hat Huawei den Chipsatz und zuletzt auch die Software im eignen Haus entwickelt. Dennoch stand es in einigen Komponenten weiterhin in Abhängigkeit von Lizenzgebern und Lieferanten. Die Prozessor-Technologie kommt von ARM; die Akkus von LG, Panasonic und Samsung; Displays, RAM und der Flash-Speicher in vielen Modellen von Samsung.

Wenn also der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt plötzlich die Lieferungen für derlei Komponenten für das zweite Quartal 2020 um 30 Prozent herunterfährt (so heißt es im Bericht), bedeutet dies ganz erhebliche Umsatz-Einbußen für die Zulieferer.

Sollten noch weitere Smartphone-Hersteller dem Beispiel von Huawei folgen, werden wir bald eine stark veränderte Tech-Landschaft erleben. Betrachten wir einige Hersteller im Einzelnen …

Apple könnte ehrlich gesagt profitieren, da es eine Sonderstellung einnimmt. Auch wenn seine Bewertung inzwischen unter eine Billion Dollar fiel, ist es nach wie vor absonderlich wohlhabend und kann sein Klientel (vermutlich bis zur echten Apokalypse) halten. Falls Zulieferern jetzt die Pleite droht, wird Apple sie einfach kaufen – oder sich nach dem chinesischen Modell genügend Anteile an ihnen sichern.

Auch Apple ist Großkunde bei Samsung SDI. / © AndroidPIT

Samsung ist derartig breit aufgestellt (Öltanker, Finanzen, Versicherungen, Medizin-Produkte …), dass auch dieser Konzern quasi nichts zu befürchten hat. Selbst wenn es morgen keine Samsung-Smartphones mehr geben sollte, würde der Konzern in anderer Form weiter existieren … etwa als bedeutendster Lieferant von iPhone-Teilen. Die Koreaner wären also Gewinner, ganz gleich wie das eigene Smartphone-Business läuft.

Und was, wenn niemand Smartphones vermisst?

Durch das jetzt aufgezwungene Umdenken der Kunden und die Erkenntnis, dass Smartphones vielleicht gar nicht so wichtig sind, kann vielleicht ein neues Zeitalter beginnen. Vielleicht rollt jetzt zwar eine Lawine durch Shenzhen. Doch würde ich mich nicht wundern, wenn die so neu geformte Landschaft viel schöner ist als die bisherige.

Betrachtet man den Smartphone-Markt mit etwas Distanz, fallen im Rückblick sehr unschöne Entwicklungen auf. Die neuen Geräte wiesen immer weniger Argumente für ein Upgrade auf. Hersteller erkannten dies und griffen mit immer plumperen Mitteln zur geplanten oder zumindest empfundenen Obsoleszenz. Neue Produkte wurden zerbrechlicher, Ersatzteile teurer und rarer, die Software immer verschlossener.

Einmal Glas tauschen, 270 Euro bitte. Ist in acht Wochen fertig. Ach sorry, nicht mehr lieferbar. Das Modell ist ja von 2018. / © AndroidPIT

Ich nutze erst seit 2013 Smartphones. Wenig später war ich vertraut mit Root, Custom-ROMs und dergleichen. Doch die Modder-Szene wurde im Laufe der Jahre in eine Schublade mit Hausbesetzern gesteckt – dabei hatten sie alle ihre Häuser schon längst abbezahlt! Mir kommt es zuletzt so vor, als wollten die Hersteller gar nicht mehr, dass wir die Produkte wirklich kaufen. So, wie sie uns behandeln, sollten sie uns die Geräte ehrlicherweise vermieten.

Falls also weitere große Hersteller Huaweis Beispiel folgen und den Reset-Button der Industrie betätigen, um etwas komplett Neues zu etablieren, würde ich dem Smartphone in seiner bisherigen Form keine Träne nachweinen. Denn dessen coole Tage sind schon lange vorbei.