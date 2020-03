Das isolierte Leben der AndroidPIT-Redakteure

Ich werde hier nicht um den heißen Brei herumreden. Da die Technologiebranche fast zum Erliegen kommt, und unser Redaktionsteam auf unbestimmte Zeit von zu Hause aus arbeitet, müssen wir kreativ werden. Wir schätzen unsere AndroidPIT-Community und Euch daher von Zeit zu Zeit bei uns hinter die Kulissen blicken lassen. In dieser Woche bekommt Ihr also einen ganz besondern Einblick ins das Leben unserer Redakteure, die gerade eine ganz neue Form der Normalität entwickeln müssen.

The Show must go on. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Wie Ihr vielleicht schon in Fabiens Inside APIT-Artikel gelesen habt, haben sich die Dinge für all unsere Redakteure dramatisch verändert. In dieser Artikelserie zeigen Euch unsere Kollegen, wie sie mit der neuen Situation umgehen und Arbeits- sowie Freizeit neu balancieren.

Eric Ferrari-Herrmann

Als Eltern einer Zweijährigen haben meine Frau und ich das besonders große Los gezogen. Denn dank Kita-Schluss jonglieren wir unsere zwei Jobs und das Kind den ganzen Tag lang; von 07:30 Uhr bis 23:00 Uhr. Immerhin müssen wir insgesamt nur 13 Stunden am Tag arbeiten – sie sieben und ich sechs (so erfasse ich meine Arbeitszeit). Aber wir beide hatten großes Glück mit dem Job, da er …

noch existiert,

flexible Aufteilung der Arbeitszeit über die Wochentage erlaubt, und er

komplett online machbar ist.

Meine Frau freut sich, da sie dem Kind jetzt im Eiltempo Italienisch beibringen kann. Deutsch konnte sie schon von der Kita und mir, doch Italienisch kam immer etwas kurz. Das macht die Vorfreude für die Ferrari-Verwandtschaft in der Krisenregion Emilia-Romagna auf ein baldiges Wiedersehen natürlich umso größer. Ci mancate!

Abgesehen von Spielen, kochen und entstehende Lücken mit Arbeit zu füllen, geschieht nicht viel. Wir versuchen, die Wochenenden für gemeinsame Freizeit freizuhalten. Spaziergänge sind möglich. Töchterlein sieht die Welt mit neuen Augen und fragt Dinge. Sie ist so furchtlos. Das inspiriert.

Wenn Eric ein neues Gerät testet, reicht 'hands-on' nicht ganz aus! / © AndroidPIT

Das hat sie von meiner Frau. Die hat keine Angst, weil sie sich immer für den schlimmsten Fall vorbereitet. Wir mussten keine Hamsterkäufe machen, weil wir immer Pasta (wir sagen nicht “Nudeln”), Reis und Hülsenfrüchte sowie gefrorenes Gemüse für zwei Wochen dahaben. Milch machen wir aus Sojabohnen selbst. Wir ziehen uns den ganzen Kram immer in großen Mengen aus Silos in Läden, die nichts verpacken. Da wird man ganz beiläufig zum Prepper. Fürs Protokoll: Wir haben noch neun Rollen Klopapier und kein Desinfektionszeug.

Bezüglich Home Office vermisse ich die Nonchalance der alten Tage. Mit etwas Glück werden bis zur Sommerparty die Restriktionen gelockert und wir könnten wenigstens alle paar Tage wieder in bestimmten Konstellationen zusammen im Büro arbeiten. So sehr ich die Zeit mit meiner Tochter auch genieße … Home Office stinkt.

Julia Froolyks

Ich muss zugeben, dass ich zu den Personen gehöre, die herzlich über diverse Memes gelacht habe, in denen sowas steht wie “Wenn du merkst, dass dein ganzer Lifestyle Quarantäne ist”. Ich halte mich gerne drinnen auf, in meinem kreativen Chaos. Ich bin vermutlich die im Team, die von der Home-Office-Situation eher profitiert. Schließlich hatte ich von Anfang an das Glück, von meiner Wahlheimat Bonn aus zu arbeiten.

"Profitiert" im dem Sinne, dass die Krise dafür gesorgt hat, dass ich dem Team näher bin denn je; jetzt wo jeder im Home Office sitzt. Ich bin wie Eric froh, dass ich noch einen Job habe, den ich von zuhause aus ausüben kann. Aber ich vermisse die Reisen zu diversen Events und Messen schon sehr. Auch eine geplante Reise zu den Kollegen fiel ins Wasser. Das hat mich immer bei der Stange gehalten.

Definitiv habe ich nur ein Luxus-Problem dieser Tage: Was soll ich zocken? Momentan stehen bei mir Sims 4 auf dem Mac, Animal Crossing auf der Switch und das Herr-der-Ringe-Add-on von Minecraft hoch im Kurs, wobei die vielen Möglichkeiten in den genannten Spielen mich momentan etwas überfordern. Ich mag’s lieber etwas linearer gerade. Deshalb habe ich die “The Room”-Reihe auf meinem iPhone wieder angefangen. Hinzu kommt das seit gestern verfügbare Streaming-Angebot von Disney+. Mein Laufband freut sich schon, denn hier verbringe ich – nicht erst seit dem selbstauferlegten Hausarrest – viel Zeit und laufe ein paar Meter während ich diverse Serien streame. Zuletzt hat mich das neue Format »Unglaubliche Geschichten« auf Apple TV+ schwer begeistert.

Bei Disney+ werde ich mir wohl nostalgische Reisen zur Gummibärenbande oder Chip und Chap gönnen. Alle Staffeln der Simpsons stehen auch hoch im Kurs. Ach ja! Und nebenbei muss ich noch zwei neue Krimi-Romane lesen, die neben meinem Bett auf mich warten. Ich versuche zudem jeden Tag dank Meditation ein wenig runter zu kommen und diese doch surreale Situation zu verarbeiten. Momentan nutze ich die App Mesmerize. Falls Ihr den Test noch nicht gelesen habt, könnt Ihr das hier tun:

Ich hoffe, Euch geht’s den Umständen entsprechend gut und Ihr habt höchstens mit etwaigen Luxus-Problemen zu kämpfen, auch wenn das naives Wunschdenken ist. Bleibt gesund und bleibt zuhaus’.

Kirsten Holst

Ich bin sicherlich kein sogenannter „Lone Wolf“, aber im Gegensatz zu vielen anderen Menschen komme ich unheimlich gut mit recht wenig Kontakten klar. Insofern war Home Office bisher auch nie ein Problem für mich gewesen. Gebt mir Musik, meine Switch, eine Plattform, auf der ich mich mit Freunden austauschen kann und genügend Raum, um an meinen eigenen Texten zu werkeln und ich bin, normalerweise, ein zufriedener Mensch. Im Grunde wären diese Wochen für mich also ein Traum – nicht wahr? Leider nicht.

Eine Woche in Corona-Quarantäne ist jetzt vorbei. Bereits zu Beginn war für mich klar, dass ich zu meinen Eltern fahren würde. Vorsichtshalber, falls mir doch die Decke auf den Kopf fallen sollte. Eine Freundin schrieb mir dazu: „Du bist bei deiner Familie, der Kühlschrank ist immer voll und du hast einen Hund zum Spielen. Du hast alles richtig gemacht.“ Ich liebe meine Familie und den Hund, aber wenn man eine lange Zeit nicht zu Hause gelebt hat, ist es echt ne Herausforderung mit so viel – nun ja – Familie umzugehen. Wir reden alle davon, dass wir alleine sind und klar, das verstehe ich auch. Mir fällt aber gerade in dieser Zeit erst die Nähe richtig auf.

Kirsten testet den Soundcore Liberty 2 Pro Kopfhörer. / © AndroidPIT

Es ist eine Tagesaufgabe und eine Kunst, sich nicht gegenseitig auf den Senkel zu gehen, aber ich denke, wir machen das ganz gut. Brauche ich wirklich einmal eine Pause von allem, dann gehe ich eben einfach mit dem Hund Gassi – nicht nur, um etwas Abstand zu gewinnen, sondern auch, um mal wieder durchzuatmen und den Kopf freizubekommen. Oder ich nutze den Stepper, um etwas Sport zu treiben. Und wenn ich auf all diese Dinge keine Lust habe, dann mähe ich eben einfach Gegner bei Dragon Quest auf meiner Switch nieder – beziehungsweise, machen sie das momentan eher mit mir. Oder ich suche mich durch die Bücherwelten, die meine Mutter über die Jahre aufgebaut hat (Gott sei Dank stehen wir beide auf Thriller und Krimis).

Ablenkung hilft, sicher und während ich mich mit meinen Freunden auf sozialen Plattformen austauschen kann, haben wir für unsere Office-Unterhaltungen auch immer noch unsere Video-Konferenzen. Lustigerweise fragte mich Daniel gestern, ob ich Berlin und meine Leute vermisse. Ein klares „Jein“ ist meine Antwort. Wie ich schon schrieb, ich bin niemand der 24/7 jemanden um sich braucht und über soziale Plattformen geht vieles. Aber letztendlich habe ich in der letzten Woche gemerkt, dass ich wirklich gerne im Büro bin.

Direkt mit den Leuten zu sprechen, ist um so vieles angenehmer als per Web-Cam. Zumal letztere bei meinem Laptop auch untere Schublade ist und ich zwangsmäßig auf das Smartphone umgestiegen bin. Davon abgesehen bin ich doch sehr gespannt, was die Kollegen beim Wiedersehen zu einem selbstgebackenen Buttermilchkuchen sagen werden.

Zweiter Teil

In der nächsten Ausgabe teilen die Kollegen aus Frankreich und England mit Euch ihre Erfahrungen aus der Isolation in Berlin. Bis dahin teilt gerne die Euren unten im Kommentarbereich. Bleibt gesund, oder werdet es wieder!