Huawei P40 lite: Neue Mittelklasse mit Quad-Kamera und SuperCharge

Huawei hat ab Mitte März ein ziemlich attraktives Mittelklasse-Smartphone im Angebot: Das Huawei P40 lite kostet rund 300 Euro und kommt mit Vierfach-Kamera und Android 10. Als Display verbaut der chinesische Hersteller ein 6,4-Zoll-LC-Display mit einer Auflösung von 2.310 x 1.080 Pixeln und einer kleinen Punch-Hole-Aussparung in der rechten oberen Bildschirm-Ecke. Dort ist die 16 Megapixel Seflie-Kamera mit f/2.0-Blende eingelassen.

Die Front zeigt schön, wie die Display-Ränder auch im Mittelklasse-Segment immer schmaler werden. Einzig der untere Rand ist auch beim P40 lite charakteristisch breit für diese Preisklasse. Ebenso der verbaute Klinkenstecker an der Geräte-Unterseite. Gleich daneben befindet sich ein USB-C-Port, der es erlaubt den verbauten 4.200-mAh-Akku dank Huaweis Super-Charge-Technologie mit 40-Watt-Netzteil innerhalb von 30 Minuten um rund 70 Prozent aufzuladen.

Das Huawei P40 lite kommt mit FullView-Display und Punch-Hole-Kamera. / © Huawei

Auf der Rückseite sieht man dem P40 lite seine Klassenzugehörigkeit ebenfalls nicht auf den ersten Blick an: Huawei verbaut eine Quad-Kamera, die links in einem Viereck angeordnet ist. Beim Blick auf die verbauten Module wird der Preis unter 300 Euro schon plausibler, aber dennoch weist das Setup zumindest auf dem Papier auf ein solides Preis-Leistungsverhältnis hin. Zum Einsatz kommen eine 48 Megapixel Hauptkamera mit f/1.8-Blende, ein 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit f/2.4-Blende und je ein 2 Megapixel Bokeh- und Makro-Objektiv mit f/2.4-Blende.

Ohne Farbverlauf geht bei Huawei nichts: Pink, Grün und Schwarz stehen zur Wahl. / © Huawei

Huawei verbaut im Vergleich zum 2019er-Setup außerdem einen verbesserten Chipsatz: Der hauseigene Kirin 810 Octa-Core-Prozessor mit AI-Support taktet mit bis zu 2,27 GHz. Die verbaute Grafikeinheit Mali G52 (vermutlich wieder MP4) sorgt für flüssige Darstellungen. Beu ist der Support von Bluetooth 5.1.

Der Chipsatz wird flankiert von satten 6 GB Arbeitsspeicher. Intern legen Besitzer Daten im 128-GB-Speicher ab, der sich mittels Nano-SD-Karte um bis zu 256 GB erweitern lässt. Kommt die Nano-SD-Karte zum Einsatz, belegt sie einen von zwei verfügbaren SIM-Karten-Slots.

Das Huawei P40 lite kommt ab Werk mit Androids Open-Source-Version 10.0. Als Benutzeroberfläche spielt Huawei EMUI 10.0.1 auf. Trotzdem verzichten Besitzer des Smartphones auf Google-Dienste. Denn App-seitig sind ausschließlich AppGallery-Inhalte verfügbar sowie Huaweis Mobile Services. Der chinesische Hersteller arbeitet immer noch akribisch an einem marktfähigen Konkurrenzprodukt zu Googles Angeboten.

WhatsApp nur über Umwege

Dennoch muss klar sein, dass sich bei neuen Huawei-Geräten wichtige Apps wie WhatsApp aktuell nur über Umwege, nämlich als APK-Datei auf das Gerät aufspielen lassen. Das ist mit Sicherheitsrisiken verbunden und für Laien nicht empfohlen.

Alles in allem bietet Huawei mit dem P40 lite attraktive technische Merkmale zum humanen Preis an. Einzig die fehlenden Google-Dienste dürften dem Andrang auf das Smartphone wohl einen Dämpfer verpassen.

Huawei P40 lite: Preise und Verfügbarkeit

Das Huawei P40 lite soll in den Farben Schwarz, Grün und Pink zum Preis von 299,90 Euro am 13. März in den Handel kommen. Wer das Smartphone im Aktionszeitraum vom 13. bis 26. März kauft, erhält außerdem Huaweis AirPods-Alternative FreeBuds 3 (UVP 179 Euro) sowie 5 GB Huawei-Cloud-Speicher gratis oben drauf.