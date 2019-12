Huawei Nova 5T Test: Alter Wein in neuen Schläuchen

Unter der Bezeichnung Nova 5T vermarktet Huawei noch einmal das von uns bereits getestete Honor 20. Inzwischen hundert Euro günstiger, hat das Gerät inzwischen das Zeug zum preiswerten High-End-Tipp. Im Test beweist das Huawei Nova 5T, was dieser Wolf im Schafspelz so alles draufhat.

Bewertung

Pro ✓ High-End-Ausstattung

✓ Gute Akkulaufzeit und Schnellladegerät

✓ Verhältnismäßig preiswert

✓ Sehr gute Kamera-Ausstattung Contra ✕ Kein Klinkenanschluss (Adapter liegt bei)

✕ Kein MicroSD-Slot

✕ Wenig Zubehör im Lieferumfang

✕ Kein (zertifizierter) Schutz gegen eindringendes Wasser

Huawei Nova 5T: Design und Verarbeitung Das Huawei Nova 5T ist schön, auch wenn der Hersteller hier keine Akzente setzt. Den glänzend-spiegelnden Rücken, die Materialien Glas und Metall sowie die Punch-Hole-Kamera vorne im Display kennt man zu Genüge von der Konkurrenz – auch Inhouse bei den Geräten der Schwestermarke Honor. Bei der Punch-Hole-Kamera des Huawei Nova 5T drücken wir gerne ein Auge zu. / © AndroidPIT Als Besonderheit könnte man den seitlich angebrachten Fingerabdruck-Sensor nennen. Dieser ist im Powerbutton an der rechten Kante integriert. Zum Aufwecken des Displays legt Ihr also einen von bis zu fünf registrierten Fingern auf; den Button selbst müsst Ihr gar nicht extra drücken. Der Fingerabdrucksensor ist beim Huawei Nova 5T an der Seite. / © AndroidPIT Den Klinkenanschluss fehlt beim Nova 5T ; das Nova 3 hatte ihn noch. Immerhin liefert Huawei einen Adapter für den Typ-C-Anschluss mit. Den Rücken des Huawei Nova 5T ziert der Glanz der alten Tage. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T: Display Das 6,26 Zoll große LTPS-Display löst in 2.340 x 1.080 Pixeln bzw. 412 DPI auf. Das Seitenverhältnis beträgt folglich 19,5:9. Die Selfie-Kamera ist in Form eines Punch-Holes ins Display eingelassen . Es handelt sich folgerichtig diesmal um eine einzelne Selfie-Knipse; das vor rund einem Jahr vorgestellte Nova 3 hatte in seiner Notch dereinst noch eine Dual-Kamera vorne. Das Display des Huawei Nova 5T ist makellos; inklusive Schönheitsfleck. / © AndroidPIT

Google-Software auf dem Nova 5T: Wie lang geht das noch gut? Eigentlich wäre an der Software nichts Verwunderliches, würde es sich nicht um ein Huawei-Smartphone handeln. Denn an diesem Hersteller statuiert die westliche Welt derzeit ein Exempel. Das Misstrauen der USA gegenüber China und der andauernde Handelskrieg verhinderten einen flächendeckenden Launch des Huawei Mate 30 Pro. Denn ohne offizielle Software-Lizenz von Google will der Hersteller keine neuen Geräte auf den westlichen Markt bringen. Denn ohne Play Store oder Google Maps ist die Nutzererfahrung mit Android einfach nicht dieselbe (vertraut mir, ich habs ausprobiert.) Selbst auf Import-Geräten von Huawei lassen sich die Google-Apps nicht nachträglich installieren; von anderen China-Importen bekannte Hintertürchen bleiben also ebenfalls verschlossen. Der native Google-Support des Huawei Nova 5T rührt daher, dass Huawei die Google-Lizenz für das identische Honor 20 weiternutzen konnte. Sollte Huawei das Versprechen für das Honor 20 bezüglich der Play-Dienste anwenden, habt Ihr jedoch trotz Handels-Embargo nichts zu befürchten. Google-Dienste bleiben erhalten und selbst ein Update auf Android 10 soll noch kommen . Zum Testzeitpunkt hatte das Gerät Sicherheitspatch-Ebene 6. Oktober 2019.

Huawei Nova 5T: Performance Auch wenn das Nova 5T in vielen Shops in der "Mittelklasse" einsortiert wird, handelt es sich um ein kompromissloses High-End-Gerät auf Niveau des Huawei P30, Google Pixel 4 oder iPhone 11 ; nur ist es eben deutlich preiswerter. Speicherplatz gibt es reichlich. Nach Installation der nötigsten Apps hatte ich noch fast 110 GByte für Fotos und Spiele. Huawei Nova 5T im Benchmark-Vergleich 3DMark Sling Shot Extreme 3DMark Sling Shot Geekbench 5 (Single/Multi) PassMark memory PassMark Disk Huawei Nova 5T 4.000 3.634 673/2.405 29.929 - Google Pixel 4 5.069 5.987 610/2.396 25.621 75.604 Samsung Galaxy Note 10 4.905 4.872 704/2.283 19.730 73.145 OnePlus 7T 6.020 6.649 786/2.825 32.960 50.068

Huawei Nova 5T: Audio Der Sound aus dem einzigen Lautsprecher an der Unterkante eignet sich gut für Freisprech-Telefonie. Der Lautsprecher am Ohrteil lässt sich schön laut aufdrehen und ermöglicht Gespräche in lauten Umgebungen . Ansonsten hängt der Sound maßgeblich vom verbundenen Headset ab, das jedoch nicht zum Lieferumfang gehört. Dessen Sound lässt sich mit einem digitalen Equalizer vielfältig anpassen. Bei Bluetooth-Verbindung kann aptX-HD genutzt werden. Neben dem USB-Anschluss hat das Huawei Nova 5T seinen Mono-Lautsprecher. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T: Kamera Als Hauptkamera nutzt das Huawei Nova 5T einen 48-MP-Sensor mit f/1.8-Blende und Autofokus. Daneben gesellen sich ein 16-MP-Sensor mit f/2.2-Blende und Fixfokus, ein 2-MP-Sensor mit f/2.4-Blende (FF) und ein 2-MP-Sensor mit f/2.4-Blende (FF). Letzterer unterstützt das Autofokus-System mit Phasenfokus und Kontrastfokus. Als Frontkamera besitzt das Huawei Nova 5T einen 32-MP-Sensor mit f/2.0 Blende und fester Brennweite. Hinten auf dem Huawei Nova 5T finden wir eine 3+1-Kamera vor, von der wir nur zwei aktiv nutzen können und zwei weitere still zuarbeiten. / © AndroidPIT Als Modi stehen Euch Panorama, HDR, Bokeh-Modus und Machine-Learning-gestützte Szenenerkennung zur Verfügung. Ein Nachtmodus fehlt leider im Nova 5T . Videos werden sowohl mit der Hauptkamera (in 4K) als auch mit der Selfie-Cam (in Full HD) stabilisiert. Bei Selfie-Videos könnt Ihr Gesichter durch so etwas wie Animojis ersetzen. Da die Nutzererfahrung mit der Kamera dieselbe ist wie beim Honor 20, verweisen wir Euch an dieser Stellen einfach auf die Stelle in dessen Test aus dem Juli: Zum Kamera-Test des Honor 20

Huawei Nova 5T: Akku Der Akku des Nova 5T hält sieben Stunden Dauernutzung stand. Bei gemischter Nutzung kam ich auf fast Zwei Tagen Laufzeit; was inzwischen üblich ist. Das beiliegende Ladegerät ist superschnell. Binnen rund einer Stunde habe ich den Akku von 10 auf 90 Prozent aufgeladen . Vor allem die ersten 50 Prozent waren innerhalb von 20 Minuten verfügbar, was für eine Clubnacht ausreichen würde. Zumindest mit dem Original-Zubehör lädt das Huawei Nova 5T binnen einer Stunde genug für anderthalb Tage Laufzeit. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T: Technische Daten Abmessungen: 154,3 x 74 x 7,9 mm Gewicht: 174 g Akkukapazität: 3750 mAh Display-Größe: 6,26 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 2340 x 1080 Pixel (412 ppi) Kamera vorne: 32 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Huawei EMUI RAM: 6 GB Interner Speicher: 128 GB Wechselspeicher: Nicht vorhanden Chipsatz: HiSilicon Kirin 980 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,6 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0