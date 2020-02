Honor 9X Pro im Hands-On: Neue Technik im alten Gewand

Mit dem Honor 9X Pro erneuert die Huawei-Tochter ein bekanntes Design. Außen gibt's nicht viel Neues, aber die Marke hat sich stattdessen für eine umfassende Überarbeitung der Innenausstattung entschieden. Dort gibt es ein neues 7nm-SoC, um KI und Grafikleistung zu verbessern. Wir zeigen Euch das neue Top-Handy im Hands-On.

Bekanntes Design Was das Design betrifft, so hat Honor hier nicht wirklich viel getan. Man bekommt immer noch Glas auf der Vorder- und Rückseite. Honor nennt dieses "3D Dual Curved Glas", und in der violetten Farbvariante erhält man einen schönen Criss-Cross-Effekt. Das 9X ist auch immer noch ein ziemlich großes Smartphone und fühlt sich mit 206 Gramm ziemlich schwer an. Es sei jedoch angemerkt, dass Honor beschlossen hat, bei der Veranstaltung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, und alle Testgeräte an schweren Sicherheitsketten angebracht wurden, sodass es schwierig war, ein richtiges Gefühl für das Gewicht des Geräts zu bekommen. Der Fingerabdrucksensor hat sich von der Rückseite zur Seite bewegt, wie wir zum Beispiel beim Samsung Galaxy S10e gesehen haben. Abgesehen davon sieht das Telefon genau wie das Honor 9X aus 2019 aus. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber die wirklichen Verbesserungen kommen von innen. Das Honor 9X ist ein sehr klobiges Smartphone. / © AndroidPIT

Display bleibt gleich Als Display verbaut Honor ein 6,59-Zoll-IPS-LCD, das dank einer Screen-to-Body-Ratio von 92 Prozent als FullView-Display bezeichnet wird. Die Auflösung liegt bei 2.340 x 1.080 (391ppi). Dies ist im Wesentlichen genau die gleiche Anzeige, die wir beim Vorjahresmodell gesehen haben. Im Test des Honor 9X sagte unser Redakteur Julius, dass starke Farben, Helligkeit und ein guter Blickwinkel überzeugen, und all das gilt auch heute noch. Es gibt also nicht viel Neues zu sehen, was die Anzeige betrifft. Ich bin immer noch ein Fan von Pop-Up-Kameras, allerdings nur deshalb, weil sie dem Display die mittlerweile veraltete Notch ersparen.

EMUI 9.1 Da es sich um eine neu gestaltete Version eines bereits zertifizierten Android-Geräts handelt, konnte Honor mit EMUI 9.1 auf Basis von Android 9 starten. Es ist schade, dass es kein Android 10 für das Gerät gibt, aber es kann nicht allzu lange dauern, bis es so weit ist. Das sind Huaweis AppGallery-Pläne Trotz Android existieren auf dem neuen Honor-Gerät keine Google-Dienste. Huawei löst das Problem mit seiner hauseigenen AppGallery, in der viele Nutzer beliebte apps wohl vergeblich suchen werden. Das Honor 9X Pro ist auch mit dem neuen Huawei-Assistenten ausgestattet, einem virtuellen Assistenten, der die Informationssuche und die Zugänglichkeit von Apps erleichtert, ein bisschen wie Google. Die Benutzer können auch die SmartCare-Funktion des Huawei-Assistenten verwenden, um auf kontextbezogene Karten für Aktien und Sportarten und Ähnliches zuzugreifen. Einige namhafte Apps sind bereits in der AppGallery verfügbar. / © AndroidPIT

Die Kirin 810 ist ein 7-nm-SoC für knappe Budgets Leistung ist einer der Hauptbereiche, auf die sich Honor hier konzentriert hat. Honor hat den alte Kirin 710F gegen eine Kirin 810 ausgetauscht. In Bezug auf den Herstellungsprozess ist das ein Sprung von einem 12-nm-Chipsatz zu einem 7-nm-Chipsatz, was ein ziemlich großer ist. Aktuelle Vorzeigeprozessoren wie der Qualcomm Snapdragon 865, der Apple A13 Bionic und der HiSilicon Kirin 990 werden im 7-nm-Prozess hergestellt, sodass es beeindruckend ist, diese Art von SoC in einem 250 Euro teuren Telefon zu sehen. Der Kirin 810 läuft auf der neuen Rechnerarchitektur von Huawei, die anspruchsvollere und vielfältigere Anwendungen mit künstlicher Intelligenz liefern soll. Der Grafikprozessor wurde auch auf den benutzerdefinierten Mali G52 aufgerüstet, der Kirin Gaming+ ermöglicht, eine Funktion, die ein flüssigeres Spielerlebnis mit verbesserter Grafikleistung bietet. Ein Flüssigkeitskühlsystem verbessert die Wärmeableitung auch bei längerem Spielen auf dem Honor 9X Pro. Die Da Vinci gewidmete NPU wurde ebenfalls als gute Maßnahme eingeführt, was bedeutet, dass Sie auf dem 9X Pro eine viel schnellere KI-Leistung im Vergleich zum 9X des letzten Jahres erhalten sollten. Dies ist Huaweis selbst entwickelte Einheit, und in Kombination mit dem Kirin 810 SoC soll sie laut Hersteller bis zu 75 Prozent schnellere Kernleistung liefern und bis zu 50 Prozent weniger Strom verbrauchen. Während meiner kurzen Zeit mit dem Smartphone fühlte es sich sehr flott an, und ich hatte keine Probleme, die Apps zu wechseln, die Kamera-App zu öffnen und zu schließen und mit den Menüs und Einstellungen herumzuspielen. Natürlich werden wir das Telefon den richtigen Vergleichstests unterziehen und sehen, wie es im Alltag funktioniert, sobald wir ein Testgerät in die Hände bekommen.

Gleiche Kamerahardware, neue Software Die Kamera bleibt in Bezug auf die Hardware vom Honor 9X bis zum Honor 9X Pro unverändert. Das bedeutet, dass Ihr folgendes Kamera-Setup erhaltet: 48 MP-Hauptkamera, f/1.8, 1/2-Zoll-CMOS-Sensor, 4-in-1-Lightfusion (effektiv 1,6μm Pixel), AIS, Supernacht-Modus, AI-Videostabilisierung

8 MP Super-Weitwinkel, f/2.4, 120° Ultra-Weitwinkel, unterstützt Verzerrungskorrektur

2 MP-Tiefenkamera, f/2.4, Bokeh-Effekt Auf der Vorderseite erhaltet ihr über die Pop-Up-Kamera einen 16-Megapixel-Sensor. Die Blende öffnet mit relativ kleinen f/2.2 und verwendet das, was Honor als 3D-Portrait-Beleuchtung bezeichnet. Die gleiche Kamera-Hardware, aber die Software wurde verbessert. / © AndroidPIT Während die Hardware mit der vorherigen Generation konsistent bleibt, verwendet der Kirin 810 AI-Chipsatz den internen ISP der vierten Generation zur Verbesserung des Pixeldurchsatzes und den neuesten AWB-Algorithmus. Sie integriert auch ein DE-Modul und eine RAW-Rauschunterdrückung (NR) zur Verbesserung der Bildverarbeitung. Diese neuen KI-Algorithmen sollen unter anderem bei der Beseitigung von beispielsweise Handzittern helfen. Honor sagt, dass es die ISO-Kapazität von 25.600 beim 9X auf 102.400 beim 9X Pro erhöht hat. Es ist schwierig, Bilder zu machen, wenn das Telefon an einem kurzen Draht hängt! / © AndroidPIT Wir werden es sehen müssen, sobald wir ein Testgerät bekommen und alles auf die Probe stellen können. Es würde mich interessieren, ob diese zusätzliche Power unter der Haube einen großen Einfluss auf Dinge wie Nachtaufnahmen hat.

4.000 mAh ohne Schnickschnack Die Batterie im Honor 9X Pro ist eine 4.000-mAh-Zelle. Das ist nicht groß, aber mit diesem KI-Chipsatz und LCD-Display sollte man sich keine allzu großen Sorgen machen. Man erwartet nicht, dass man in diesem Preissegment kabelloses Laden oder irgendeine ausgefallene Schnellladetechnologie erhält, aber zumindest das normale Ladegerät ist USB-C. Wir werden die Akkulaufzeit des Honor 9X Pro überprüfen, sobald wir die Möglichkeit hatten, mehr Zeit damit zu verbringen.