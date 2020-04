Sprachenlernen: 10 Apps für Android und iOS

Vokabeln in einer neuen Sprache zu lernen, ist oft mühsam. Einige von uns können sich sicher noch daran erinnern, wie sie die Wörter damals in ein Notizheft geschrieben oder Karteikarten mit thematischen Abschnitten oder alphabetischen Klassifizierungen aufgelistet haben. Und jetzt stellt Euch mal vor, diese Aufgabe könnte zu einem adrenalingeladenen Spiel werden. Genau das ist Drops: Kein langweiliges Sprachenlernen mehr. Diese App bereichert Euren Wortschatz mit kleinen Illustrationen und spannenden Mini-Spielen. Das alles durch fünf-minütige Kurzaufgaben.

Kinder ab zwei Jahren sollen eine andere Sprache lernen können, ohne dass dies eine schädliche Auswirkung auf das Lesen- und Schreibenlernen hat. Das Lernprogramm von Lingokids folgt dieser Logik und bietet dementsprechende Inhalte an. Die App wurde von Experten des führenden Universitätsverlags Oxford University Press entwickelt und bietet eine Reihe von Spielen, Kinderreimen und Geschichten zu verschiedenen Themen an, um das Englischlernen zu unterstützen. Das einzige Problem an der App ist, dass die Anweisungen auf Englisch sind und Euer Kind von Zeit zu Zeit Eure Hilfe brauchen wird. Aber was könnte besser sein als gemeinsames Lernen?

Hier kommt eine lustige Möglichkeit, sich auf Tests vorzubereiten und Vokabeln auswendig zu lernen. Tinycards ist eine Karteikarten-App des Duolingo-Teams. Die App basiert auf Wiederholungen und nutzt verschiedene Techniken, damit Ihr Euch besser auf die Tests vorbereiten könnt. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr aus Tausenden von Themen auswählen wollt oder Euer eigenes Kartenspiel erstellt. Und heißt es nicht so schön: geteilter Spaß ist doppelter Spaß? Oder so ähnlich. Habt Ihr ein Kartenspiel erstellt, könnt Ihr dieses jedenfalls anschließend auch mit Freunden teilen. Besonders gefallen hat mir die Karten-Vielfalt zu Themen wie Chemie, Geschichte oder Biologie.

Bei der Semper-App dreht sich alles ums Auswendiglernen und es ist wirklich effizient. So bietet Semper Euch kurze, über den Tag verteilte Lernpuzzles von jeweils drei bis fünf Sekunden Dauer an. Auch kann die App Euren üblichen Entsperrbildschirm ersetzen, sodass Ihr erst ein Wort richtig übersetzen müsst, um Euer Handy wieder wie gewohnt nutzen zu können. Perfekt für alle, die mal wieder intensiv Vokabeln pauken wollen!

Der Slogan dieser App sagt eigentlich schon alles: "Ihr Tutor ist in Ihrer Tasche". Die MosaLingua-App ähnelt ein wenig Duolingo und Babbel. Wie diese setzt MosaLingua aufs Auswendiglernen, gibt Euch aber darüber hinaus zusätzliche Hilfsmittel, um Konversationen zu fördern. Dabei konzentriert Ihr Euch auf die 20 Prozent der Sprache, die in 80 Prozent der Situationen, denen Ihr begegnen werdet, nützlich sind.

Diese App basiert darauf, eine Fremdsprache durch Merken und Wiederholen zu erlernen. Dafür nutzt Memrise Bilder, um das Wort mit einem Bild zu assoziieren und es Euch so leichter zu machen, das Wort abzuspeichern. Die Wahrheit ist, dass sich die Worte oft wiederholen und es stimmt: Wir erinnern uns besser an sie, wenn wir sie mit einem Bild verknüpfen können.

Busuu

Bei Busuu habt Ihr die Möglichkeit, Euer mündliches und schriftliches Verstehen und Euren Ausdruck zu üben. Dabei stützt sich die App auf eine große Gemeinschaft aus Muttersprachlern – und das alles kostenlos!

Natürlich springt Ihr hier nicht direkt ins kalte Wasser. Busuu bietet Euch mehrere Stufen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen an. Die Lektionen beinhalten interessante Themen, während Ihr in jeder Lektion Aufgaben zum Hörverständnis, Lesen, Wortschatz und Grammatik absolvieren müsst. Was mir sehr gut gefällt ist, dass die Schreibübung von einem Muttersprachler korrigiert werden kann, der selbst Teil der Busuu-Gemeinschaft ist. Busuu hat spezifische Anwendungen für jede Sprache. Solltet Ihr also neben Englisch noch eine andere Sprache ins Auge gefasst haben, liefert diese App sehr gute Ergebnisse.

Bei so vielen Apps kribbelt es dem Sprachen-Fan in mir gleich wieder in den Fingern. Benutzt Ihr bereits eine der aufgeführten Anwendungen?