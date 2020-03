Handy am Steuer: KI erkennt Verkehrssünder

Seit 2018 testet die Regierung in Australien ein KI-Kamerasystem, das Autofahrer mit einem Handy in der Hand erkennt. Nachdem im Rahmen eines Tests nur Verwarnungen verschickt wurden, wird nun mit Bußgeldern durchgegriffen. Das System ist auch hierzulande denkbar.

Die Verkehrsbehörde von New South Wales in Australien hatte die Maßnahme bereits im Dezember vergangenen Jahres umgesetzt. Demnach sollen auf Australiens Straßen 45 Infrarot-Kameras installiert worden sein, die mithilfe von künstlicher Intelligenz den Innenraum von Kraftfahrzeugen erfassen können. So soll es möglich sein, festzustellen, ob der Fahrer oder die Fahrerin ein Smartphone in der Hand hält.

Zunächst lief die neue Maßnahme zur Überführung von Verkehrssündern nur als Test. Über sechs Monate hatte die australische Regierung in Sydney Fahrzeuge per KI überprüft. Von 8,5 Millionen Überprüfungen sei es in rund 100.000 Fällen zur Erkennung eines Smartphones am Steuer gekommen. Zur Eingewöhnungsphase wurden an entsprechende VerkehrssünderInnen bisher nur Verwarnungen verschickt. Diese sollen ab sofort durch Bußgelder ersetzt werden, wie "heise" berichtet. In Australien werden für das Vergehen zwischen 200 und 280 Euro fällig, außerdem folgen Punkte im Strafregister.

Die bisher 45 eingesetzten Kamera-Systeme sollen so konzipiert worden sein, dass der Datenschutz gewährleistet ist. So seien nur autorisierte Personen zur finalen Auswertung der Kamerabilder zugelassen; das Kennzeichen wird verschlüsselt übertragen. Bis auf den Fahrer sollen andere Insassen des Fahrzeugs zudem nicht erfasst werden.

KI-Kamerasysteme auch in den Niederlanden

KI-Software zur Erfassung von Vergehen im Straßenverkehr werden nicht nur in Australien eingesetzt. Auch die Niederlande setzen seit Ende 2019 als erstes europäisches Land entsprechende Systeme ein. Die Bußgelder belaufen sich dabei auf rund 240 Euro. Auch im deutschen Nachbarland müssen die vom System erfassten Bilder vor dem Versand eines Bußgeldes von Menschen ausgewertet werden. Die Privatsphäre-Richtlinien erfordern das sofortige Löschen von Bildern, auf denen kein Smartphone oder andere, nicht illegale Objekte, zu sehen sind.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte auch hierzulande denkbar sein. Nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2018 greifen hierzulande rund 37 Prozent der Autofahrer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren gelegentlich während der Lenkung eines Fahrzeugs zum Handy. Davon geben 63 Prozent an, das Smartphone zur Musikauswahl in die Hand zu nehmen. 40 Prozent chatten via WhatsApp und Co. während der Fahrt. Ein KI-System auf deutschen Straßen könnte die Bereitschaft, das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen, minimieren.

Es ist denkbar, dass auch andere Gegenstände mittels KI erfasst werden können. So ist es in Deutschland beispielsweise verboten im Auto zu rauchen wenn ein Kind (oder Schwangere) sich an Bord befinden. Zumindest Zigarette und Kind könnte eine KI wohl identifizieren können. Bei Schwangeren dürfte das schon schwieriger sein. Zwar plant die Bundesregierung bisher nicht den Einsatz von KI-Kamerasystemen im Straßenverkehr. Wer aber beispielsweise bei einer Verkehrskontrolle oder durch ein Blitzer-Bild mit Smartphone in der Hand hinterm Steuer erwischt wird, muss ein Bußgeld von 100 Euro zahlen.