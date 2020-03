Android-Smartphone kaufen: So findet Ihr Euer perfektes Handy

Auf dem Markt tummeln sich Hunderte Smartphones und jedes behauptet von sich uns genau das zu bieten, was wir brauchen. Aber was ist das eigentlich? Wie gut muss der Akku sein, welches Material lohnt sich und wie viel Speicher solltet Ihr mindestens auf Eurem Smartphone haben? Wir haben Euch eine Liste mit den Punkten zusammengestellt, die Ihr für eine gute Auswahl wirklich braucht.

Speicher kann man nie genug haben, das ist beim Smartphone ähnlich wie beim PC. Übertreiben muss man es allerdings auch nicht. Spätestens ab der preislichen Mittelklasse sollten es 4 GByte RAM sein, bei ganz günstigen Geräten tun es auch 2 GByte. In der Oberklasse ab 600 Euro solltet Ihr 6 oder 8 GByte verlangen. Der Arbeitsspeicher bestimmt neben dem Prozessor maßgeblich die Geschwindigkeit Eures Smartphones im Alltag, denn die laufenden Anwendungen und Prozesse legen ihre Daten in diesem besonders schnellen Speicher ab. Übrigens: Anders als bei einem Windows-PC ist es bei einem Android-Smartphone nicht schlimm, wenn der RAM während der Nutzung zu einem Großteil belegt ist, so könnt Ihr schneller und flüssiger zwischen den Apps hin und her wechseln.

Denn in den Smartphone-Prozessoren befinden sich auch die Funkmodule und der Grafikprozessor, mittlerweile häufig auch eigene Recheneinheiten für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Welche Prozessoren am leistungsfähigsten sind, lest Ihr in diesem Artikel:

Zu den Smartphones mit einer Akkulaufzeit über 4.000 mAh zählen beispielsweise das Samsung Galaxy Note 10+ , das Huawei Mate Xs oder das Realme X50 Pro . Doch auch sie schaffen nur mit Ach und Krach zwei Tage Laufzeit. In der Regel ist nach einem Tag Schluss. Smartphones gehören leider noch immer nicht zu den Mobiltelefonen, die nur einmal Pro Woche an den Strom müssen.

Beim Akku kommt es einerseits auf die Kapazität an. Werte von über 4.000 mAh sind inzwischen bei großen Smartphones üblich. Bei kleineren Geräten sind auch Werte von über 3.000 mAh in Ordnung. Darunter sollte die Kapazität nicht liegen. Sie sagt alleine noch nichts über die tatsächliche Laufzeit eines Smartphones aus. Die hängt von Display, Prozessor und Software-Optimierungen ab.

Beim Kauf eines Smartphones geht es nicht nur um das Design, sondern auch darum, ob Hard- und Software halten, was die Werbung verspricht. Natürlich werden ständig neue Komponenten entwickelt, Preise purzeln für ältere Geräte und steigen für neue, doch kann man eine Momentaufnahme aktueller Eckdaten wagen. Also führen wir Euch im Folgenden durch die wichtigsten technische Daten, die ein modernes Smartphone bieten sollte.

Display

Während in den vergangenen Jahren die Displaygröße im Durchschnitt deutlich zugenommen hat, werden die Rahmen rund um den Bildschirm immer kleiner. Ergebnis: Große Display in relativ handlichen Gehäusen. Leider nimmt die Zahl der High-End-Smartphones im Bereich unter 5 Zoll immer weiter ab. Wer es ganz kompakt mag, hat daher nur noch wenig Auswahl.

Zu schwach aufgelöste Displays sorgen für ein unscharfes Schriftbild (rechts) / © ANDROIDPIT

Displays werden als hintergrundbeleuchtetes LCD, IPS-Panel oder AMOLED-Display hergestellt. Letzteres hat sich als die meist beste technische Plattform erwiesen, genaueres dazu erfahrt Ihr in unserem Spezial-Artikel:

Die Bildschirmauflösung wird immer in zwei Faktoren (Spalten x Zeilen) angegeben und ergibt in Verrechnung mit der Bildschirmdiagonale die Pixeldichte (Pixel pro Zoll, ppi). Übersteigt diese einen Wert von 300 ppi, sind üblicherweise keine Bildpunkte mehr erkennbar. Wenn die Auflösung zu gering ist, bildet sich um Bildschirmschriften ein sichtbarer Saum. Diese Unschärfe wirkt auf die Augen ermüdend. Das stört insbesondere beim Lesen langer Artikel. Achtet also darauf, dass die 300-ppi-Grenze nicht deutlich unterschritten wird. Faustregel: Unter Full-HD-Auflösung, also 1.920 x 1.080 Pixel, solltet Ihr höchsten noch extrem günstige Smartphones kaufen.

Um die Geräte nicht zu groß werden zu lassen, sind viele Hersteller dazu übergegangen, eine Lücke in Ihr Display zu schneiden, durch die die Frontkamera schaut. Diese so genannte Notch gefällt nicht jedem Nutzer, praktisch ist sie aber schon, denn so können die Displayränder weiter wachsen. Vor allem Samsung, Sony und Google bieten aber nach wie vor auch Smartphones ohne Zahnlücke an.

So eine breite Lücke im Display muss man mögen. / © AndroidPIT

Welche Netze sollte ein Smartphone beherrschen?

Der schnelle 4G-Mobilfunkstandard, der auf den Namen LTE hört, ist mittlerweile Standard bei Smartphones in allen Preislagen. Doch nicht alle Smartphones, die LTE beherrschen, beherrschen es auch richtig. In Deutschland sind in erster Linie die Frequenzbänder entscheidend. Werden Bänder 3, 7 und 20 unterstützt, ist alles gut und Ihr könnt mit Eurem neuen Smartphone in den deutschen Netzen schnell mobil surfen. Das hierzulande verbreitete 800-Megahertz-Band 20 wird von einigen importierten LTE-Geräten aber nicht unterstützt, informiert Euch daher vor dem Kauf darüber. Das Webportal Frequencycheck kann hier bei der Recherche helfen.

5G in Smartphones kommt langsam in Fahrt, aber auch wirklich erst sehr langsam. Die Anbieter beginnen damit, die Netze aufzubauen, erste Tarife gibt es bereits, allerdings lassen sich sowohl die Funkzellen als auch die Angebote der Provider noch an einer Hand abzählen. Auf ein 5G-Smartphone könnt Ihr noch eine ganze Weile lang getrost verzichten.

Design und Verarbeitung

Neue Smartphones sehen im Ladenregal zunächst alle sehr gut aus. Jedoch sorgen unterschiedliche Materialien dafür, dass manche Geräte länger gut aussehen als andere. Aluminium etwa kriegt zwar im Gegensatz zu Glas Beulen, splittert aber nicht. Kunststoff und Glas lassen Funksignale besser durch. Bei den Farben zeigen sich die Hersteller oft experimentierfreudig, die meisten Smartphones werden am Ende aber ohnehin in einer Schutzhülle stecken. Das ist auch in Sachen Werterhalt mehr als ratsam.

Ihr solltet vor allem bei teureren Smartphones darauf achten, dass sie eine IP-Zertifizierung haben, also gegen Wasser und Staub haben. Das heißt nicht, dass Ihr mit den Dingern ständig tauchen gehen solltet, aber Ihr seid gegen umfallende Getränke, Stürze in den Sand oder unerwartete Regengüsse abgesichert.

Damit so etwas nicht passiert, steckt Euer Smartphone in eine Schutzhülle! / © AndroidPIT

Was ist das perfekte Smartphone?

Das perfekte Smartphone für alle gibt es nicht, denn jeder Nutzer hat andere Vorlieben und Anforderungen an ein Smartphone. Gut, dass es bei Android jede Menge Auswahl für alle möglichen und unmöglichen Dinge gibt. Wenn Ihr unsere Tipps beachtet, werdet Ihr sicher Eure ganz persönlich perfektes Smartphone finden.

Logisch – Ein zersplittertes Display oder ein kaputter Akku machen die Freude am Smartphone schnell kaputt. Und das ganz besonders, wenn die Garantie gerade erst abgelaufen ist. Auch wenn, wie bereits erwähnt, der Akku bei vielen Geräten fest verbaut ist, muss das nicht gleich das Todesurteil für Euer Telefon bedeuten. Repair-Cafés sind hier nur ein Punkt, mit dem Ihr Euer Smartphone-Verhalten umweltfreundlicher ausleben könnt. Hier zeigt Euch Eric einige Möglichkeiten.

