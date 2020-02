Geschlechtsneutralität: Googles Bilderkennungs-KI schafft Geschlechter ab

Tech-Gigant Google schafft die Geschlechtererkennung in seiner Cloud-Vision-API ab und vermeidet dadurch optische Fehleinschätzungen bei nicht-binären Menschen. Die Bilderkennungssoftware wird verwendet, um Bild-Inhalte automatisch auszuwerten und zu labeln – beispielsweise in Googles Fotos-App.

Googles Cloud-Vision-API ist ein beliebtes Tool für Entwickler, um Inhalte von Bildern zu identifizieren und zu labeln. Die künstliche Intelligenz erkennt Tiere, Landschaften, Gebäude, Menschen oder Marken-Logos. Dabei kann die Anwendung auch tiefergehend analysieren und etwa Tier-Rassen, explizite Orte oder eben Geschlechter erkennen. In einer E-Mail erklärte Google nun, dass letztere Label “Mann” und “Frau” künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Stattdessen soll beispielsweise mit dem Begriff “Person” gelabelt werden. Damit will Google nicht nur gegen Vorurteile und stereotypisches Denken vorgehen. Die KI hatte in der Vergangenheit zwar erfolgreich nach den Geschlechtern “Mann” und “Frau” gelabelt, aber bei nicht-binären Menschen, etwa Trans-Gendern oder Neutrois lag die KI in vielen Fällen schlichtweg falsch, da sich das gefühlte Geschlecht nicht durch optische Merkmale erkennen lässt.

Got an email from Google saying Cloud Vision API will not return gendered labels such as 'man' and 'woman' after February 19, 2020. pic.twitter.com/9XjdgQQwNe — Sriram Sharma (@SriramVSharma) February 20, 2020

Nicht nur Gender-Ärger geht Googles Cloud-Vision-API damit nun weitestgehend aus dem Weg. Das Institut of Technology in Massachusetts hatte im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass Gesichtserkennungs-Software eine deutlich höhere Trefferquote bei weißen Menschen bewies als bei dunkelhäutigen Pesonen. Der Suchmaschinenbetreiber passt seine KI damit auf seine eigenen “Prinzipien der Künstlichen Intelligenz” an, die unter anderem Vorurteile gegen Personen vermeiden sollen. Die Bewertung von Menschen aufgrund von Optik gehört demnach dazu.

KI erkennt auch Emotionen

Bilderkennungs-Software steht regelmäßig in der Kritik. Auch Amazon verfügt über etwaige KI-Algorithmen, die Personen und Objekte identifizieren können. Vor allem Gesichtserkennung gilt als umstritten, da nicht nur mehr oder weniger akkurat das Geschlecht einer Person ermittelt werden kann, sondern auch Emotionen, das Alter oder die Identität.

Gendering steht auch im Jahr 2020 hoch im Kurs. Immer mehr Menschen bekennen sich zu ihrem Geschlecht, das sich nicht nach Mann oder Frau, also den angeborenen Genitalien richtet, sondern durch das innere Seelenleben und Gefühle definiert wird. In diesem Jahr werden uns mit Emoji 13.0 des Unicode Konsortiums beispielsweise zahlreiche Geschlechtsneutrale Emojis im Netz begegnen, damit jeder Mensch sich und sein Wesen uneingeschränkt ausdrücken kann – nicht nur Männer oder Frauen.