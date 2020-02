Honor Magic Earbuds: AirPods-Alternative für 129 Euro

Honor wagt den Schritt in einen hart umkämpften Markt und hat im Rahmen der MWC-Ersatz-Events neben dem Honor View30 Pro und 9X Pro auch ein paar kleine weiße ANC-Kopfhörer vorgestellt. Wir haben die Kopfhörer bereits ausprobieren können. Besonders beeindruckend ist tatsächlich die Geräuschunterdrückung.

Honor nennt sie "Hybride Geräuschunterdrückung". Das ist eine Mischung aus einem tiefen Sitz im Ohr und eingebauten Dreifach-Mikrofonen, die eine adaptive Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen ermöglichen.

Dazu wurden zwei Arten von Mikrofonen verwendet. Vorwärtsgekoppelte Mikrofone fangen Umgebungsgeräusche und weißes Rauschen der Stufe 1 ein, während rückgekoppelte Mikrofone verbleibendes unerwünschtes Rauschen und weißes Rauschen der Stufe 2 einfangen. Das Unternehmen untersuchte drei spezifische Umgebungen zur Feinabstimmung des ANC in den neuen Honor Magic Earbuds: Cafés, reisen in der U-Bahn und im Flugzeug. Das Ergebnis ist das von Honor getaufte Mikro-Elektro-Mechanische System (MEMS).

Während der Präsentation warf Honor einige Zahlen um sich, die sicherlich ins Auge fallen. So beträgt die erreichte Lärmreduzierung im einem -27,76 dB. Die AirPods Pro von Apple reduzieren den Geräuschpegel offenbar um -27,36 und der Sony WF-1000XM3 um -16,97 dB. Dasselbe Ergebnis wird sowohl in der U-Bahn als auch im Flugzeug behauptet, wobei die Magic Earbuds die AirPods Pro geringfügig und die Sony bei der Lärmreduzierung massiv übertreffen. Wir werden natürlich sehen müssen, ob diese Behauptungen einem Test standhalten. Aber es klingt vielversprechend.

Die neuen Honor Magic Earbuds in Perlweiß. / © AndroidPIT

Die Honor Magic Earbuds sind mit einer 10 mm Treibereinheit ausgestattet, die den Bass für die Musik liefert. In diesen befinden sich auch drei Mikrofone, die bei Telefongesprächen unterstützen. Sie können auch mit einem einzigen Tipper eingerichtet werden, so der Hersteller.

Jeder Ohrstöpsel wiegt 5,4 Gramm, und das Design ist wahrscheinlich noch näher an der Inspirationsquelle als selbst die Huawei Freebuds 3. Was die Batterie betrifft, so verfügt jeder Ohrhörer über eine 37-mAh-Zelle und weitere 410-mAh im Ladegehäuse. Das sollte für drei Stunden Sprachanrufe oder dreieinhalb Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe mit einer Ladung ausreichen. Über das Ladecase erhaltet Ihr zusätzlich Saft für zwölf Stunden Anrufe oder 13 Stunden Musikwiedergabe. Es dauert etwa eineinhalb Stunden, um die Ladeschale vollständig aufzuladen, das funktioniert zudem nur per Kabel.

Smartphones mit EMUI 10.0 erkennen die Ohrhörer automatisch und führen beim Öffnen der Ladeschale eine schnelle Kopplung durch. Kommt Euch bekannt vor? Uns auch. Die Ohrhörer sind zudem in der Lage zu erkennen, ob sie getragen werden, und können sich aufgrund dieser Informationen automatisch selbst aufwecken. Sie können auch Musik abspielen und je nach Tragezustand pausieren.

Die Ladeschale ist schön und elegant. / © AndroidPIT

Beide Ohrhörer sind mit kapazitiven Berührungssensoren ausgestattet, sodass Ihr sie durch doppeltes Antippen oder Drücken und Halten eines Ohrhörers bedienen könnt. Die Einstellungen für den Doppeltipp-Betrieb können in der AI-Life-App konfiguriert werden. Die Ohrhörer für die Technikköpfe unterstützen Bluetooth 5.0, 2DP 1.3, HFP 1.6 und AVRCP 1.5.

Die Honor Magic Earbuds werden entweder in Perlweiß oder 'Robin Egg Blue' erhältlich sein und sind ab April 2020 weltweit zu einem UVP von 129 Euro in Europa erhältlich.

Mehr zum Huawei-Event: