N26 expandiert Support – Dutzende neue Banken für Google Pay

N26 ist in Deutschland längst und seit der ersten Stunde bei Google Pay gelistet. Standard für eine Internet-Bank, wie das deutsche Startup sich sieht, möchte man meinen. Der G Pay-Support für die Bank machte aber an so mancher Landesgrenze halt. Verschiedene Bestimmungen in den Bankengesetzen machen es für international agierende Banken schwer, mit einem Wisch überall zu funktionieren.

Um Google Pay nutzen zu können, braucht ihr ein Smartphone mit NFC. / © AndroidPIT

Mit den Google Pay Updates des Jahres ist N26 in zahlreichen Ländern neu mit dabei. In sechs europäischen Ländern können N26-Kunden ihre Zahlungen nun auch via Google Pay abwickeln. Darunter die skandinavischen Staaten Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland sowie Polen und die Schweiz.

Für Kunden in Deutschland gibt es indes nur drei Neuzugänge bei Google Pay. Laut der Liste, die Android Police veröffentlichte, sind nun die Consors Bank und die Allianz für Google Pay zertifiziert. Außerdem TransferWise mit der Mastercard. Auf die Sparkassen warten deutsche Kunden mit Android also weiterhin. Erst Anfang Dezember starteten die Sparkassen immerhin mit Apple Pay. Schon als das Thema mobiles Bezahlen zum Trend wurde, sagten die Sparkassen Google Pay quasi ab - es sei "in Deutschland keine Option". Dennoch dürfte eine Hintertür stets offen stehen.

Alle Länder und ihre neuen Google-Pay-Banken im Überblick:

Australien 86 400 Bank First BOQSpecialist Hume QBankQUDOS

Kanada Peoples Trust Company

Chile BCI

Tschechische Republik Air Bank a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Československá obchodní banka ESSOX s.r.o.

Dänemark BankNordik BankNordik (Faroe Islands) Basisbank Betri Bank (Faroe Islands) Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Fanoe Sparekasse Folkesparekassen Froes Sparekasse Jutlander Bank Klim Sparekasse Laan & Spar Bank Langaa Sparekasse Middelfart Sparekasse N26 Nordoya Sparikassi (Faroe Islands) Rise Flemloese Sparekasse Roende Sparekasse Soenderhaa-Hoersted Sparekasse Sparekassen "Den lille Bikube" Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Djursland Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn Sparekassen Kronjylland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Stadil Sparekasse Suduroyar Sparikassi (Faroe Islands)

Finnland Eika Kredittbank Eika Alliansebanker N26 Oma Säästöpankki

Frankreich Orange Bank

Deutschland Consors Bank Allianz TransferWise

Japan JNB Visa Debit Kansai Mirai Bank Mitsubishi UFJ Debit Resona Bank Saitama Resona Bank Sony Bank Sumitomo Mitsui Card Company (SMCC)

Norwegen N26 Eika Kredittbank Eika Alliansebanker

Polen Bank Millennium N26

Russland Joint Stock Company Surgutneftegasbank Renaissance Credit Commercial Bank LLCBank Globus JSC Bratsky Narodny Bank JSC DALENA BANK, Ltd JSCB "Energobank" Joint Stock Company “Bank DOM.RF” NBD-Bank PJSC Non-bank settlement credit institution Money.Mail.Ru (LLC) PJSC «DONСOMBANK» Prio-Vneshtorgbank (PJSC) SBI BANK LLC Gelöscht: SBI BANK LLC

Slowakei UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spanien Evo Banco Bankinter Bankinter Consumer Finance

Schweden N26

Schweiz N26

Vereinigtes Königreich Curve 1 Ltd. Fineco Bank Tandem Bank Limited

Ukraine JSB Ukrgasbank JSC Procredit Bank JSC ACCENT-BANK



Vor allem in Dänemark sind von nun an zahlreiche neue Banken bereit für Google Pay, unser nördlicher Nachbar hat die größte Menge an Neuzugängen zu verzeichnen. Mit dabei sind auch die dortigen Sparkassen, was die Liste insbesondere verlängert, da die Sparkassen – ähnlich wie in Deutschland – lokale Geschäftsgebiete haben, die unter einem Dachverband versammelt sind. Zusätzlich ist in Dänemark neben weiteren privat geführten Banken auch N26 nun mit dabei.

Wichtig: Nur weil eure Bank eventuell neu in der Liste auftaucht, heißt das nicht, dass ihr Google Pay nutzen könnt. Wichtig ist, welches Kontenmodell und welche Karte unterstützt wird. So können Kunden der Commerzbank zum Beispiel mit ihren Master- und Visa-Karten Google Pay einrichten, nicht jedoch mit der Girokarte. Grundsätzlich sind Kreditkarten noch eher als Girokarten unterstützt. Das gilt aber nicht für alle: Die DKB hat alle ihre ausgegebenen Visa-Karten zu Google Pay zugelassen, außerdem die Miles and More Mastercard, nicht dabei sind aber die Spezialkarten, wie die Hilton Honors Kreditkarte oder die Porsche/BMW/Mini Kreditkarte. Detailliertere Infos findet ihr auf dem hinterlegten Länder-Link in der obenstehenden Liste.

Kontaktloses Bezahlen ist auch mit Smartwatches möglich. / © Jacob Lund / Shutterstock

Google Pay in Kürze: So funktioniert's

Mit dem Smartphone bezahlen, das Konto auf einem Gerät öffnen, das ständig mit dem Internet verbunden ist. Da ist die Skepsis vorprogrammiert. Google nutzt eine einfache Lösung, um Google Pay sicher zu halten und insbesondere die sensiblen Kontodaten des Nutzers zu schützen. Bezahlt wird bei Google Pay nämlich nicht etwa mit der eigenen Kreditkarte, sondern mit einer virtuellen, die Google in Google Pay generiert. Gebündelt bucht Google am Ende erst vom Nutzerkonto oder dessen Kreditkarte ab. Google streckt die Zahlung also gewissermaßen vor. Nichtsdestotrotz: Um Google Pay nutzen zu können, müsst ihr Google schon eure Zahlungsdaten übermitteln. Allerdings: Google Pay funktioniert auch mit PayPal als hinterlegtem Konto. Hier ist also noch ein weiterer Schritt zwischen dem ersten Zahlungsempfänger, etwa der Kasse im Supermarkt, und dem Konto des Nutzers.