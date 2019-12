Galaxy S10 und Note 10 Lite: Spezifikationen aufgetaucht

Schon seit einigen Wochen begleiten uns die Gerüchte rund um Lite-Versionen der Samsung-Flaggschiffe S10 und Note 10. Die günstigen Versionen der Geräte sollen wohl im Januar erscheinen und jetzt sind auf WinFuture weitere Daten, im Sinne von Spezifikationen, zu den beiden Geräten aufgetaucht.

Galaxy S10 Lite: Das sind die Daten

Das Galaxy S10 Lite besteht vorne aus einem 6,7 Zoll großen Display (Super-AMOLED), auf dem Inhalte in 1.080 x 2.400 Pixeln dargestellt werden. Full-HD+ im 19,5:9-Format also für das abgespecktere S10. Beim Prozessor greift Samsung wohl auch in Europa zu Qualcomm-Ware. Im S10 Lite soll es der Snapdragon 855 richten, also der Prozessor, der 2019 die meisten Flaggschiffe angetrieben hat. Außerdem spuckt der aufgetriebene Datensatz der Kollegen 8 GByte Arbeitsspeicher und mindestens 128 GByte Speicherplatz aus.

Das Galaxy S10 - zur Lite-Version gibt's noch keine BIlder. Vermutlich wird das Modell aber keine Edge-Ränder haben. / © AndroidPIT

Zu den Kameras: Hier soll Samsung auf drei Objektive setzen, vorrangig einem 48-Megaxpiel-Sensor mit f/2.0-Blende und optischem Bildstabilisator. Das klingt schon mehr nach Flaggschiff als nach Lite. Die beiden anderen Objektive beherbergen Ultraweitwinkel- und Makro-Eigenschaften mit 12- und 5-Megapixel-Sensoren. Die Frontkamera ist wieder mit einem Loch ins Display geschnitten und schießt Selfies mit 32Megapixeln.

Dazu baut Samsung in das S10 Lite noch einen 4.500 mAh starken Akku ein, 45 Watt Ladetechnik. Bei der Software wird es auf Android 10 (alias One UI 2.0) hinauslaufen.

Galaxy Note 10 Lite: Das soll drinstecken

Das Samsung Galaxy Note 10 Lite soll hingegen von einem Samsung Exynos 9810 Prozessor angetrieben werden. Dieser war schon das Herzstück im Galaxy S9. Samsung verbaut hier also streng genommen Spitzenklasse – aber schon etwas betagtere. Inhalte stellt auch hier ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit 1.080 x 2.400 Pixeln dar. Im Gehäuse steckt auch hier der S Pen, technisch gesehen das identische Modell, das wir auch aus Note 10 und Note 10+ kennen, mit Bluetooth, Qi und 4.096 Druckstufen.

Das Note 10 Lite ist mit 6 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte Speicher grundausgestattet. Bei den Kameras finden wir drei Objektive auf der Rückseite – allesamt mit 12-Megapixel-Sensoren, aber drei verschiedenen Einsatzgebieten (Standard, Ultraweitwinkel, Tele) – und eine 32-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite für Selfies.

Wie das S10 Lite, bietet auch das Note 10 Lite einen 4.500 mAh fassenden Akku, Schnellladung ist hier aber nur mit 25 Watt möglich. Kabelloses Laden (Qi) soll allerdings nicht möglich sein. Das Note 10 soll außerdem wieder mit Klinkenstecker erscheinen.

Zuletzt sind auch schon BIlder des Geräts aufgetaucht. / © Winfuture

Preise und Verfügbarkeit

Laut WinFuture soll das Note 10 Lite am 10. Januar vorgestellt werden, es gäbe keinen Grund, warum das Datum nicht auch auf das S10 Lite zutreffen sollte. Selbst Preise sind bereits genannt. Das Note 10 Lite ist dank etwas abgespeckterer Technik – etwa bei Prozessor, Speicher, Kamera und Akku – günstiger als das S10 Lite. Das Note 10 Lite kostet demnach 609 Euro (UVP), das S10 Lite ist mit 680 Euro (UVP) ein Stück teurer.