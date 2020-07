Gewinner und Verlierer: iPhone-Reparatur für alle und tickende Uhren

Irgendwie fühlte sich diese Woche seltsam an. Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ein Orkan, der aus nördlicher Richtung auf uns zueilt. Wir alle hoffen, dass OnePlus’ angekündigter Nord-Sturm nicht als laues Launch-Lüftchen endet und warten gespannt auf die kommende Woche. Dann ist da noch die Vorstellung des güldenen Hoffnungsträgers aus Süd-Korea. Mit einem kleinen Teaser-Film hatte Samsung in der vergangenen Woche das Design des Galaxy Note 20 bestätigt. Meine lieben Kollegen und ich sind uns einig, dass dieses Flaggschiff hyper-sexy wird. Ist aber Geschmacksache, na klar!

Gewinner der Woche: Apple und unser Recht auf Reparatur

Apple-Hater, sorry! Ab sofort habt Ihr einen Grund weniger, Euch über den Konzern aus Cupertino aufzuregen, ätsch! Viel zu lange hatte Apple daran festgehalten, Original-Ersatzteile für seine Produkte nur an zertifizierte Partner auszuliefern. Unser Recht auf Reparatur wurde somit nicht nur eingeschränkt. Auch freie Werkstätten mussten sich Originalteile für Apple-Produkte über Umwege besorgen oder verbauten alternative Teile.

Problem: Diese Bauteile sind oft von minderwertiger Qualität. Ich erinnere mich nur zu gut daran, dass ich mein iPhone X damals nach Hamburg zu einem Reparatur-Service geschickt hatte, der angeblich Original-Teile verbaut, um mein Display zu tauschen. Zwei Monate später löste sich das Display aus dem Gehäuse und wies seltsame Flecken auf. Check bei Apple ergab: Alles, aber kein Original-Bauteil. Bezahlt habe ich trotzdem viel.

Diese ärgerlichen Situationen könnten endlich der Vergangenheit angehören, denn freie Werkstätten sollen genau wie Apples zertifizierte Partner zugriff auf Originalteile erhalten – zu den selben Konditionen. Sie müssen allerdings vertraglich versichern, dass sie für die Reparaturen qualifiziert sind. Apple behält sich das Recht vor, die Werkstätten zu überprüfen.

Puh, da hat Apple aber gerade noch mal die Kurve gekriegt in dieser Woche. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass die Gerüchte um Apple und Samsung sich bestätigen. Denn dann hätten wir diese Headline gehabt: Gewinner und Verlierer: Apple und Samsung und die Ladegerät-Lapalie. Boom. Lapalie? Haben wir nicht diese Woche noch getitelt, dass Samsung und Apple uns "verarschen"? Stimmt schon, aber ich habe nach Antoines Artikel noch mal darüber nachgedacht und komme zu dem Schluss, dass wir uns genauso an fehlende Lagegeräte gewöhnen werden, wie an dicke Notches, fehlende Home-Buttons und gestrichene Klinkenstecker. Es wird ein paar Wochen oder Monate gejammert, dann ziehen sämtliche Smartphone-Hersteller mit und es wird zur Normalität. So ist es doch immer.

Künftig können freie Werkstätten auf Originalteile von Apple zugreifen. / © iDoc

Verlierer der Woche: TikTok, TikTok … ist deine Zeit schon abgelaufen?

Ich bin vermutlich zu alt für das vielgehypte Soziale Netzwerk. Snapchat ist der letzte Trend, den ich mitgegangen bin und ich muss sagen, dass ich schon viel mitmache und installiere und ausprobiere. TikTok habe ich allerdings nie angerührt. Hauptgründe sind die umstrittene Sicherheit und die fragwürdigen diskriminierenden Algorithmen, die den Content filtern. Wie dem auch sei – es kann sein, dass TikToks Zeit nun abgelaufen ist.

In dieser Woche titelten viele Medien über den Video-Dienst, der immer wieder in der Kritik steht. Diesmal ist es ernst. Die indische Regierung hat TikTok nebst 58 anderen Apps aus China verboten. Das ist deshalb dramatisch für den Dienst, da von weltweit 500 Millionen Nutzern allein 120 Millionen in Indien leben.

Als Grund nennt die indische Regierung Sicherheitsbedenken. So habe das indische Informationstechnologieministerium Berichte erhalten, wonach Nutzerdaten auf Server außerhalb des Landes übertragen wurden. Die gesperrten Apps seien in Aktivitäten verwickelt, die schädlich für Indiens Verteidigung, nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung sein könnten.

Steht das soziale Netzwerk TikTok vor dem Aus? / © BigTunaOnline / Shutterstock

Die Sicherheitsbedenken bei TikTok sind nicht neu, wie ich bereits eingangs erwähnte. Bewiesen ist es nicht, aber der Dienst steht im Verdacht, Nutzerdaten mit der chinesischen Regierung zu teilen. In den USA mussten die Macher von TikTok, Bytedance, bereits eine Millionenstrafe zahlen, da auch Nutzerdaten von Minderjährigen gesammelt wurden. Angesichts der Einnahmen von 17 Milliarden Dollar im Jahr 2019 erscheint diese "Strafe" geradezu lächerlich.

Mittlerweile prüfen die USA ebenfalls ein Verbot der App, und Europa beäugt den Dienst kritisch. So teilt die Pressestelle des Bundesbeauftragten für Datenschutz in Deutschland (BfDI) gegenüber dem Focus mit: "Die Datenverarbeitung von TikTok ist Gegenstand der Beratungen auf europäischer Ebene, in den Gremien des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA). Dort wurde auch der Einsatz einer Taskforce hierzu beschlossen." Eine Taskforce! Das klingt mega-wichtig. "Arbeitsgruppe" klingt ja auch eher nach Grundschule. Schauen wir mal, wie viele Zeigerumdrehungen TikTok noch auf der Uhr hat.