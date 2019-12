Gerichtsurteil zu Uber in Deutschland: So geht's nicht weiter

Fahrdienstvermittler Uber hat vor Gericht eine Schlappe einstecken müssen. Das Landgericht Frankfurt hatte bereits vergangene Woche Ubers bisheriges Geschäftsmodelle – wohlgemerkt: in Deutschland – für unzulässig erklärt. Jetzt reagiert Uber mit Veränderungen.

Auch wenn das Urteil mit einem Verbot des Geschäftsmodells harsch klingt, einstellen wird Uber sein Angebot in Deutschland nicht. Es muss allerdings Veränderungen darin geben. Und die lassen Uber näher an das bekannte Taxi-Prinzip rücken. Unter anderem im Mittelpunkt: Die Vermittlung von Fahrten durch Mietwagenfirmen.

Das verändert Uber jetzt

Um den Auflagen des Gerichturteils nachzukommen, muss ein Uber-Fahrer nun nach einem abgeschlossenen Auftrag erst zu seinem "Betriebsstandort" zurückkehren. Erst wenn der Fahrer auf dem Weg ist, wird Uber ihm künftig neue Fahrten vermitteln. Diesen Grundsatz müsse Uber nun vor allem aktiver kontrollieren. Das macht das Unternehmen jetzt – vor allem durch eine Software-Änderung in der Uber-App für Fahrer. Fahrer, die sich nicht an die sogenannte Rückkehrpflicht halten, sollen von Uber künftig ausgeschlossen werden.

Gegen Uber geklagt hatte die "Vereinigung Taxi Deutschland"/ © Spectral-Design / Shutterstock

Ebenfalls ein Aspekt des Urteils ist, dass Uber in Deutschland viel mit Mietwagenfirmen zusammenarbeite. Kein Problem, denkt man sich bei Uber – man vermittle ja nur die Fahrten, wer die dann ausführt ist für Uber selbst erst einmal zweitrangig. Das Gericht entschied jedoch, dass Ubers Deutschland-Geschäft so auch eine Mietwagenkonzession benötige. Ab sofort darf Uber nur noch mit einem Mietwagenunternehmen pro Stadt zusammenarbeiten. Auch hier gibt es eine Software-Änderung in der App. Hier wird dem Kunden nun vor seiner Fahrt bereits angezeigt, welches Unternehmen seine Fahrt übernimmt. Dorn im Auge der Kläger (Vereinigung Taxi Deutschland) war hier insbesondere, dass Uber sich zwar des Fahrzeugmaterials der Mietwagenunternehmens bediene, aber selbst die Preise festlege. Das ginge über eine reine Vermittlung hinaus. Das Gericht gab dem statt.

Konsequenzen für Kunden?

Viel ändert sich für Uber-Kunden jetzt also nicht. Die angesprochenen Auflagen-Erfüllungen sind eher rudimentärer Natur. Möglich ist allerdings, dass sich eine gewohnte Preisstruktur durch die Verschiebung der Kompetenz für das Festlegen der Preise verändert.

Uber folgt, hebt aber den Zeigefinger

Uber zeigt sich angesichts des Gerichtsurteils unbescholten, macht den Eindruck, die Auflagen gerne zu erfüllen. Zwischen den Zeilen hören und lesen wir aber ein Zähneknirschen heraus. Gegenüber der DPA sagt Christoph Weigler, Chef von Uber Deutschland:

Wir sind es gewohnt im Fokus zu stehen, aber es überrascht schon, dass wir offensichtlich der einzige Anbieter sind, von dem eine solche Ausgestaltung des Systems verlangt wird.

Trotz der nun versprochenen und angekündigten Änderungen erwägt Uber weiterhin, gegen das Urteil des LG Frankfurt Berufung einzulegen.