Galaxy S20: 8K-Videos fressen massenhaft Speicherplatz

Mit dem Samsung Galaxy S20 hat Samsung ein beeindruckendes Kamera-Setup auf den Markt gebracht, das für Handy-Fotografen mit 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel-, 12 Megapixel Weitwinkel-Sensor und 64 Megapixel Teleobjektiv samt optischer Bildstabilisierung sehr attraktiv sein dürfte. Doch auch im Video-Bereich greift Samsung den Markt an. Mit dem Samsung Galaxy S20, dem Galaxy S20+ und dem Galaxy S20 Ultra soll die Aufnahme von Clips in 8K-Auflösung möglich sein.

Obwohl 8K-Fernseher gerade erst den Markt erreichen und es noch Jahre dauern wird, bis diese für die breite Masse erschwinglich sein werden, prescht der südkoreanische Hersteller mit einer 8K-Videofunktion vor, und setzt ein Zeichen in Sachen technologischem Fortschritt bei Smartphones. Doch nicht nur die fehlenden Abspielgeräte – selbst das Display des Galaxy S20 kann kein 8K wiedergeben – lassen das Feature etwas hilflos aussehen. Auch die Tatsache, dass Samsung den internen Speicher nicht an die Ansprüche von 8K-Dateien angepasst hat, lässt beim Nutzer wohl Fragen offen. So hat “The Verge” gestern berichtet, dass pro Video-Minute mit 8K-Auflösung satte 600 MB Speicher benötigt werden. Bei einem fünfminütigen Clip sind das bereits 3 GB Speicherplatz, die beansprucht werden.

Doch das ist wohl erst Mal nicht möglich. Die Aufnahmezeit bei 8K-Videos ist systemseitig auf eine Minute begrenzt, wie "SamMobile" berichtet. Zudem seien bei 8K-Clips nur 24 Bilder pro Sekunde (fps) statt 30 oder 60 fps möglich; die Bildstabilisierung soll ebenfalls nicht greifen. Überprüfen konnten wir die Angaben bisher nicht, da uns die Geräte noch nicht für den ausführlichen Test vorliegen. Es ist durchaus möglich, dass Samsung beim Launch Geräte zur Verfügung gestellt hat, die nicht der Version entsprechen, die im Handel erhältlich sein wird.

100-facher Zoom – das S20 Ultra erlaubt tiefe Einblicke. / © AndroidPIT

Warum Samsung trotz speicherhungriger 8K-Videofunktion das Samsung Galaxy S20 (4G) nur mit 128 GB Speicherplatz auf den Markt bringt, ist nicht nachvollziehbar. Einzig die 5G-Version bietet wahlweise 512 GB Speicher. Hierzulande werden wohl kaum Kauf-Interessenten zur teureren 5G-Version greifen. Einzig das Samsung Galaxy S20 Ultra ist als Top-Flaggschiff mit den Speichergrößen 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich und würde in der größten Variante zusätzlich Platz für Speicherkarten bis 1 TB bieten – Genügend Platz für 8K-Videos.

Wir konnten uns bereits im Hands-On zum Galaxy S20+ ein Bild vom neuen Samsung-Flaggschiff machen. Auch das Galaxy S20 Ultra konnten wir bereits begutachten.