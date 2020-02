Spionage-Vorwürfe: Huawei nimmt offiziell Stellung

Kaum etwas ist uns heiliger als unsere Privatsphäre. Das gilt nicht nur für das Surfen im Internet, sondern ebenfalls für normale Telefongespräche. Glaubt man den neuerlichen Behauptungen der US-Regierung, so soll Huawei diese Privatsphäre immens verletzt und durch eine „Hintertür“ auf unsere vertraulichen Daten zugegriffen haben. Huawei bestreitet dies vehement.

Wall Street Journal macht Meinung der US-Regierung öffentlich...

Anstoß für den neuen Streit zwischen Huawei und der US-Regierung gab ein Bericht des Wall Street Journals. Dieses gab an, dass Huawei US-Beamten zufolge „Hintertüren“ in Hardware nutzen würde, um so auf Mobilfunknetze auf der ganzen Welt zuzugreifen. Methoden, die eigentlich nur der Strafverfolgung offen stehen. Folgt man den Aussagen der US-Beamten, die das Wall Street Journal in seinem Artikel wiedergibt, hatte Huawei diese Möglichkeiten bereits seit Jahrzehnten.

Weiterhin gab das Magazin folgendes Zitat des nationalen Sicherheitsberaters Robert O‘Brien wieder:

„Wir haben Beweise, dass Huawei insgeheim die Möglichkeit hat, auf sensible und persönliche Informationen in den von ihm verwalteten und weltweit verkauften Systemen zuzugreifen.“ Robert O‘Brien

Genaue Details, beispielsweise zu betroffenen Ländern, wurden von den US-Beamten allerdings nicht bekannt gegeben. Laut ihnen sei das Problem aber erstmals mit der Ausrüstung auf 4G aufgetreten. Nicht nur in den USA sorgen diese Vorwürfe für Konsequenzen. Innerhalb der EU wurden Empfehlungen ausgesprochen, auf Huawei als Ausrüster zu verzichten. So hat beispielsweise das britische Unternehmen Vodafone angekündigt, die Huawei-Komponenten im Ausbau von 5G-Netzwerken wieder zu entfernen. Kostenpunkt: rund 200 Millionen Euro.

...und Huawei reagiert mit einer Stellungnahme

Nach den neuesten Vorwürfen der USA konnte das chinesische Unternehmen wohl auch nicht anders, als auf die Anschuldigungen zu reagieren. In einer Pressemitteilung äußerte sich Huawei zu den Vorwürfen. Das Unternehmen gibt an, dass es, ebenso wie jeder andere Anbieter, dazu verpflichtet sei, sich an die bestehenden Abhörstandards (3GPP-Standard TS 33.107 für 3G-Netzwerke, TS33.128 für 5G-Netzwerke) zu halten. Weiterhin gibt Huawei an, dass sowohl die tatsächliche Verwaltung als auch die Nutzung der rechtmäßigen Abhörschnittstellen nur von zwei Instanzen ausgeführt werde: den Netzbetreibern und den zuständigen Behörden.

Daneben erklärt Huawei, dass der Zugang zu den Schnittstellen über Drittsysteme laufe, die unter einer dauerhaften Kontrolle durch den Netzbetreiber stehen sollen. Diese Drittsysteme stammten demnach nicht von Huawei, sondern würden von anderen Zulieferern gestellt.

„Die Behauptung der USA, Huawei habe technische Schnittstellen zur rechtmäßigen Überwachung genutzt, sind nichts weiter als der Versuch einer Verschleierung – sie widersprechen jeglicher allgemein akzeptierter Logik im Bereich der Cybersicherheit“.

Weiterhin verweist das Unternehmen auf die hohen Sicherheitsstandards, die im Bezug auf die Schnittstellen bestehen. Da das Unternehmen selbst nur Ausrüstungen liefern würde, habe es keine Möglichkeit auf Kunden-Netzwerke zuzugreifen, ohne deren Einwilligung zu bekommen. Daneben käme es ebenfalls nicht an den Sicherheitssystemen vorbei, um unerkannt an die Netzwerkdaten zu gelangen, erklärt Huawei und beendet seine Pressmitteilung mit dem Hinweis, dass sowohl die Cybersicherheit als auch die Privatsphäre der Nutzer für das Unternehmen höchste Priorität einnehmen.

„Wir sind sehr empört darüber, dass die US-Regierung keine Anstrengungen gescheut hat, Huawei durch angebliche Cybersicherheitsprobleme zu stigmatisieren.“

Nackenschläge gehen für Huawei weiter

Bald könnten den Anschuldigen finanzielle Konsequenzen folgen. Berichten zufolge soll sich nun auch das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten nicht mehr gänzlich gegen weitere Sanktion gegen Huawei stellen.

Dieses war zunächst eingeschritten, als das US-Handelsministerium vergangenen Monat weitere Einschränkungen beschließen wollte, die Huawei die Komponenten-Beschaffung für seine Produkte noch weiter erschweren sollte. Der Grund für den Einspruch gegen die Einschränkungen lagen in der Angst begründet, dass Huawei auf diese Weise noch unabhängiger von der US-Technologie agieren könne. Daneben hätten weitere ausländische Hersteller ermutigt werden können, ebenfalls Alternativen zu suchen.

Laut Politico hat das Verteidigungsministerium diese Meinung wohl aufgegeben. Stattdessen will es nun die Einschränkungen unterstützen. Auf diese Weise würden weitere Schlupflöcher geschlossen, die bisher noch von einigen US-Firmen genutzt wurden, um die Zusammenarbeit mit Huawei fortzusetzen.

Die Beamten beider Ministerien werden sich noch in dieser Woche treffen, um die genauen Regeln zu erörtern. Am 28. Februar soll daneben ein Treffen zwischen den Sekretären der Handels-, Verteidigungs- und Finanzministerien geplant sein.