Kein Fußball im TV: Das sind die besten Apps zum Kicken auf dem Handy

Multi-Core-Prozessoren, großzügiger Arbeitsspeicher, High-Definition-Displays - die heutige technische Ausstattung von Smartphones erlaubt es, immer anspruchsvollere Spiele zu spielen. Davon gibt es im Play Store einige. Hier ist unsere Auswahl der besten Fußballspiele für Android, damit Ihr Euch während der Zwangspause aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht all zu sehr langweilt.

PES Pro Evolution Soccer PES ist der größte Rivale des bekannten FIFA-Spiels. Die 2020er Ausgabe der App erschien im vergangenen Herbst und ist bei Fans des Genres sehr beliebt. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass das Spiel besser ist als FIFA, zumindest was das Gameplay angeht. Und in diesem Punkt haben sie völlig Recht. Unsere liebsten Android-Spiele Beim ersten Start der App gibt es ein Tutorial, das Euch die grundlegenden Befehle vermittelt. Sobald Ihr diese verinnerlicht habt, könnt Ihr in die faszinierende Welt des Fußballs eintauchen. Es gibt natürlich auch einen Mehrspielermodus. Die Grafiken und Animationen sind großartig, das Gameplay ist ausgezeichnet, der Spaß ist da! App-Version: 4.3.1

App-Größe: 94 MB

Kompatibilität: Android 5.0 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen PES 2020 für Android im Google Play Store herunterladen PES 2020 für iOS im App Store herunterladen

FIFA Fußball: Der Schlüssel zum Erfolg Es ist unmöglich, diesen Titel nicht in eine Liste der besten Fußball-Apps fürs Smartphone aufzunehmen. Dieses Spiel ist die Referenz, wenn es um Fußball-Games für Android geht. Theoretisch richtet sich das Spiel an alle Nutzer - egal ob Ihr Fußballexperten seid oder nicht. Doch in der Praxis ist es besser, sich gut in der Welt des runden Leders auszukennen, um hier Erfolg zu haben. Für ein strategisch kluges Spiel müsst Ihr das perfekte Team bilden, und Zeit sowie - wie bei den meisten Spielen von Electronic Arts - auch etwas Geld investieren. Ihr könnt Herausforderungen annehmen und auch an Meisterschaften teilnehmen. Wettbewerbs- und Fußballfans finden in diesem Spiel zweifellos ihr Glück.

In FIFA findet Ihr auch die meisten großen Ligen, darunter natürlich die Bundesliga. Es gibt gut 650 verschiedene Mannschaften - da bleiben kaum Wünsche übrig. Dennoch gibt es einen negativen Punkt, denn Ihr braucht zum Spielen zwingend eine aktive Internetverbindung. App-Version: 13.1.04

App-Größe: 81 MB

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Fifa Fußball für Android im Play Store herunterladen Fifa Fußball für iOS im App Store herunterladen Head Football: Fußball und Spaß im Comic Style Head Soccer ist ein 2D-Spiel, bei dem Ihr gegeneinander spielt. Tritte, Spezialschüsse, Sprünge - alles geht, um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Head Soccer ist wahrscheinlich eines der lustigsten Spiele im Play Store und existiert unter anderem für die spanische Fußballliga und die Champions League.

App-Version: 6.0.1

App-Größe: 84 MByte

Kompatibilität: Android 5.0 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Head Football für Android im Play Store herunterladen Head Ball 2 für iOS im App Store herunterladen Top Eleven 2020 - Fußballmanager: mehr als nur Fußball Wenn Ihr Fußball lieber kommentiert, als selber zu rennen und Euren Kopf lieber benutzt, als Eure Beine, dann ist dieses hier das Spiel für Euch. In Top Eleven müsst Ihr ein eigenes Team aufbauen und managen. Dabei tretet Ihr gegen Hunderte von anderen Online-Spielern an. Hier müsst Ihr Euch auf Eure taktischen Fähigkeiten verlassen, denn Ihr nehmt nicht selbst am Spiel teil. Wie es bei Trainern ist, wartet Ihr auf der Bank und beobachtet, ob Eure Strategie aufgeht.

App-Version: 9.7

App-Größe: 95 MB (variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Top Eleven 2020 für Android im Play Store herunterladen Top Eleven 2020 für iOS im App Store herunterladen Soccer Manager 2020 Der Soccer Manager hat einen ähnliches Konzept wie Top Eleven: Wählt einen Club und bringt ihn zum Sieg! Die Benutzeroberfläche ist einfach gehalten. Außerdem sind viele Vereine aus verschiedenen Ländern verfügbar. Es macht Spaß, Soccer Manager regelmäßig zu spielen. Es liegt definitiv an Euch, einen kühlen Kopf zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen: Welcher Spieler soll in die Startelf oder ausgewechselt werden? Welche Taktiken sind anzuwenden? Schon eine falsche Entscheidung kann eine Reihe von Problemen auslösen. Deshalb ist es wichtig, sorgfältig nachzudenken, bevor Ihr handelt. Das anspruchsvolle Game eignet sich deshalb auch hauptsächlich für diejenigen unter Euch, die sich in der Fußballwelt auskennen und mit den Teams und Spielern vertraut sind.

App-Version: 1.1.10

App-Größe: Variiert je nach Gerät

Kompatibilität: Android 5.0 oder höher

Kosten: Kostenlos mit In-App-Käufen Soccer Manager 2020 für Android im Play Store herunterladen iOS-Nutzer gehen leider leer aus. Für Euch haben wir den Fußball-Manager "Goal One" für iOS als kostenlose Alternative in der Empfehlung. Dream League Soccer 20: Schöne Grafik Dream League Soccer (DLS) ist ein kostenloses Spiel ohne Werbung und mit schöner Grafik und exzellentem Gameplay. Was braucht es sonst noch? Das Spiel ist sehr realistisch und ermöglicht es Euch, ein eigenes Team aufzubauen, um so viele Ligen wie möglich zu gewinnen. Bemerkenswert ist auch der tolle Soundtrack. DLS eignet sich besonders für Fußball-Neulinge, da in den Bewertungen immer wieder davon die Rede ist, dass das Spiel für eingefleischte Fans zu einfach wäre.

App-Version: 7.22

App-Größe: 322 MB

Kompatibilität: Android 5.0 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Dream League Soccer 2020 für Android im Play Store herunterladen Dream League Soccer 2020 für iOS im App Store herunterladen Final Kick: Elfer im Multiplayer Das Geniale an diesem Spiel ist seine Einfachheit: Alles, was Ihr hier tun müsst, ist Elfmeter zu schießen. Wenn das nicht aufregend genug klingt, wartet, bis Ihr es gespielt habt. Denn das Spiel macht süchtig! In Final Kick könnt Ihr gegen Freunde im Multiplayer-Modus spielen und versuchen, den Torhüter zu täuschen, um den Ball im Netz unterzubringen.

App-Version: 9.0.18

App-Größe: 48 MB

Kompatibilität: Android 5.0 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Final Kick für Android im Play Store herunterladen Final Kick für iOS im App Store herunterladen Score! Hero: Konzentration auf die Action Habt Ihr jemals davon geträumt weltberühmte, entscheidende Tore selbst zu schießen? Genau das ermöglicht Euch das originelle Konzept von Score! Hero. Mit dem Finger könnt Ihr die berühmtesten Tore selbst schießen. Und all das in einer Atmosphäre, die an Angry Birds erinnert. Ein lustiges und spannendes Spiel, das sowohl Fußballfanatiker, als auch Gelegenheitsspieler anspricht.

App-Version: 2.40

App-Größe: 95 MB

Kompatibilität: Android 4.4 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Score! Hero für Android im Play Store herunterladen Score! Hero für iOS im Ap Store herunterladen Soccer Stars: eine Mischung aus Air-Hockey und Fußball Mit diesem Spiel könnt Ihr in eine Vintage-Welt eintauchen. Soccer Stars ist einfach, macht aber Spaß und lässt Euch gegen andere Online-Spieler antreten. Das Ziel dabei: Zwei Tore mehr als Euer Gegner zu erzielen. Das Spiel katapultiert Euch zurück in Eure Kindheit. Oder, wenn Ihr zu jung für Air-Hockey seid, zeigt Euch, was wir damals gespielt haben. Soccer Stars lässt Eure Kindheit neu aufleben. / © ANDROIDPIT App-Version: 4.6.0

App-Größe: 54 MB

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: kostenlos mit In-App-Käufen Soccer Stars für Android im Google Play Store herunterladen Soccer Stars für iOS im App Store herunterladen BIG WIN Soccer: Das Fußball-Kartenspiel Werdet Trainer einer Fußballmannschaft, verbessert die Fähigkeiten Eurer Spieler und führt Eure Mannschaft zum Sieg. Das besondere an diesem Fußballspiel: Big Win Soccer setzt auf ein intelligentes Kartensystem.