Aktuelles Handy unter 100 Euro: Das Moto e6s ist da

Nachdem Motorola bereits in der vergangenen Woche mit dem Moto G8 ein Mittelklassehandy im Preisbereich unter 200 Euro vorgestellt hat, kommt nun das neue Smartphone der Einsteigerklasse. Dem neuen Low-Budget-Handy von Motorola sieht man seine Klassenzugehörigkeit dabei schon recht gutan: Ein Kunststoffgehäuse sowie breitere Bildschirmränder sind in dem Preisbereich keine Seltenheit. Trotzdem haben sich die Designer um eine ansprechende und moderne Optik bemüht. Bei beiden Farbversionen (Blau und Rot) kommt ein ansehnlicher Farbverlauf auf der Rückseite zum Einsatz, der auch heute noch bei vielen Smartphone-Modellen zu finden ist. Auf der oberen Mitte der Gehäuserückseite befindet sich der für Moto-Smartphones charakteristische Fingerabdrucksensor mit aufgedrucktem »M«. Gleich daneben sitzt die Dual-Kamera im Triple-Kamera-Design. Wobei hier der LED-Blitz hervorgehoben wird.

An der Front sehen wir ein Display im Teardrop-Notch-Design. Es bietet mit 1.560 x 720 Pixeln eine HD+-Auflösung. Das LC-Display kommt mit einer Bildschirmdiagonalen von 6,1 Zoll, wie man auf den Bildern bereits sieht, ist vor allem der untere Rand extrem breit – das spiegelt sich in der Screen-to-Body-Ratio von 87,5 Prozent wieder.

Als Prozessor verbaut Motorola den Mediatek Helio P22 mit 2,9 GHz Octa-Core-ARM-Cortex-A53. Bescheidene 2 GB Arbeitsspeicher kommen für diverse Prozesse zum Einsatz. Der interne Speicher ist ebenfalls eher gering: 32 GB gibt’s ab Werk, dafür lässt sich das Smartphone um bis zu 256 GB erweitern. Der Akku kommt mit 3.000 mAh und lässt sich per 5-Watt-Ladegerät über den verbauten Micro-USB-Port (USB 2.0) aufladen.

Die rote Version des Moto e6s kommt mit pinkem Farbverlauf. / © Lenovo / Motorola

Handy unter 100 Euro: Die Kamera

Für unter 100 Euro dürft Ihr keine High-End-Kamera erwarten. Das Moto e6s bietet eine 13-Megapixel-PDAF-Sensor mit f/2.2-Blende und einem nicht nähere spezifizierten Tiefensensor für Porträt-Effekte. Videoaufnahmen sind hier in Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. An der Front bietet das Moto e6s eine 5 Megapixel Kamera mit f/2.2-Blende. Auch hier sollen Unschärfe-Effekte möglich sein, die allerdings ausschließlich softwareseitig ins Motiv eingerechnet werden.

Weitere Ausstattung

Neben dem Micro-USB-Port steht Euch ein 3,5 mm Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer zur Verfügung – Der Google Assistant ist vorinstalliert. Ihr habt außerdem Zugriff zu Googles smarter Bilderkennungssoftware Lens. Außerdem ist das Moto e6s ein echtes Dual-SIM-Handy und fasst nicht nur zwei SIM-Karten, sondern zusätzlich auch die Speichererweiterung in Form einer Mico-SD-Karte. Euch stehen also drei Karten-Slots zur Verfügung.

Moto e6s: Verfügbarkeit und Preis

Das neue Einsteiger-Smartphone wird zu einer UVP von 99 Euro auf den Markt kommen und dürfte damit zahlreiche Interessenten anlocken. Wir finden die Technik zu dem Preis solide. Dual-SIM-Funktionalität, der Akku und die mögliche Speichererweiterung von bis zu 256 GB machen das Smartphone zu einem interessanten Gerät in seinem Preissegment. Das Moto e6s soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Türkisblau und Rot in Deutschland erhältlich sein.