Noten lesen, eigene Songs schreiben: Die besten Lern-Apps zum Musizieren

Das erste eigene Gitarren-Solo spielen oder steht Euch mehr der Sinn danach, ordentlich in die Klaviertasten zu hauen? Egal nach welchem Musikinstrument Euch der Sinn steht – ohne Lernen klappt auch hier nichts. Wer sich die Zeit zur Musikschule sparen möchte, kann heutzutage auf Apps, Online-Musikschulen oder YouTube-Kurse zugreifen. Wir stellen Euch hier einige vor.

Violin- oder Bass-Schlüssel: Notenlesen für Unterwegs

Vor dem Spaß kommt die Arbeit. Das gilt leider auch bei Instrumenten. Wer sein Instrument also nicht nur per Gehör spielen will, der sollte sich vorab mit Noten und Notenschlüsseln beschäftigt haben. Eine Hilfe bietet die App "Complete Music Reading Trainer", mit der Ihr auf umfangreiche Weise Euer Notenlesen verbessern könnt. Die App bietet Euch neben allen sieben Notenschlüsseln ebenfalls die Möglichkeit, die Noten auf unterschiedlichen Wegen einzugeben. So nutzt Ihr beispielsweise eine virtuelle Klaviertastatur oder Ihr spielt den abgefragten Ton per Mikrofon direkt von Eurem Instrument ab. Besonders praktisch: Ihr könnt selbst auswählen, welches Kapitel und welche Notenschlüssel für Euer Instrument sinnvoll sind. Daneben sind die einzelnen Kapitel wie ein Videospiel aufgebaut. Habt Ihr bei jeder Übung eines Kapitels drei Sterne gesammelt, habt Ihr das Kapitel erfolgreich beendet.

Wem das sture Lernen zu langweilig ist oder einen anderen Lernzyklus benötigt, der kann hier auch eigene Übungsintervalle festlegen. Daneben könnt Ihr ebenfalls personalisierte Trainigseinheiten erstellen. Eine Eigenschaft, die ich besonders angenehm finde, weil sich die Übungseinheiten dann meiner Geschwindigkeit und meinem Lernerfolg anpassen. Einziges Manko an dieser App: Sie ist leider nur auf englisch verfügbar.

Ihr entscheidet, wie Ihr Euer Notenlesen in der "Music-Reading"-App verbessert. / © Binary Guilt Software

Wichtigstes in Kürze:

Aktualisiert: 21. Februar 2020

Aktuelle Version: 1.17-1648

Größe: 28 MB

Android-Version: 4.1 oder höher

Preis: für die Vollversion einmalig 3,49 Euro

Hier könnt Ihr Euch die "Notenlesen"-App für Android herunterladen

Leider haben wir die App nicht im App Store gefunden. Als Alternative könnt Ihr aber einmal in diese "Noten lesen"-App für iOS reinschauen. Gefordert wird eine iOS-Version von 9.0 oder höher und der Preis liegt ebenfalls bei 3,49 Euro.

Spielen ohne Noten: Perfect Ear – Gehörtraining

Ein gewisses Tongefühl ist sowohl für Musik-Anfänger als auch für Instrumenten-Profis unablässig und das ganz egal, ob Ihr nach Noten spielt oder lieber nach Gehör. Denn wenn Rythmus und Noten nicht stimmen, klingt das Lied ganz schnell ziemlich schräg. Daneben fällt Euch das Stimmen Eurer Gitarre schnell leichter, wenn Ihr Euer Gehör geschult habt. Trainieren könnt Ihr mit verschiedenen Apps. Eine davon ist die "Perfect Ear – Gehör-Trainer"- App. Diese bietet Euch neben praktischen Übungen, wie beispielsweise der Bestimmung von Tonleitern oder Intervallübungen, ebenfalls Theorie-Schriften zu Dreiklängen und anderen Themenbereichen an.

Wer sich unsicher beim Takt ist oder das Griffbrett der Gitarre noch nicht ganz durchschaut hat, der kann in der App ebenfalls das Rhytmusklopfen üben oder den App-eigenen Griffbrett-Trainer nutzen. Laut App könnt Ihr die Übungen sowohl für Klavier als auch Gitarre nutzen.

Neben praktischen Übungen stehen Euch bei der "Perfect Ear"-App Theorie-Artikel zur Verfügung. / © Crazy Ootka Software AB

Wichtigstes in Kürze:

Aktualisiert: 8. März 2020

Aktuelle Version: 3.8.34

Größe: 5,9 MB

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: 11.0 oder höher

Preis: 0,99 Euro – 3,99 Euro pro In-App-Kauf

Hier könnt Ihr Euch die "Perfect Ear"-App für Android herunterladen

Hier könnt Ihr Euch die "Perfect Ear"-App für iOS herunterladen

Musik vom Blatt: Die Maestro-App

Wollt Ihr Euer neues Wissen und Fähigkeiten in der Praxis testen, solltet Ihr die passenden Noten parat haben. Die App "Maestro – Musik Komponist" gibt Euch die Möglichkeiten Eure eigenen Musikstücke zu schreiben oder aber Kopien von schlecht leserlichen Notenblättern zu erstellen. Verschiedene Anwendungsfunktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit Notenschlüssel, Vorzeichen oder Taktangaben zu verändern, sollen Euch dabei helfen, Euer Musikstück nach Euren wünschen zu gestalten.

Praktisch an dieser App ist, dass Ihr die Komposition nicht nur abspielen, sondern darüber hinaus auch auf vielfältiger Weise exportieren könnt. Neben der Ausgabe als JPG-, PDF- oder PNG-Datei, könnt Ihr die Musik beispielsweise auch als MIDI oder MP3 ausgeben lassen. So habt Ihr die Noten, die Ihr spielen wollt, immer bei Euch.