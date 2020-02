Disney+: Startet der neue Streaming-Dienst ohne Fire TV?

Das berichtet "heise" und beruft sich dabei auf eine Liste zu kompatiblen Disney+-Geräten, die der Dienst auf seiner Webseite veröffentlicht hatte. Demnach sind alle gängigen Streaming-Geräte vertreten, darunter Google Chromecast, Apple TV aber auch die Playstation 4 sowie Microsofts Xbox One. Amazons Fire TV Stick wird nicht aufgezählt. Wie heise berichtet, habe Disney in der Vergangenheit bereits zum US-Start des Streaming-Dienstes Verhandlungen mit Amazon führen müssen, die sich auf Werbeeinblendungen innerhalb der Fire-TV-Oberfläche bezogen hatten. Dort konnten sich die beiden Unternehmen jedoch einigen – Disney+ ist in den USA auch auf dem Fire TV Stick verfügbar.

Wie es hierzulande mit der Kompatibilität weitergeht, ist fraglich. Amazons Streaming-Stick gehört zu den beliebtesten Mediaplayern; der Ausschluss könnte Disney einige Abonnenten kosten. Dabei hat Disney+ jüngst noch mit einem Frühbucher-Angebot gelockt, das ein Jahresabo zum Preis von 59,99 Euro ermöglicht. Regulär kostet das Jahresabo 69,99 Euro, wobei bei monatlicher Zahlung am Jahresende 83,33 Euro für den Dienst ausgegeben wurden. Besonders bitter: Das Angebot ist seit Anfang dieser Woche verfügbar – zu dem Zeitpunkt listete Disney+ auch Amazons Fire TV noch als kompatibles Streaming-Gerät auf.

Fire TV-Kunden, die das Angebot gebucht haben, können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Das entsprechende Dokument zum Kündigen des Disney+-Abonnements findet Ihr unter dem Link. Nachdem Ihr das Kündigungsformular ausgefüllt habt, müsst Ihr es an die Mail-Adresse senden, die Disney Euch beim Abschluss des Abos in der Bestätigungs-Email mitgeteilt hat.

Bevor Ihr aber das Abo kündigt und damit auch die Angebots-Konditionen verliert, könnt Ihr checken, ob Ihr Disney+ vielleicht auf einem der folgenden Geräte konsumieren wollt:

Internetbrowser

Chrome 75+

Firefox 68+

Internet Explorer 11

Safari 11+

Smartphone und Tablet

Disney+ App für Android (Android 5.0 oder höher)

Disney+ App für iOS (iOS 11 oder höher)

TV

Android-TV-fähige Smart TVs

LG Smart TV mit WebOS 3.0 oder höher (2016 und neuer außer NetCast OS)

Samsung Smart TVs mit Tizen (Keine Orsay-Betriebssysteme)

Set-Top-Boxen

Apple TV (4. Generation oder neuer)

Chromebook

Chromecast

Sony PlayStation 4

Microsoft Xbox One

Wir halten Euch auf dem Laufenden, wie es mit Disney+ und Amazon weitergeht.