Neu im Play Store: Unsere 5 Apps der Woche

Wie jede Woche haben wir uns auch dieses Mal in unserem Büro zusammen gesetzt und darüber gebrütet, welche der neu erschienen Apps aus dem Google Play Store wir diese Woche in unsere Empfehlungen aufnehmen wollen. Viel Spaß mit unseren Highlights!

IQ-Tests sind im Netz weit verbreitet und bringen oft eine Menge interessanter Übungen mit sich. Mit der App namens IQ Test Premium könnt Ihr mit viel Spaß Euer Wissen erweitert. Ja, Ihr hört richtig – ich sagte Spaß! Die App bietet Euch Fragen und Rätsel, die Ihr lösen, und mehr als 30 Übungen, die Ihr ausprobieren könnt. Das Schöne an der App ist, dass die Fragen so vielfältig sind, dass die App nicht zu schnell langweilig wird. Euren IQ könnt Ihr Euch zwar in dieser App ebenfalls anzeigen lassen, allerdings zielt die App darauf ab, dass Ihr Spaß habt. Und mal ehrlich, Spaß am Denken, das ist doch mal eine angenehme Abwechslung!

Habt Ihr die App heruntergeladen, könnt Ihr mit den Aufgaben ein wenig Gehirntraining machen. Vor allem aber unterstützt die App das Lernen Eures Kindes, hilft ihm bei den Hausaufgaben und verbessert so stetig seine Leistungen. Bedenkt aber, dass diese App in englisch ist und Euer Kind für das Verständnis vielleicht noch etwas Hilfe benötigt.

Version: 1.0

Größe: 3,8 MB

App-Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Preis: Kostenlos

Altersstufe: Für jeden geeignet

Skypaper macht aus Euren Fotos Postkarten

Erinnert Ihr Euch noch an das Gefühl von damals, wenn man im Urlaub nach der schönsten Postkarte gesucht hat, um sie an seine Freunde oder Verwandten zu verschicken? Mit der Skypaper-App verwandelt Ihr Eure eigenen Fotos in die beste Postkarte. Habt ihr die App heruntergeladen, könnt Ihr beispielsweise Eure selbst erstellte Foto-Postkarte von Eurem Handy aus an Eure Freunde oder Verwandten schicken. Praktischerweise könnt Ihr bei der App bereits den Druck und den Versandt Eurer Postkarte bestellen. Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro pro Karte.

Skypaper / © Ouest France

Die wichtigsten Daten:

Version: 1.4.8

Größe: 27 MB

App-Kompatibilität: Android 4.4 oder höher

Geschäftsmodell : Kostenlos - beziehungsweise 2 Euro pro versandte Postkarte

Altersstufe: Für jeden geeignet

Reed Remastered

In Reed Remastered seid Ihr eine kleine (recht verpixelte) niedliche Kreatur. Der Auftrag? Die Welt retten! Die Grafik lässt Euch wieder in die Zeit der guten, alten Handheld-Spiele eintauchen und erinnerte mich ein wenig an Mega Man. Um hier durch die Level zu kommen, müsst Ihr Informationswürfel sammeln, Feinden ausweichen und die Welt wieder aufbauen.