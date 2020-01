Beam me up Scotty: Diese Sci-Fi-Android-Spiele machen richtig Laune

Das Weltall, unendlich Weiten – wir befinden uns in einer Welt, die Gegenstand wissenschaftlicher Analysen, philosophischer Diskussionen und narrativer Werke war. Und natürlich auch den Grundstoff für epische Weltraumabenteuer legt (Angefangen von Raumschiff-Schlachten bis hin zum Erforschen fremder Welten). Dank des Play Stores überwindet Ihr die Grenzen der schnöden Welt und erlebt viele weltraumbasierte Spiele (Strategiespiele ebenso wie geheime Galaxie-Rennen). Wir zeigen Euch hier die besten!

Galaxy on Fire 2™ HD Green the Planet: Haucht einem ausgestorbenen Planeten neues Leben ein Wollt Ihr wissen welcher Gedanke mir beim ersten Spielen dieser App durch den Kopf ging? Kann ich Euch sagen: Was zum Teufel? Wie verdammt nochmal soll man das denn spielen? Ich denke, Euch wird es da nicht anders gehen. Green the Planet ist ein Mix aus verpixelten Weltraumabenteuer und galaktischem Farmspiel. Die App bekommt Ihr kostenlos im Google Playstore und verfolgt hier das Ziel, auf einem leblosen Planeten Gras zu züchten. (wer weiß für was – vielleicht für eine galaktische Kuh oder auch nicht). Um das Ziel zu erfüllen, müsst Ihr jedenfalls verschiedene Dinge machen, wie die Energie von Kometen mit einem Zersetzer sammeln und umwandeln oder irgendwelche eigenartigen Objekte von Asteroiden regnen lassen, die über Euren Planeten fliegen. Vergesst dabei aber nicht, Euer Werkzeug immer mehr auszubauen. Nur so könnt Ihr den Prozess beschleunigen. Das Spiel ist komplett beknackt. Ich meine, ehrlich mal: Ihr seht hier wortwörtlich dem Gras beim Wachsen zu. Abschalten kann ich aber auch nicht, denn das Spiel hat was an sich, das meine Aufmerksamkeit fesselt. Vielleicht liegt es an dieser "Good-old-time"-Grafik der 90er Jahre oder der hypnotischen Musik. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur an der Tatsache, dass dieses kranke Spiel eines der originellsten Weltraum-Videospiele für Android auf dem gesamten Play Store ist.

Mein grüner Planet Star Wars: Commander: Wählt selbst, auf welcher Seite Ihr stehen wollt Wenn wir die besten Spiele auflisten wollen, die sich um Weltraumabenteuer drehen, haben wir gar keine andere Wahl: Wir müssen ein Star Wars inspiriertes Spiel mit aufnehmen. Star Wars: Commander ist ein Strategiespiel, bei dem Ihr Euer Basislager baut und Euch mit Euren Truppen in die Schlacht stürzt. Damit Euer Lager größer wird und Ihr optimal vor feindlichen Angriffen geschützt seid, müsst Ihr hier Turm nach Turm und Begrenzmauer nach Begrenzmauer bauen. Ihr seht es sicher schon selbst: Es ist eine Art Clash of Clans, das von Star Wars inspiriert wurde. Das Spiel gibt Euch keine Seite vor. Endscheidet also selbst, ob Ihr auf der Seite des Imperiums oder der Rebellen stehen wollt. Während des Abenteuers sammelt Ihr Münzen und Baumaterialien, mit denen Ihr Eure Truppen ausbildet, Eure (mehr oder weniger) strategisch gebaute Basis verteidigt und auf unterschiedlichen Planeten heroische Schlachten führt. Die wichtigsten Aktionen bekommt Ihr im Tutorial beigebracht, das Euch Schritt für Schritt durch den ersten Level bringt. Die besten Strategiespiele für Android-Smartphones und -Tablets

Star Wars™: Commander Star Trek Trexels II: kommandiert Euer Raumschiff Bei diesem Weltraumabenteuer erlebt Ihr einmal das Enterprise-Universum in Retro-Grafik. In Stark Trexels II taucht Ihr in die unerforschte Galaxie der geheimnisvollen und ausgestorbenen Rasse der Progenitoris ein. Einfach einsteigen und los düsen, ist hier aber nicht drin. Ihr seid für alles was Euer Schiff angeht verantwortlich. Angefangen von den Räumen, die im Inneren des Schiffes sein sollen, bis hin zu den Routen, die Ihr für die verschiedenen Expeditionen nehmen wollt. Klasse finde ich ja, dass man bei diesem Spiel taktisch vorgehen muss und die Crew selbst zusammenstellen kann. Ihr werdet es schon gemerkt haben: Dieses Spiel spielt Ihr nicht einfach so dödelig vor Euch hin. Das Spiel fordert von Euch Konzentration, gutes Wissen und Planung, damit Ihr Euch auf jede Mission richtig einstellt. Damit ist Star Trek Trexels II sowohl Action-, Logik- als auch Strategiespiel. Es hat also alle nötigen Eigenschaften, um Euch über Stunden an das Display zu fesseln. Die besten Adventure-Spiele für Android-Smartphones und -Tablets

Hier könnt Ihr Euch Star Trek Trexels II aus dem Play Store herunterladen. Space Racing 3D: ein Raum-Zeit-Rennen Was hatten wir bis jetzt alles? Epische Schlachten, Farmspiel und Expeditionsabenteuer? Gut, machen wir es rund und packen noch ein futuristisches Anti-Gravitations-Renn-Videospiel mit rein. Habt Ihr als Kind Wipeout gezockt, empfehle ich Euch, diesen Titel hier nicht zu verpassen. Bei Space Racing 3D braucht Ihr nicht die Helden des Steuerknüppels zu sein. Viel wichtiger ist Euer Drang, mal ordentlich Gas zu geben (lieber bei dem Spiel als auf einer 30iger Straße) und Eure Gegner mit Raketen zu vernichten. Bei diesem Spiel wählt Ihr zwischen drei Spielmodi aus: Karriere, Verfolgungsjagd und Überleben. Klingt soweit schon gut, kommt aber noch besser. Euren modifizierten Raumflitzer sucht Ihr Euch natürlich selbst, keine Frage. Danach jagt Ihr ihn über mehr als 40 verschiedene Strecken! Für die Bedienung des Flugzeugs wählt Ihr lediglich die Pfeile an den Seiten des Displays aus und nutzt die virtuellen Knöpfe. Denkbar einfach, nicht wahr? Mit der Tastatur feuert Ihr Raketen ab, aktiviert Eure Schilde und setzt den Turboantrieb in Gang. Ich finde, es ist ein genialer Rennspaß. Denkt Ihr, Ihr kommt über die Stufe 4 hinaus? Die besten Multiplayer-Spiele für Android Rase mit Space Race 3D durch die Galaxien! / © 3DGames / ANDROIDPIT Space Racing 3D - Star Race MARVEL Sturm der Superhelden: ein kosmischer Kampf Findet Ihr Deadpool, Iron Man und den Hulk genauso cool wie ich? Dann ist dieses Spiel mit Sicherheit etwas für Euch. Auch MARVEL Sturm der Superhelden spielt im Weltraum und zeigt, wie es nicht anders zu erwarten ist, Superhelden und Erzfeinde von Marvel. Eure Mission? Stellt ein Siegerteam aus den unterschiedlichen Marvel-Charakteren zusammen und tretet in epischen Schlachten gegen andere an. Auf diese Weise erkämpft Ihr Euch mit Eurem Team den Titel des Marvel-Champions. MARVEL Sturm der Superhelden ist ein geniales Kampfspiel, das Euer Management und Eure strategischen Fähigkeiten testet. Schön ist, dass das Spiel es Euch nicht besonders schwer macht, Euer Siegerteam zusammenzustellen und Eure Champions zu verbessern. Macht Euch also bereit auf die Erforschung neuer Missionskarten und den Erhalt beziehungsbasierter Synergieboni. Alles in Allem ist das Spiel ein gelungenes Abenteuer im Marvel-Stil, das Euch in den Weltraum katapultiert.

Hier könnt Ihr MARVEL Sturm der Superhelden im Play Store herunterladen. Avicii Galaxy: Grafiken und Soundtracks, die man unbedingt sehen muss Dieses Spiel habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und zwar aus einem guten Grund: Avicci Galaxy basiert für mich mehr auf dem Weltraum, als es irgendeines der anderen Spiele tut. Das Spiel hebt sich einfach genial von der breiten Masse ab. Es ist in einem dreidimensionalen und minimalistischen Raum angesiedelt und bietet Euch darüber hinaus ein intuitives Gameplay. Und so gehts: Ihr kommandiert im Spiel ein Raumschiff oder einen einfachen Pfeil. Was von beiden es ist, hängt davon ab, wie viele Punkte Ihr bereits gesammelt habt. Dieses Raumschiff fliegt Ihr durch einen dreieckigen 3D-Raum, wo Ihr Pfeile einsammeln müsst. Welche Farbe die Pfeile haben müssen, wird Euch auf der rechten Seite des Displays angezeigt. Pfeile, die Euch nicht passen, müsst Ihr versuchen zu umfliegen. Gesteuert wird Euer Flieger mit einem einfachen Streichen nach rechts oder links. Je weiter Ihr in diesem Spiel vorankommt, desto mehr Hindernisse werden sich Euch in den Weg stellen. Zum Glück gibt es den Soundtrack (von Aviciis True-Single inspiriert), der Euch mit dem richtigen Rhytmus durch das Spiel führt. Für mich war Avicii Galaxy ein gelungenes Spiel, das die Reflexe schult und wahrscheinlich jeden am Display festhält. Grafikkracher: Die allerschönsten Spiele für Android