Die besten Musik-Player für Android: Musik spielen sie alle, aber...

Musik-Player für Android sind noch immer relevant. Wer MP3- oder FLAC-Kopien seiner nicht-kopiergeschützten CDs auf dem Smartphone anhören will, braucht einen guten Player. Oft ist ein einfacher Musik-Player auf den Smartphones vorinstalliert. Trotzdem gibt es im Play Store mehrere kostenlose und kostenpflichtige Alternativen.

Wir haben uns einige angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass Phonograph der beste Musik-Player für Android ist. Er vereint ein angenehmes Design, eine hervorragende Playlisten-Verwaltung und er bietet Euch sowohl die Sortierung in einer Musik-Bibliothek, als auch das Durchsuchen der Ordner. So habt Ihr die Freiheit, wie Ihr die Musikdateien sortieren wollt.

Phonograph: Der beste Musikplayer für Android

Ab und zu schaue ich auf Reddit vorbei und schaue, was die Leute dort für Apps benutzen. Als ich dann in drei unabhängigen Threads, also hier, da und dort, hintereinander gelesen habe, dass die beste Musik-Player-App für Android Phonograph sein soll, musste ich sie ausprobieren. Schon nach fünf Minuten hatte ich begriffen, warum die Leute auf die App so abfahren.

Phonograph sortiert in der Bibliothek sowie im Dateisystem. / © ANDROIDPIT

Phonograph hat alles, was man von einer Musik-App erwartet. Vor allem ist sie kostenlos, schnell, leicht zu bedienen und perfekt aufgeräumt. Das beste ist: Sie schreibt Euch nicht vor, wie Ihr Eure Musik sortiert. Viele Apps legen eine Bibliothek an und sortieren die Songs anhand der in den Tags gespeicherten Informationen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Deswegen bevorzugen viele Nutzer es, mit Dateiordnern zu arbeiten. Und genau das ist in Phonograph zusätzlich möglich: Die komplette Steuerung ist sowohl in der Bibliothek, als auch in der Ordner-Ansicht vorhanden.

Phonograph gibt Euch eine gute Kontrolle über die Abspielreihenfolge. / © ANDROIDPIT

Da ich von Foobar2000 am Windows-Computer komme, liebe ich eine gute Playlist-Kontrolle. Diese habe ich auch mit Phonograph. Ich kann die Playlist leeren, Tracks austauschen oder die Reihenfolge durcheinanderbringen.

Erstellt eine Playlist, wählt Tracks aus und fügt sie der Playlist hinzu. / © ANDROIDPIT

Zu jedem Titel habe ich ausgiebige Interaktionsmöglichkeiten: zum Eintrag in der Bibliothek springen, Datei löschen, Tags editieren. Phonograph ist mehr als ein Musik-Player: Sie ist eine echte Musik-App, mit der man alle wichtigen Aufgaben zur Verwaltung der Musiksammlung erledigen kann. Ihr könnt sogar aus der App heraus Eure Songs als Klingelton festlegen.

Phonograph liest Track-Infos aus und schreibt Tags. / © ANDROIDPIT

In den Einstellungen könnt Ihr unter anderem festlegen, dass Phonograph in einen stromsparenden AMOLED-Modus geht. So dunkelt sich der Skin an allen nicht-essenziellen Bereichen vollständig ab. Das verleiht dem Player ein finsteres, cooles Aussehen.

Färbt Phonograph finster. Aktiviert die lückenlose Wiedergabe für Konzeptalben. / © ANDROIDPIT

Phonograph ist kostenlos. Die In-App-Käufe dienen lediglich der Diät des Entwicklers. Neue Features bekommt Ihr deswegen nicht.

Füttert den Entwickler von Phonograph. / © ANDROIDPIT

Abschließend ist zu sagen, dass Phonograph nicht alleine durch seinen Funktionsumfang begeistert. Es ist das Gesamtpaket, das überzeugt: Der Entwickler hat Spaß an der Arbeit und lässt dies spürbar ins Produkt einfließen. Der Player entpuppt sich außerdem als ernstzunehmendes Verwaltungs-Tool Eurer Musiksammlung und macht dabei Spaß bei der Bedienung.

Musicolet Musikplayer: Minimalistisch, schnell und mit cleveren Extras

Wer Musik am liebsten lokal im Speicher des Smartphones, oder auf einer Speicherkarte mit sich führt, der wird sicher seine Freude an Musicolet haben. Optisch ist der Player sicher keine Augenweide, aber ein Audioplayer soll hauptsächlich ins Gehör gehen.

Einfach und leicht verständlich: Musicolet Musikplayer. / © AndroidPIT

Es lassen sich insgesamt bis zu 20 parallele Warteschlangen erstellen und Offline-Songtexte kann die App zum Mitsingen ebenfalls präsentieren. Die Navigation ist einfach und das Layout der App ist leicht verständlich. Einige Highlights des Players, wie die Schlummerfunktion, die Möglichkeit jeden Song auch als Klingelton zu verwenden und der Equalizer sind etwas versteckt. In den Einstellungen der App gibt es noch die Möglichkeit eine dunkle Ansicht auszuwählen und einen Homescreen Widget zu erstellen.

Wer also immer seine Lieblingsmusik lokal auf dem Smartphone mit sich trägt, der sollte sich diesen kostenlosen und auch komplett werbefreien Audio-Player auf sein Android-Smartphone installieren.

Poweramp: etablierter, aber teurer Super-Player

Poweramp ist mit über 50 Millionen Play-Store-Downloads einer der am weitesten verbreiteten Musik-Player für Android. Aber seine Aufmachung muss dringend überarbeitet werden. Die Lernkurve ist steil, so dass Anfänger sich mit seiner Oberfläche allmählich vertraut machen müssen.

Poweramp wird mit Material Skin endlich schick. / © AndroidPIT

Nach einer Weile entfaltet er dann sein volles Poztenzial. Schon zu Beginn begeistert er mit sanften Übergängen zwischen den Tracks für nahtlose Wiederhabe. Auch Konzeptalben wie das gute alte Homework von Daft Punk werden intelligent erkannt und lückenlos wiedergegeben. Dagegen können selbst die Player der Streaming-Dienstleister nicht anstinken.

Das Design des Players ist ein wenig altbacken. Aber Skins im Play Store bessern nach. Screenshots habe ich mit dem Material Design Skin angefertigt, der mir in den Kommentaren dieses Artikels empfohlen wurde. Ihr könnt Ihn auch im dunkeln Design verwenden. Den Play Store Link findet Ihr unten.

Weitere populäre Musik-Player für Android

Weitere populäre Musik-Player bieten zusätzliche Features, die Euch bei Phonograph vielleicht fehlen. Darunter zählen die Folgenden, die wir im Schnelldurchlauf erwähnen:

Shuttle: ausgeklügeltes Design und Karaoke-Modus

Shuttle bietet den Zugriff in die Datei-Ansicht erst per In-App-Kauf. In der kostenlosen Variante gibt es lediglich die Bibliothek. Sein Design gefällt durch den Immersive-Mode, der das komplette Display in die Farben des Tracks taucht. Karaoke-Freunde können sich die Embedded Lyrics anzeigen lassen und mitsingen.

VLC: kann auch Videos

Der Videolan Client kann auch Video-Dateien abspielen. Auch VLC erstellt eine Bibliothek. Ihr könnt trotzdem einfach das Dateisystem durchforsten. Die Bedienung ist aber erheblich umständlicher und nicht so aufgeräumt wie bei Phonograph, macht also weniger Spaß.

BlackPlayer: gar nicht so finster

Der BlackPlayer hat mir fast genau so gut gefallen wie Phonograph. Er taucht den Bildschirm wie auch den Shuttle per Immersive Mode komplett in die Farbe des Albums. Außerdem könnt Ihr hier einfacher nach den Lyrics zum Song suchen und sie direkt in der App dem Song hinzufügen. Die Aufmachung der Bibliothek ist gelungen und die Interaktion mit der Playlist ist circa so einfach wie in Phonograph. Es fehlt jedoch der direkte Zugriff auf das Dateisystem, was ihm die Chance auf den Sieg vermasselt.

Dieser Artikel wurde im Mai 2019 überarbeitet. Alte Kommentare können sich auf Passagen beziehen, die nicht mehr im Text vorkommen.