Ego-Shooter: First-Person-Shooter für Android

Ego-Shooter, beziehungsweise First-Person-Shooter, zählen zu den beliebtesten Spielen auf Konsolen und PCs. Auch für Android stehen zahlreiche "Ballerspiele" zur Verfügung. Die besten stellen wir Euch in unserer Liste vor.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Oktober 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, taktische Vorteile PUBG Mobile PUBG kennt Ihr vermutlich alle. Seit einem guten Jahr hat das bekannte Battle-Royale-Spiel auch einen First-Person-Modus. Das Prinzip ist natürlich dasselbe: 100 Spieler landen auf einer Insel, auf der es unzähligen Loot zu finden gibt. Die Spielzone wird mit der Zeit immer kleiner und treibt Euch so immer näher an Eure Gegner. Wer es nicht rechtzeitig in den Kreis schafft, hat leider verloren. Kein Wunder also, dass Google PUBG zum besten Android-Spiel 2018 gekürt hat. PUBG: Tipps und Tricks, um auf der Insel zu überleben

PUBG Mobile Seit Sommer 2019 ist PUBG MOBILE auch in einer Lite-Variante für Mittelklasse-Smartphones erhältlich, das die Zielgruppe des Battle-Royale-Superhits noch weiter vergrößert.

Leider ist die Grafik nicht so gut wie auf der PC-Version für den großen Monitor, erfüllt aber den Zweck, dass das Spiel auch auf Mittelklasse-Smartphones problemlos läuft. Die Bedienung geht gut von der Hand, die meisten Elemente sind sauber in die mobile Welt übersetzt worden. Play-Store-Link

Aktualisiert: August 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja Fortnite Mit der Fortnite-Version für Android habt Ihr das beliebte Battle-Royale-Game immer dabei und könnt so auch unterwegs jeder Zeit eine Spiele-Session einlegen. Natürlich ist das Spielerlebnis auf dem PC aber weiterhin ungeschlagen. Aber es gibt immerhin zahlreiche Gelegenheiten, bei denen man nicht an den PC kommt oder lieber auf dem Balkon sitzend oder im Bett liegend spielen möchte. Fortnite im AndroidPIT-Test Fortnite wird meist Third Person gespielt, ist aber ein Shooter. / © Epic Games Download-Link

Verfügbar seit: August 2018

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja Doom: Der Klassiker Doom ist der Klassiker unter den First-Person-Shootern. Zunächst kam das Spiel im Dezember 1993 für MS-DOS heraus. Die erste mobile Version ist schon 2009 erschienen, seit diesem Jahr gibt es das Spiel auch für Android. Zum Jubiläum ist auch die Erweiterung Thy Flesh Consumed dabei. Für Fans des Klassikers ein Muss. Und wenn Ihr danach noch weiterballern wollte: Doom II gibt es ebenfalls! Doomba lässt Euren Staubsauger-Roboter durch virtuelle Doom-Welten saugen

Play-Store-Link

Aktualisiert: 2018

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: nein Dead Effect 2: Schaurig schön Dead Effect war schon ein sehr guter Ego-Shooter für Android. Dead Effect 2 übertrumpft den Erstling aber so ziemlich in allen Bereichen. So ist die Grafik um einiges hübscher ausgefallen. Besonders die Innenräume und die schaurig schönen Zombies sehen richtig gut aus. Aber das Spiel ist auch umfangreicher. Überall gibt es etwas zu entdecken und einzusammeln. Auch wurde die Anzahl an Waffen, Rüstungen und Gadget-Verbesserungen deutlich aufgestockt.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Feb. 2019

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Nova Legacy: Macht den Aliens den Garaus! Nova Legacy basiert auf dem ersten Teil von Nova, hat aber eine aufgehübschte 3D-Grafik. Ihr müsst hier gegen die feindlichen Streitkräfte der Colonial Administration kämpfen. Vieles hier erinnert an Waffen, die man aus Spielen wie Halo oder Crysis kennt. Wer die Herausforderung mit anderen Spielern sucht, findet hier gleich mehrere Mehrspieler-Arenen. Darunter auch ein Team-Deathmatch. Es gibt aber auch einen Offline-Modus. Ihr könnt zudem verschiedene Boni sammeln, um Eure Ausrüstung zu verbessern.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Dez. 2019

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Blitz Brigade: Multiplayer-Spaß Falls es bald einen Artikel “Die besten Alternativen zu Team Fortress” gibt, steht Blitz Brigade ganz weit oben. Der Ego-Shooter für Android hat sich nicht nur am Grafik-Stil des Valve-Shooters bedient, sondern auch sehr am Gameplay. Folglich tritt man als Spezialist (Soldat, Artillerie, Sanitäter, Scharfschütze, Tarneinheit) in wilden Gefechten gegen mehrere Gegner an und erfüllt bestimmte Missionsziele. Die Multiplayer-Matches spielen sich fast so flott und abwechslungsreich wie bei Team Fortress 2, Pluspunkte sammelt der Titel außerdem noch mit einem sehr umfangreichen Waffenarsenal.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Jun. 2018

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Modern Combat 5: Für Fans von Call of Duty Es sieht aus wie Call of Duty, es bietet das Gameplay wie bei Call of Duty, es ist aber nicht Call of Duty! Auch Modern Combat 5: Blackout für Android hat sich stark beim großen Vorbild bedient, aber deswegen ist der Ego-Shooter für Android-Geräte nicht automatisch schlecht. Vor allem die recht detaillierte Grafik kann sich sehen lassen, nicht allzu viel sollten Fans von First-Person-Shootern hingegen beim Missionsdesign und der Story erwarten. Hier bedrohen mal wieder böse Terroristen die freie Welt und als tapferer Super-Soldat kann man das natürlich nicht zulassen. Der Held zieht also mit einem großen Waffenarsenal in den Kampf und ballert auf alles was sich bewegt. Bei den Aufträgen handelt es sich meist um "gehe dahin und erledige alle"-Missionen, wirklich langweilig wird es einem dabei jedoch nie, außerdem motiviert es durch Erfolge immer neue Verbesserungen freizuschalten. Ebenfalls viel Action gibt es im Multiplayer-Modus.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Feb. 2020

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Hitman Sniper: Für Scharfschützen Agent 47 legte mit Hitman GO schon einen sehr guten Android-Auftritt hin. Mit Hitman Sniper hat Square Enix ein neues Spiel nachgeschoben, bei dem es sich um einen Ego-Shooter handelt. Dabei stehen, wie es der Name schon vermuten lässt, Einsätze mit dem Sniper-Gewehr im Fokus. Der Profikiller liegt also auf der Lauer und muss abhängig von seiner Mission bestimmte Zielpersonen ausschalten. Wildes Geballer führt dabei fast nie zum Erfolg, sondern jeder Schuss sollte gut überlegt sein und möglichst ins Schwarze (den Kopf!) treffen. Es gibt viele abwechslungsreiche Missionen. Weitere Gewehre lassen sich freischalten. Das Spiel ist aktuell für 99 Cent erhältlich. Die besten First-Shooter für Android: Hitman-Sniper / © Square Enix Play-Store-Link

Aktualisiert: Mär. 2020

Preis: 0,99 Euro, Werbung

In-App-Käufe: ja Deer Hunter Classic: Mit dem Smartphone auf die Pirsch Deer Hunter ist der Alptraum eines jeden Tierschützers und allgemein von Gegnern, die den Tod von Bambis Mutter nie überwunden haben. Wie es der Titel schon vermuten lässt, geht der Spieler bei diesem Ego-Shooter für Android auf die Jagd und schießt nicht auf Zombies oder Soldaten, sondern auf Rotwild, Bären und viele andere Tiere. Zur Auswahl steht eine große Anzahl an Gewehren, die man individuell aufrüsten kann. Der First-Person-Shooter für Android wird vor allem Hobby-Jägern gefallen sowie Fans der bekannten Jäger-Simulation Cabela's Dangerous Hunts. Wie bei der langlebigen Jagdsimulation von Activision trifft der Spieler bei diesem Android-Titel mitunter auf sehr aggressive Tiere, die nicht vorhaben, als Wandschmuck zu enden. In Deer Hunter geht Ihr auf die Jagd. / © Glu ​​​​​​​Play-Store-Link

Aktualisiert: Jan. 2019

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Shadowgun Legends: Halo-Feeling auf dem Smartphone Wie die folgenden zwei Spiele, stammt Shadwogun Legends aus dem Hause Madfinger Games. Hier geht es aber nicht um Zombies, sondern Shadowgun Legends ist in einem futuristischen Szenario angelegt und erinnert an Klassiker wie Destiny und Halo. Euren "Shadowgun" könnt Ihr mit allerlei Waffen und Schutzschildern ausstatten. Skins sorgen natürlich auch hier dafür, dass Ihr Euch von anderen Spielern unterscheiden könnt. Das Gameplay ist solide und es gibt sowohl Singleplayer-Modi als auch Multiplayer-Kämpfe.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Dez. 2019

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Dead Trigger 2: Verteidigt die Welt gegen Zombies

Wie beim Vorgänger kämpft der Held bei diesem Ego-Shooter erneut gegen eher langsame Zombies sowie sehr flinke Untote. Da freundliches Zureden nichts gegen die Feinde ausrichtet, steht ein sehr großes Waffenarsenal zur Verfügung, das so ziemlich alles anbietet, was einen Zombie-Jäger glücklich macht. Eine weitere Neuerung gibt es bei den Missionen. Anstatt einfach nur auf alles zu schießen was sich bewegt, kann der Spieler bei diesem Ego-Shooter für Android auch nach Spezialisten Ausschau halten. Die Soundeffekte können sich bei diesem Ego-Shooter für Android ebenfalls hören lassen, vor allem die ekeligen Zombie-Geräusche sorgen für eine dichte Atmosphäre. Play-Store-Link

Aktualisiert: Mär. 2020

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Unkilled: Dead Trigger 3 Unkilled kommt von den Machern von Dead Trigger 2. Natürlich geht es auch hier wieder um Zombies. Die sind dieses Mal über New York hergefallen und um die Stadt nicht an die Zombies zu verlieren, müsst Ihr einen von fünf Charakteren wählen und der Plage auf den Grund gehen. Die Grafik sieht hier nochmals besser aus – wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr das Spiel sogar mit einem Gamepad steuern. In Unkilled stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, Euer Aussehen und Eure Waffen zu personalisieren. Überhaupt habt Ihr hier mehr als 40 Waffen in fünf Klassen zur Verfügung – und es gibt einen PvP-Multiplayermodus sowie verschiedene Bossgegner.

Play-Store-Link

Aktualisiert: Mär. 2020

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Modern Strike: Für Clan-Fans Modern Strike – der Name erinnert natürlich an einen Klassiker. Und so geht es auch hier um ein Gut gegen Böse. Es gibt acht verschiedene Modi für Single- und Multiplayer-Spiele. Natürlich auch Extras wie Skins für Waffen, wovon es insgesamt 70 verschiedene Arten gibt. Selbst ein Clan-System gibt es, regelmäßige Tourniere inklusive. Interessant ist außerdem, dass Modern Strike laut Anbieter Azur auch auf schwächeren Smartphones flüssig laufen und tolle Grafik bietet.