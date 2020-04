Hintergrundbilder in Android: Wallpaper herunterladen und einrichten

Es kann schnell langweilig werden, jeden Tag auf seinem Smartphone das gleiche Hintergrundbild zu sehen. Wir zeigen Euch, wo Ihr die besten Android-Wallpaper findet oder bieten sie hier zum Download an, allen voran die offiziellen Hintergrundbilder populärer Geräte.

Google Hintergründe

Google bietet im Play Store die App Hintergründe an. Diese enthält Zugriff auf viele Wallpaper, die von Google auf Pixel-Smartphones verwendet werden. Ob Kunst, Natur oder abstrakte Grafiken: Hier ist für jeden etwas dabei. Und das beste: Die App ist kostenlos.

Hintergrundbilder HD Wallpaper

Diese kostenlose Wallpaper-Apps punktet besonders mit seiner guten Such- und Filterfunktion. Ihr könnt die rund 120.000 vorhandenen Hintergrundbilder nach Themen und Farben sortieren und Euren Favoriten auswählen.

Bei dieser App könnt Ihr zwar einen Account erstellen, aber das ist aber gar nicht notwendig.

7Fon is good for searching by color. / © AndroidPIT

B ackdrops

Backdrops bietet eine große Auswahl an Hintergrundbildern aus verschiedenen Kategorien, doch das ist nicht alles. Anwender können ihre eigenen Wallpaper hochladen und der Community zur Verfügung stellen. Auf der "Wall of the Day" gibt es täglich neue Bilder und Überraschungen zu bestaunen.

Bei Backdrops könnt Ihr selbst Hintergründe teilen. / © AndroidPIT

Wallpaper in 4K-Auflösung

Hintergrundbilder QHD

Auch die App Hintergrundbilder QHD hat sich die hohe Auflösung auf die Fahnen geschrieben. Hier sucht gar eine Redaktion ihre Empfehlungen zusammen und präsentiert sie Euch in der Reubrik "Editor's Choice".

Hintergrundbilder satt, aber mit Werbung in der App. / © AndroidPIT

Hintergrundbilder HD 4K

Auch die App Hintergrundbilder HD 4K hat eine große Auswahl an Bildern für den Home- oder Lockscreen zu bieten. Ihr habt dabei die Wahl, was die Auflösung angeht, denn die Bilder werden in den Größen 2.160 x 3.840, 1.440 x 2.560, 1.080 x 1.920, 720 x 1280, 540 x 960 und 480 x 800 Pixel zum Download angeboten. Alle drei Apps mit 4K-Wallpapern sind kostenlos verfügbar.

Wallpaper in verschiedenen Auflösungen und Kategorien. / © AndroidPIT

Live Wallpaper

Muzei Live Wallpaper

Muzei ist die romanische Schreibung des russischen Worts Mузей, was Museum bedeutet. Die App bringt jeden Tag ein neues klassisches Gemälde auf Euer Smartphone und stellt es als Hintergrund ein. Damit es besser zu den Widgets und Icons des Nutzers passt, wird das Bild unscharf gemacht und etwas abgedunkelt. Auch können zusätzliche Informationen zu den Kunstwerken abgerufen werden. Wem die Kunst auf Dauer zu überwältigend wird, kann auch eigene Fotos für den täglichen Wallpaper-Wechsel einstellen oder das Live-Wallpaper durch Plugins erweitern.

Der mit Muzei verschönerte Homescreen (links), Van Goghs "Sternennacht" (rechts). / © ANDROIDPIT

Live Jellyfish

Dieses Live-Wallpaper verwandelt Euer Smartphone in ein Aquarium und lässt Quallen über den Homescreen gleiten. Dabei kann der Nutzer aus verschiedenen Themes wählen und diese nachträglich noch farblich anpassen. Die einzelnen Quallen lassen sich sogar anstupsen. Die Einstellungen sind nur in englischer Sprache.

Live Jellyfish lässt Quallen über Euer Smartphone gleiten (links); Einstellungsmöglichkeiten (rechts). / © SuperJelly Studios

Teragon: Live Storm und Sunrise Free Live-Wallpaper

Der App-Entwickler Teragon hat einige Live-Wallpaper im Angebot, die Euch an ein Feld mit Bäumen entführen. Je nach gewähltem Wallpaper seht Ihr die malerische Szenerie beim Sonnenaufgang, in einer stürmischen Nacht oder mit Polarlichtern im Hintergrund. Tiere huschen an den Bäumen vorbei und Vogelschwärme ziehen am Himmel entlang. Parallax-Scrolling sorgt dafür, dass die Idylle eine tiefe Horizont-Darstellung aufweist.

Live-Wallpaper / © Screenshots: ANDROIDPIT

Wave

Wave ist eine der beliebtesten Live-Wallpaper auf dem Markt und überzeugt vor allem aufgrund der umfassenden Personalisierungsmöglichkeiten. Wave, das ist Englisch für Welle, und genau das macht die App mit Eurem Smartphone: sie zeigt unterschiedliche Arten von Wellen und Wellenformationen auf Eurem Smartphone an. In den Einstellungen hat man die Möglichkeit, die Art, Bewegungsform, Effekte, Position und das Farbschema der Welle den eigenen Wünschen anzupassen. Wave kostet 0,99 Euro.

Wave: bunte Wellen auf dem Android-Hintergrund / © Paper World Creation

Forest Live Wallpaper

Dieses Live-Wallpaper bringt Euch entspannende Bäume und Wälder auf Euren Homescreen. Brillant ist, dass das Wallpaper entsprechend des eigenen Orts die Tages- und Nachtzeit sowie Wetter und Jahreszeiten anpasst. Stapft Ihr im Dezember durch Schnee und Eis, werden ebenfalls die Bäume des Android-Hintergrundes in kühlem Weiß erstrahlen. Durch die vielen Einstellungsmöglichkeiten der App, lässt sich der Wald den eigenen Vorlieben anpassen. Und ganz wichtig: Dies ist eines jener kostenlosen Hintergrundbilder für Android, die wir alle lieben.

Entspannende Waldlandschaft als Android-Wallpaper / © Kaka

Space Colony

Was uns die Zukunft bringen wird, wissen wir nicht. Ob Apokalypse oder fliegende Hover-Boards, der menschliche Ausgang ist ungewiss. Mit dem Live-Wallpaper kann man sich eine futuristische Stadt auf das Smartphone holen und zwischen den kühlen und bedrohlich wirkenden Wolkenkratzern hin- und herschwenken. Außerdem lassen sich die Szenerie und die Beleuchtungen der Science-Fiction-Stadt den eigenen Wünschen anpassen. Der Android-Hintergrund läuft flüssig und belastet nicht so sehr den Akku wie andere Wallpaper. Die App kostet 1,49 Euro.

Wagt einen Blick in die Zukunft mit Space Colony. / © maxelus.net

Weitere Wallpaper-Quellen

Bei diesen Quellen müsst Ihr zwar manuell nach dem passenden Wallpaper suchen, das Angebot an Hintergrundbildern ist jedoch so groß, dass sich der Aufwand mehr als lohnt.

Flickr

Hobbyfotografen aus der ganzen Welt teilen und taggen auf Flickr ihre Urlaubsbilder und Eindrücke aus der Stadt und Natur. Etliche davon haben genug ästhetischen Anspruch, um ein fantastisches Wallpaper für Euer Android-Smartphone zu sein.

Wenn Ihr Euren Favoriten gefunden habt, klickt auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke und lasst Euch die verfügbaren Auflösungen anzeigen. Die sollte auf jeden Fall über der Eures Smartphone-Displays liegen, da Ihr sonst hässliche Artefakte bekommt. Manche Künstler verbieten leider den Download ihrer Bilder.

DeviantArt

Darf es auch eine Zeichnung sein? Dann schaut bei DeviantArt vorbei. Ob Erotik, Cosplay, Gaming-Themen oder andere Fantasy-Motive: Dort treffen sich die zeitgenössischen Künstler der digitalen Neuzeit und tauschen Motiv-Ideen aus, die oft zu den besten Hintergrundbildern für Euer Android-Smartphone zählen. Leider ist es dort schon erheblich schwieriger, an Bilder mit ausreichender Auflösung zu kommen. Manche Bilder werden auch kostenpflichtig angeboten. Der Download-Link für Euer künftiges Smartphone-Wallpaper befindet sich jeweils rechts von der Vorschau.

Hubblesite

Das Hubble-Teleskop schwebt in unserem Orbit und macht Bilder von fernen Galaxien. Auf der Erde werden diese dann so nachbearbeitet, dass wir auf den Aufnahmen etwas erkennen. Diese Nachbearbeitungen sind beeindruckend und die besten Hintergrundbilder für Weltraum-Fans. Auf der Hubbleseite bekommt Ihr sie in großzügigen Auflösungen; die Downloadlinks sind jeweils rechts der Vorschau.

Die Whirlpool-Galaxie macht sich auch als Smartphone-Hintergrund galaktisch gut. / © Hubblesite

Astronomy Picture of the Day

Ähnlich astronomisch ist das Astronomy Picture of the Day von der Nasa. Zu jedem Bild erzählt die Raumfahrtbehörde eine kleine Geschichte. Leider weiß man bei diesen Smartphone-Hintergrundbildern oft nicht vorher, ob sie die passende Auflösung haben und daher auch wirklich zum Smartphone-Wallpaper taugen. Aber auch sie sind großartig. Auf das Bild in voller Auflösung gelangt man durch einen direkten Klick auf die Vorschau. Mit der App IFTTT könnt Ihr das Bild täglich automatisch einrichten lassen.

Was macht ein perfektes Wallpaper aus Fotografie von Landschaften

Fotografie von Kunstobjekten

Kreative Gestaltung mit Malereieffekten

Abstrakte Formen

Kontrastreiche Illustrationen

Reduzierte Farbpalette

Anderes (siehe Kommentare) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, weshalb bisherige Kommentare unter Umständen deplatziert wirken.