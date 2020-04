HTC wagt es erneut: Neues Desire 20 Pro gesichtet

Ihr müsstet ein paar Tage scrollen, um die letzte Meldung über ein HTC-Smartphone auf unserer Seite zu finden. Um den Smartphone-Hersteller ist es seit Jahren sehr ruhig geworden, obwohl mit dem HTC 19e und Desire 19+ vor rund einem Jahr erneut zwei Mittelklasse-Smartphones des Herstellers erschienen waren. Die Smartphones kursieren mittlerweile als Rohrkrepierer im Netz. Trotzdem wagt HTC einen neuen Anlauf im Mittelklasse-Segment.

Bei Geekbench ist nun das HTC Desire 20 Pro aufgetaucht. Das Datenblatt zeigt ein Smartphone mit Android 10, Qualcomm-Prozessor (max. 1,8 GHz) und 6 GB Arbeitsspeicher. Mehr ist zu den technischen Daten des HTC Desire 20 Pro noch nicht bekannt, dafür hat ein Leaker bereits einige Einblicke in das Design des neuen Mittelklasse-Smartphones ermöglicht.

So kursiert auf der Seite von XDA-Developers eine Zeichnung, die das HTC Desire 20 Pro zeigen soll (Mit Klick auf den Link könnt Ihr das Bild ansehen, das wir aus Gründen des Urheberrechts nicht zeigen dürfen). Zu sehen ist ein Smartphone mit Quad-Kamera und Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Der Schriftzug "HTC" befindet sich mittig auf der Rückseite. An der Front erkennen wir eine links angeordnete Punch Hole im Display, die eine Frontkamera beherbergen wird. Lautstärkewippe und Power Button sind rechts angeordnet.

Was wir nicht sehen: Das HTC Desire 20 Pro soll auch einen 3,5-mm-Klinkenport für kabelgebundene Kopfhörer bieten, wenn wir dem Twitter-User LlabTooFeR glauben, der den Namen des HTC-Smartphones ins Spiel gebracht hatte. Er findet: "Das Design ist eine Mischung aus OnePlus 8 an der Front und Mi 10 auf der Rückseite". Das dürfte aber auch alles sein, was das HTC-Smartphone mit den neuen Handys von OnePlus und Xiaomi gemeinsam hat.

